Makna Helm "Back to Misano" Milik Rossi

Rossi masih mempercayakan desainer Aldo Drudi untuk membuat helm pada balapan di misano kali ini. Terinspirasi dari film " Back to the Future". Pada bagian belakang helm terdapat tulisan "Back to Misano". Hal ini bermakna bahwa rossi ingin menyampaikan pesan pebalap asal Italia itu kembali ke Misano, setelah musim lalu absen karena cedera patah kaki akibat latihan motorcross di Tavullia.

Pada helm model AGV Pista GP R itu adalah tak hanya menampilkan wajah Rossi di bagian belakang, tetapi juga turut memajang sosok kepala mekaniknya, Silvano Galbusera. Rossi seolah-olah berperan sebagai Marty McFly, sedangkan Galbusera merupakan Doc Brown, sesuai karakter pada film ‘Back to the Future’.

Valentino Rossi memang kerap memakai desain helm spesial ketika tampil di balapan kandang, termasuk di Misano. San Marino yang sudah dianggap balapan kandangnya Rossi. Hal ini dikarenakan jarak antara sirkuit misano dengan Tavullia tempat tinggal Pebalap berjuluk "The Doctor" itu hanya 15 menit. Untuk itu Rossi menunjukkan helm spesial design yang akan ia pakai pada balapan pekan ini.