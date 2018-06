Inilah 11 Pemain Terbaik Pekan ke-13 Liga 1 2018

Google Plus

Sepakan keras kaki kiri Fadil pada menit 28 membuka keunggulan tim Serdadu Tridatu atas Mutiara Hitam pada pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta ini. Bali United pun akhirnya menang 2-0 di akhir laga.



Sementara itu untuk kategori pemain terbaik, Tim TSG memilih Riko Simanjuntak menjadi pemain terbaik di pekan 13. Hal tersebut tak terlepas dari penampilan gemilangnya membawa Persija Jakarta menang besar 5-0 atas tuan rumah PS Tira di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (8/6) lalu.



Tak hanya didaulat menjadi pemain terbaik, Riko bersama Ramdani Lestaluhu dan Ismed Sofyan juga terpilih untuk masuk ke dalam 11 pemain terbaik pekan 13.



Selain Persija, Barito Putera dan Persib Bandung juga turut menyumbangkan tiga pemainnya untuk masuk dalam 11 pemain terbaik di pekan 13.



Selain itu, kemenangan telak 3-0 yang diraih Persib di markas PSMS pada Selasa (5/6) lalu juga membuat sang pelatih Mario Gomez terpilih menjadi pelatih terbaik.



Berikut 11 pemain terbaik atau Go-Pay Team of The Week Pekan ke-13 Go-Jek Liga 1 2018:



Kiper: M Natshir (Persib Bandung)



Defender: Aaron Evans (Barito Putera), Hansamu Yama (Barito Putera), Ismed Sofyan (Persija Jakarta)



Midfielder: Saddil Ramdani (Persela Lamongan), Rizky Pellu (PSM Makassar), Oh Inkyun (Persib Bandung), Riko Simanjuntak (Persija Jakarta), Ramdani Lestaluhu (Persija Jakarta)



Striker: Ezechiel Ndouasel (Persib Bandung), Samsul Arif Munip (Barito Putera)





Penghargaan Kategori Lain



Pemain terbaik: Riko Simanjuntak (Persija Jakarta)



Pelatih Terbaik: Mario Gomez (Persib Bandung)



Pemain Muda Terbaik: Saddil Ramdani (Persela Lamongan)



Gol Terbaik: Fadil Sausu (Bali United)