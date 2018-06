Komdis PSSI Hukum Marko Simic Empat Laga

Selain dihukum larangan bermain, striker asal Kroasia itu juga dikenai denda sebanyak Rp 20 juta. Hukuman ini berlaku efektif mulai pertandingan melawan Persebaya, Minggu 3 Juni 2018, di Bantul.

Bukan hanya Simic yang mendapat hukuman berat dari Komdis, pemain Persebaya Irfan Febrianto juga diganjar sanksi empat laga karena telah melakukan protes keras terhadap wasit pada laga melawan Madura United.

Itu artinya, baik Simic dan Irfan sama-sama tak bisa tampil pada partai lanjutan Liga 1 2018 antara Persija menjamu Persebaya, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (3/6) besok. Karena hukuman untuk keduanya sudah aktif.

Hukuman lain yang dikeluarkan Komdis juga diberikan kepada Arema FC, pelatih Persebaya Surabaya Alfredo Vera, dan asisten pelatih Persib Bandung Fernando Soler -- yang dihukum harus absen kali pertandingan juga denda.

Keputusan Sidang Komdis PSSI



1. Sriwijaya FC

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Sriwijaya FC vs PSIS Semarang

- Tanggal kejadian: 22 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Penyalaan flare, smoke bomb dan kembang api

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 150.000.000



2. Arema FC

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Arema FC vs Bhayangkara FC

- Tanggal kejadian: 22 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: 5 Kartu Kuning yang diterima dalam satu pertandingan

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.000



3. Arema FC

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Arema FC vs Bhayangkara FC

- Tanggal kejadian: 22 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Suporter Arema FC berhamburan turun ke lapangan pada saat pertandingan berakhir

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.000



4. Ofisial Persib Bandung, Fernando Soler

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs PSM Makassar

- Tanggal kejadian: 23 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit sedangkan jabatan dalam tim sebagai interpreter.

- Hukuman: Sanksi larangan 2 (dua) pertandingan duduk di bench dan masuk ruang ganti dan denda Rp. 25.000.000

5. Pemain Persebaya Surabaya, Moch Irfan Febrianto

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Madura United vs Persebaya Surabaya

- Tanggal kejadian: 25 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Melakukan protes ke wasit dengan cara mendorong wasit

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan dan denda Rp. 50.000.000

6. Pelatih Persebaya Surabaya, Angel Alfredo

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Madura United vs Persebaya Surabaya

- Tanggal kejadian: 25 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan dengan cara menendang botol

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.000

7. Madura United

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Madura United vs Persebaya Surabaya

- Tanggal kejadian: 25 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Menyalakan flare dan petasan

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 100.000.000

8. Pemain Persija Jakarta, Marko Simic

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persija Jakarta vs Persipura Jayapura

- Tanggal kejadian: 25 Mei 2018

- Jenis pelanggaran: Dengan sengaja menyikut lawan pemain Persipura Sdr. Ian Louis Kabes

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan dan denda sebesar Rp. 20.000.000