Dua Pelatih Dirumorkan akan Gantikan Posisi Luis Milla

PSSI tengah menunggu jawaban Luis Milla terkait perpanjangan kontrak melatih Timnas Indonesia. Hingga saat ini pelatih asal Spanyol itu tak kunjung memberi jawaban. Kabarnya Milla akan datang ke Indonesia pekan ini untuk bernegosiasi. Namun pada 11 September, Timnas Indonesia akan mengelar laga uji coba dengan Mauritius. Tentunya hal ini menimbulkan rumor bahwa dua pelatih asal Indonesia disebut sebut akan mengantikan Luis Milla.

Nama dua pelatih itu adalah Widodo cahyono Putro yang kini melatih Bali United dan Simon McMenemy yang menahkodai Bhayangkara FC.

Saat ini Luis Milla berstatus sebagai pelatih termahal di Asia Tenggara. Ia disebut mendapatkan gaji Rp2,38 miliar per bulan dari PSSI.Jumlah tersebut mengalahkan pelatih Thailand, Milovan Rajevac yang digaji Rp1,49 miliar per bulan dan Park Hang-seo yang menangani Vietnam, Rp328,2 juta per bulan.



Luis Milla memang diberi target untuk membawa Timnas Indonesia U-23 melaju sampai babak semifinal di Asian Games 2018. Namun Milla gagal mewujudkan. Evan Dimas dkk hanya sampai babak 16 besar. Meski gagal masyarakat Indonesia mengaku puas atas permainan yang ditunjukkan Garuda Muda. Pecinta sepak bola tanah airpun mendesak PSSI agar memperpanjang kontrak Milla.

Sebagai Informasi, pada Asian Games 2014 di Korea selatan. Dengan Pelatih lokal yakni Aji Santoso. saat itu Aji Santoso menerima gaji Rp 50 juta. Timnas Indonesia juga hanya sampai babak 16 besar. Bahkan Produktivitas gol di Asian Games 2014 leih bnyak yakni 11 gol dan pada Asian Games 2018 hanya 10 gol. Tidak hanya itu pemain timnas Indonesia Ferdinan Sinaga menjadi top score dengan 6 gol.