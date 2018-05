Misi Wajib Menang Bali United Atas Persib

Google Plus

Tidak heran jika di laga lawan Persib nanti, hanya kemenangan yang dapat membuat mental pemain kembali menebal. Hasil imbang terlebih kekalahan bisa membuat skuat Bali United makin mendapatkan tekanan dari suporter fanatiknya.



Tapi menatap laga lawan Maung Bandung, Bali United justru tidak dalam kondisi terbaiknya. Bali United masih akan tampil tanpa Irfan Bachdim yang masih belum dapat diturunkan. Dia masih dalam balutan cedera.



Irfan Bachdim cedera engkel kanan. Diperkirakan dia akan absen sekitar tiga hingga empat pekan ke depan.



Berkaca pada laga lawan Borneo FC lalu, dua gol Borneo FC yang bersarang ke gawang Bali United adalah akibat kesalahan pemain Bali United sendiri. “Kami harus tetap fokus dan menjaga semangat. Kesalahan-kesalahan kecil sedapat mungkin harus dihindari,” ujar Widodo C Putro.



Persib hadir di Pulau Dewata dalam kondisi pincang. Gelandang tak kenal lelah asal Koresel, Oh In-kyun dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Persib membawa membawa 18 pemainnya yang siap tempur ke Bali.



Namun dua gelandang bertenaga kuda yakni Eka Ramdani dan Hariono juga masih tanda tanya kondisinya. "Kami siap membawa poin dari Bali,” ucap pelatih Persib, Mario Gomez. Dia memastikan timnya dalam gairah positif usai merengkuh kemenangan di laga lawan PSM Makassar lalu.



Pelatih berdarah Argentina ini juga menaruh perhatian lebih pada pemain asing tim lawan. “Mental akan menjadi penentu siapa yang akan memenangi laga,” tegas Gomez.



Perkiraan Susunan Pemain

Persib (4-4-2)

Natshir Fadhil;

Supardi, Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Ardi Idrus;

Febri Hariyadi, Hariono, Dedi Kusnandar, Ghozali Siregar;

Ezechiel N'Douassel, Jonatan Bauman

Pelatih: Mario Gomez

Cadangan: Made Wirawan, Hariono, Indra Mustafa, Tony Sucipto, Henhen Herdiana, Eka Ramdani, Agung Mulyadi, Airlangga



Bali United (4-2-3-1)

Wawan Hendrawan;

Andhika Wijaya, Ahn Byung-keon, Demerson Costa, Ricky Fajrin;

M. Taufiq, Fadhil Sausu;

Nyoman Sukarja, Milos Krkotic, Stefano Lilipaly

Ilija Spasojevic

Pelatih: Widodo C Putro

Cadangan: Diky Indriyana, Yandi Sofyan, Dias Angga, Agus Nova, Ahmad Agung, Miftahul Hamdi, Yabes Roni



Pertemuan Terakhir

21/09/2017 Liga 1 - Persib 0-0 Bali United

31/05/2017 Liga 1 - Bali United 1-0 Persib

18/09/2016 ISC - Bali United 1-0 Persib

14/05/2016 ISC - Persib 2-0 Bali United