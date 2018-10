Pemain Timnas Mendapat Asuransi dari PSSI

<p> </p> <p>Melalui program Mandiri In Health, PSSI menjamin asuransi kesehatan managed care serta polis bagi pemain Timnas Indonesia. Baik Timnas Putra maupun Putri di level usia U-16, U-19, U-22, dan Senior. Total saat ini ada 201 daftar pemain Timnas Putra maupun Putri yang menjadi tanggungan PSSI bersama Mandiri In Health dan dengan nilai total Rp 6.553.384.000</p> <p>"Sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab PSSI bila ada pemain yang cedera saat pemusatan latihan maupun bertanding bersama Timnas Indonesia, maka akan dibiayai hingga sembuh. Jadi sebenarnya klub tidak perlu khawatir akan pengobatan maupun proses kesembuhan pemain karena PSSI sudah bekerja sama dengan Mandiri In Health," kata Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono.</p> <p>"Asuransi kesehatan dan polis bagi pemain Timnas Indonesia dari Mandiri In Health mencakup biaya perawatan rawat jalan, inap , penyembuhan cedera ringan, berat dan tindakan operatif serta rehabilitatif secara cashless," tambahnya.</p> <p>Beberapa pemain Timnas Indonesia yang sudah mengalami cedera saat ini sudah menjadi tanggungan PSSI seperti Vera Lestari, Ade Mustika, Ahmad Rusadi, Hamsa Lestaluhu, Zidane Pramudya dan lain-lain.</p> <p>Dengan adanya proses kerja sama antara PSSI dan Mandiri In Health tentu bagi pemain serta klub yang dibela tidak perlu khawatir akan biaya dan pengobatan bila mengalami cedera. Dan ini tentu menjadi tambahan motivasi pemain agar dapat bermain secara maksimal bersama Timnas Indonesia.</p> <p>Timnas Indonesia dalam waktu dekat akan menghadapi dua turnamen bergengsi yakni Piala AFC U-19 2018 tanggal 18 Oktober hingga 4 November dan Piala AFF 2018 dari 8 November hingga 19 Desember. Untuk Piala AFC U-19, Timnas U-19 ditarget menembus babak semi final yang otomatis lolos ke Piala Dunia U-20 tahun 2019. Sedangkan Piala AFF 2018, Timnas Indonesia ditarget juara.</p>