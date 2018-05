Dikepung Tim Kuat, Vamos FC Ditarget Lolos Semi Final AFC Futsal Club

Google Plus

Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengatakan, ini sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menyelenggarakan turnamen AFC Futsal Club Championship 2018. “Ini untuk pertama kalinya kita menjadi tuan rumah yang akan berlangsung di Yogyakarta. Ajang ini pasti akan menyajikan pertandingan prestisius antara 16 klub. Indonesia ingin memanfaatkan event ini sebaik-baiknya. Kami berharap dukungan AFC menjadi modal untuk menumbuhkan pembinaan futsal di tanah air sehingga perkembangan futsal di Indonesia bisa berjalan lebih cepat,” jelas Joko Driyono.

Mengenai target di event Internasional ini, Joko berharap bisa meraih hasil maksimal. “Vamos FC sebagai kontestan yang bermain pertama di putaran final, PSSI berharap bisa lolos ke babak berikutnya. Kalau itu bisa tercapai, bagus. Kita harap mereka bisa memenuhi itu. Agar futsal bisa menjadi cabang olah raga yang membanggakan Indonesia,” kata Joko.

Sementara itu, kapten tim Vamos FC, Sunny Rizky menyebutkan bahwa target tim bisa lolos hingga ke babak semifinal. “Sebenernya itu salah satu target tim. Kita target lolos grup lalu ke semifinal. Itu target minimal dari pihak manajemen dan pemain. Karena pengalaman pertama tahun lalu, kami gagal lolos grup. Ada keuntungan juga tuan rumah dan kita akan coba ambil hal itu menjadi keuntungan,” tuturnya.

Mengenai persiapan, Sunny mengatakan setelah lebaran mulai fokus untuk persiapan. “Setelah lebaran kita fokus persiapan. Dari awal semua tim bagus, juara di Asia. Ini bagus buat kita dan keuntungan jadi tuan rumah. Kita pasti akan memberikan yang terbaik. Kami tidak punya beban, justru ini menjadi motivasi untuk mencapai target,” tutupnya.

Hasil Undian AFC Futsal Club Championship 2018

Group A:

Vamos FC (IDN)

Nagoya Oceans (JPN)

Dalian Yuan Dynasty FC (CHN)

Victoria University (MYA)

Group B:

Thai Son Nam FC (VIE)

Al Dhafra FC (UAE)

Nafit Al Wasat (IRQ)

Jeonju MAG FC (KOR)

Group C:

Bluewave Chonburi (THA)

Al Sailiya SC (QAT)

FC EREM (KGZ)

Vic Vipers FC (AUS)

Group D:

Mes Sungun Varzaghan (IRN)

Bank of Beirut FC (LIB)

AGMK FC (UZB)

FC Sipar (TJK)

Jadwal Pertandingan Vamos FC di AFC Club Futsal Championship 2018

1 Agustus 2018 – Vamos FC vs Victoria University Collage, GOR UNY Yogyakarta

3 Agustus 2018 – Dalian Yuan Dynasty FC vs Vamos FC, GOR UNY Yogyakarta

5 Agustus 2018 – Vamos FC vs Nagoya Oceans, GOR UNY Yogyakarta

8 Agustus 2018 – Babak Perempat Final, GOR UNY dan GOR Amongrogo Yogyakarta

10 Agustus 2018 – Semifinal, GOR UNY Yogyakarta

12 Agustus 2018 – Perebutan Juara Ketiga dan Final, GOR UNY Yogyakarta