Jadwal Lengkap Indonesia di Piala Asia U-19 2018

Sementara itu, Grup B dihuni oleh Jepang, Irak, Thailand, dan Korea Utara. Grup C ditempati Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Yordania. Grup D menempatkan Arab Saudi, Tajikistan, China Taipe, dan Malaysia.

Piala Asia U-19 2018 dimulai pada tanggal 18 Oktober sampai 4 November tahun ini di Indonesia. Timnas U-19 ditargetkan dapat lolos ke babak empat besar. Empat besar bakal mengantarkan Timnas U-19 ke Piala Dunia U-20 2019 di Polandia.

Tiga stadion yang digunakan untuk Piala Asia U-19 2018 adalah Stadion Utama Gelora bung Karno (SUGBK), Pakansari, dan Patriot Candrabhaga. Nantinya, setiap juara dan runner-up grup melaju ke babak perempat final.

Dan ini Jadwal lengkap Piala Asia U-19 2018:



Grup A:



18 Oktober 2018:



- Indonesia Vs Taiwan di SUGBK



- Qatar vs Uni Emirat Arab di SUGBK





21 Oktober 2018:



- Taiwan Vs Uni Emirat Arab di Stadion Pakansari



- Qatar Vs Indonesia di Stadion Pakansari





24 Oktober 2018:



- Indonesia Vs Uni Emirat Arab di SUGBK



- Qatar Vs Taiwan di Stadion Pakansari





Grup B:



19 Oktober 2018:



- Jepang Vs Korea Utara di Stadion Pakansari



- Irak Vs Thailand di Stadion Pakansari





22 Oktober 2018:



- Korea Utara Vs Irak di Stadion Pakansari



- Thailand Vs Jepang di Stadion Pakansari





25 Oktober 2018:



- Jepang Vs Irak di Stadion Pakansari



- Thailand Vs Korea Utara di Stadion Patriot





Grup C:



19 Oktober 2018:



- Vietnam Vs Yordania di Stadion Patriot



- Korea Selatan Vs Australia di Stadion Patriot





22 Oktober 2018:



- Yordania Vs Korea Selatan di Stadion Patriot



- Australia Vs Vietnam di Stadion Patriot





25 Oktober 2018:



- Vietnam Vs Korea Selatan di Stadion Patriot



- Australia Vs Yordania di Stadion Pakansari





Grup D:



20 Oktober 2018:



- Saudi Arabia Vs Malaysia di Stadion Patriot



- Tajikistan Vs China di Stadion Patritot





23 Oktober 2018:



- Malaysia Vs Tajikistan di Stadion Patriot



- China Vs Saudi Arabia di Stadion Patriot





26 Oktober 2018:



- Saudi Arabia Vs Tajikistan di Stadion Patriot



- China Vs Malaysia di Stadion Pakansari





Perempat Final:



28 Oktober 2018:



-Juara Grup A Vs Runner-up Grup B di SUGBK (Ket Match 25)



-Juara Grup B Vs Runner-up Grup A di SUGBK (Ket Match 26)





29 Oktober 2018:



-Juara Grup C Vs Runner-up Grup D di Stadion Patriot (Ket Match 27)



-Juara Grup D Vs Runner-up Grup C di Stadion Patriot (Ket Match 28)





Semifinal, 1 November 2018:



-Winner Match 25 Vs Winner Match 27 di SUGBK



-Winner Match 26 Vs Winner Match 28 di SUGBK





Final, 4 November 2018 di SUGBK