Hasil Komdis PSSI, PSM Kena Sanksi Berlapis dan Tibo Dihukum Empat Laga

Dari sekian banyak keputusan yang diambil, ada beberapa yang ringan, banyak dan berat. Misalnya hukuman yang dijatuhkan kepada striker Borneo FC, Titus Bonai, juga disanksi. Ia dijatuhi hukuman larangan bermain dalam 4 pertandingan. Tuduhannya adalah melakukan protes berlebihan sambil mengejar wasit dalam laga melawan PSM Makassar.

PSM juga terkena sanksi berlapis yakni saat menjamu Borneo FC di pekan ke-9 Liga 1 Indonesia beberapa waktu lalu. Ada dua pelanggaran yang dilakukan pihak PSM menurut Komdis PSSI. Pertama panpel PSM dikenai sanksi karena dianggap gagal menjaga rasa aman terhadap pemain lawan. Terkait itu, hasil sidang Komdis PSSI memberi keputusan dengan menjatuhi denda PSM sebesar Rp20 juta. Pelanggaran kedua soal suporter. Menurut hasil sidang Komdis, Ada oknum suporter yang melakukan pelemparan botol ke dalam lapangan. Terkait itu, Komdis memberikan denda Rp30 juta kepada PSM.

Selain itu, dua asisten pelatih PSM, Syamsuddin Batolla dan Imran Amirullah dianggap melakukan protes berlebihan. Kedua asisten pelatih ini mendapat hukuman larangan duduk di bench dan memasuki ruang ganti pemain dalam laga selanjutnya.

Pemain PSBS Biak di Liga 2. Dia adalah Patrison Rumere yang disanksi 6 bulan larangan bermain.Ia dijatuhi hukuman berat karena menentang keputusan wasit. Keputusan itu adalah kartu merah yang ditujukan kepada dirinya, tetap tidak mau keluar lapangan dan malah melanjutkan bermain.

Ofisial Persika Karawang, Burhan, juga diskors berat. Total 9 bulan Burhan dilarang beraktivitas di sepak bola, karena melakukan pemukulan terhadap wasit dalam laga melawan Persiraja.

Hasil Lengkap Sidang Komdis PSSI

1. Ofisial PSM Makassar, Syamsuddin Batolla

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Arema FC vs PSM Makassar

- Tanggal kejadian: 13 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit dengan cara memegang dan mengucap.

- Hukuman: Sanksi larangan duduk di bangku cadangan dan memasuki ruang ganti pemain selama enam bulan.



2. Ofisial PSM Makassar, Imran Amirullah

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Arema FC vs PSM Makassar

- Tanggal kejadian: 13 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit dengan cara memegang dan mengucap.

- Hukuman: Sanksi larangan duduk di bangku cadangan dan memasuki ruang ganti pemain selama enam bulan.



3. PSM Makassar

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Arema FC vs PSM Makassar FC

- Tanggal kejadian: 13 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan yang dilakukan oleh ofisial PSM Makassar yang tidak teridentifikasi hingga keluar area teknis.

- Hukuman: Teguran keras.



4. Arema FC

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Arema FC vs PSM Makassar FC

- Tanggal kejadian: 13 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan yang dilakukan oleh ofisial Arema FC yang tidak teridentifikasi hingga keluar area teknis.

- Hukuman: Teguran keras.



5. PS TIRA

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSIS Semarang vs PS TIRA

- Tanggal kejadian: 17 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Tingkah laku buruk tim dalam 1 (satu) pertandingan mendapat 5 (lima) kartu kuning

- Hukuman : Denda Rp. 50.000.000



6. Pelatih kepala Barito Putera, Jacksen Thiago

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Perseru Serui vs Barito Putera

- Tanggal kejadian: 17 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan.

-Hukuman : Teguran keras.



7. Asisten manager Barito Putera, Syarifuddin Ardasa

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Perseru Serui vs Barito Putera

- Tanggal kejadian: 17 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan.

-Hukuman : Teguran keras.



8. Pemain Barito Putera, Aditya Harlan

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Perseru Serui vs Barito Putera

- Tanggal kejadian: 17 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan.

-Hukuman : Teguran keras.



10. Suporter PSM Makassar

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSM Makassar vs Borneo FC

- Tanggal kejadian: 19 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol ke dalam lapangan

-Hukuman : Denda Rp. 30.000.000



11. Panitia pelaksana pertandingan PSM Makassar

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSM Makassar vs Borneo FC

- Tanggal kejadian: 19 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Gagal memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pemain lawan

-Hukuman : Denda Rp. 20.000.000



12. Pelatih kepala, Borneo FC, Dejan Antonic

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSM Makassar vs Borneo FC

- Tanggal kejadian: 19 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit

-Hukuman : Teguran keras.



13. Pemain Borneo FC, Titus Bonai

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSM Makassar vs Borneo FC

- Tanggal kejadian: 19 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes dengan cara mengejar wasit

- Hukuman : Larangan bermain sebanyak 4 (empat) kali dan denda Rp. 50.000.000



14. Pemain Borneo FC, Marlon Da Silva

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSM Makassar vs Borneo FC

- Tanggal kejadian: 19 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit

- Hukuman : Teguran keras.



15. Persipura Jayapura

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persipura Jayapura vs Madura United

- Tanggal kejadian: 19 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Menyalakan kembang api

- Hukuman : Denda Rp. 100.000.000



16. Pemain Persija Jakarta, Ismed Sofyan

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persela Lamongan vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 20 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Mengucapkan kata tidak pantas ke wasit

- Hukuman : Denda Rp. 25.000.000



17. Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persela Lamongan vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 20 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Mengucapkan kata tidak pantas ke wasit

- Hukuman : Denda Rp. 25.000.000



18. Pemain Persija Jakarta, Rizki Ramdani Lestaluhu

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persela Lamongan vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 20 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Mengucapkan kata tidak pantas ke wasit

- Hukuman : Denda Rp. 25.000.000



19. Pemain PSBS Biak, Patrison Rumere

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Kalteng Putra vs PSBS Biak

- Tanggal kejadian: 15 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Tidak mengindahkan keputusan wasit dengan cara tetap melanjutkan permainan walaupun sudah diberi kartu merah oleh wasit

- Hukuman : Larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola dalam lingkungan PSSI selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 25.000.000



20. Pemain PSBS Biak, Yusak Sammuel

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Kalteng Putra vs PSBS Biak

- Tanggal kejadian: 15 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes dengan cara mengejar dan menunjuk wasit.

- Hukuman : Larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan dan denda Rp. 25.000.000



21. Pemain PSBS Biak, Adrian Msen

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Kalteng Putra vs PSBS Biak

- Tanggal kejadian: 15 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes dengan cara mengejar dan menunjuk wasit.

- Hukuman : Larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan dan denda Rp. 25.000.000



22. Kalteng Putra

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Kalteng Putra vs PSBS Biak

- Tanggal kejadian: 15 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol.

- Hukuman : Denda Rp. 15.000.000



23. Pelatih kepala, Persiba Balikpapan, Wanderley Machado

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: PSIM Jogjakarta vs Persiba Balikpapan

- Tanggal kejadian: 15 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit dengan memasuki lapangan

- Hukuman : Teguran keras



24. Persika Karawang

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persika Karawang vs Persiraja

- Tanggal kejadian: 15 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol

- Hukuman : Denda Rp. 15.000.000



25.Ofisial Persika Karawang, Burhan

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persika Karawang vs Persiraja

- Tanggal kejadian: 15 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Pemukulan terhadap wasit

- Hukuman : Larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola dalam lingkungan PSSI selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 25.000.000