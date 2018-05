Indonesia Berada di Grup B Piala AFF Wanita 2018

Sementara itu Grup A dihuni oleh negara-negara seperti Thailand, Australia, Malaysia, Timor Leste dan Kamboja. Para peserta akan tiba pada tanggal 28 Juni 2018, sehari setelahnya diadakan pertemuan semua tim bersamaan dengan konferensi pers.

Stadion Bumi Sriwijaya dan Gelora Sriwijaya merupakan dua stadion yang akan menggelar pertandingan putaran grup hingga babak semifinal. Di partai puncak nanti, perebutan peringkat ketiga dan final hanya Stadion Gelora Sriwijaya saja yang digunakan.

Adapun untuk pertandingan perdana Indonesia akan berhadapan dengan Singapura yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya tanggal 1 Juli 2018 pukul 19.00 WIB setelah pertandingan antara Filipina melawan Myanmar di pukul 16.00 WIB.

“Saya rasa kami siap untuk menyongsong gelaran turnamen itu. Dengan berbagai persiapan yang sudah kami jalani dan rencana uji coba dengan Thailand. Kami akan berjuang keras untuk bisa tampil maksimal. Pertandingan pertama melawan Singapura, kami berusaha untuk meraih kemenangan, karena akan membuka langkah kami di pertandingan-pertandingan berikutnya,” ujar pelatih timnas wanita, Satia Bagdja Ijatna.

Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia di AFF Women’s Championship 2018

1 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Singapura vs Indonesia – Stadion Gelora Sriwijaya

3 Juli 2018 pukul 16.00 WIB: Indonesia vs Vietnam – Stadion Gelora Sriwijaya

5 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Myanmar vs Indonesia – Stadion Gelora Sriwijaya

9 Juli 2018 pukul 16.00 WIB: Indonesia vs Filipina – Stadion Gelora Sriwijaya

Semifinal: 11 Juli 2018 pukul 16.00 WIB

Juara grup A vs Runner Up grup B – Stadion Gelora Sriwijaya

Juara grup B vs Runner Up grup A – Stadion Bumi Sriwijaya

Perebutan Peringkat Ketiga: 13 Juli 2018 pukul 16.00 WIB – Stadion Gelora Sriwijaya

Final: 13 Juli 2018 pukul 19.00 WIB – Stadion Gelora Sriwijaya