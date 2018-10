Inilah Jadwal Piala AFC U-19 di Gelora Bung Karno

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafrie menargetkan timnya bisa lolos hingga ababk semifinal, yang artinya satu tiket untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U-20 tahun 2019.



Timnas Indonesia U-19 tergabung di grup-A bersama tiga tim kuat lainnya Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan Cina Taipei.

Grup-B dihuni Jepang, Irak, Thailand dan Korea Utara.



Grup-C terdiri dari Vietnam, Korea Selatan, Australia dan Jordania.

Grup-D adalah Arab Saudi, Tajikistan, Cina dan Malaysia.

Catat, tanggal bermain Timnas Indonesia U-19.



Laga pertama, Kamis, 18 Oktober 2018, Timnas Indonesia U-19 akan melawan Cina Taipei pada pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.



Timnas Indonesia U-19 akan istirahat dua hari Jumat dan Sabtu. Kemudian akan memainkan laga kedua, Minggu 21 Oktober 2018, Timnas Indonesia U-19 akan melawan Qatar juga pada pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.



Timnas Indonesia U-19 kembali beristirahat dua hari Senin dan Selasa. Laga ketiga akan berlangsung, Rabu 24 Oktober 2018, Timnas Indonesia U-19 melawan Uni Emirat Arab pada pukul 19.00 WIB juga di Stadion Gelora Bung Karno.



Di laga ketiga ini, juga akan bertanding Qatar melawan Cina Taipei pada jam yang sama di Stadion Pakansari Cibinong.





Berikut Jadwal Piala AFC Usia Dibawah 19 tahun yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kamis 18 Oktober 2018

Pukul 19.00 WIB

Indonesia vs Cina Taipei

Minggu, 21 Oktober 2018

Pukul 19.00 WIB

Qatar vs Indonesia



Rabu, 24 Oktober 2019

Pukul 19.00 WIB

Indonesia vs Uni Emirat Arab





Daftar 23 Pemain Timnas U-19 di Piala AFC U-19.

Kiper

1. M. Riyandi, Barito Putera

2. M. Aqil Savik, Persib

3. Gianluca Rossy, Persija



Belakang

4. Nurhidayat, Bhayangkara FC

5. Kadek Raditya, Persiba Balikpapan

6. Rachmat Irianto, Persebaya

7. Indra Mustafa, Persib

8. Asnawi Mangkualam, PSM

9. M. Rifad Marasabessy, Madura United

10. Firza Andika, PSMS

11. Samuel Christianson, Sriwijaya FC



Tengah

12. M. Luthfi Kamal, Mitra Kukar

13. M. Raffi Syarahil, Barito Putera

14. Syahrian Abimanyu, Sriwijaya FC

15. Resky Fandi, Martapura FC

16. Todd Rivaldo, Persipura

17. Witan Sulaeman, SKO Ragunan

18. Aulia Hidayat, Borneo FC

19. Egy Maulana Vikri, Lechia Gdansk

20. Feby Eka Putra, Bali United

21. Saddil Ramdani, Persela



Depan

22. Hanis Saghara, Bali United

23. M Rafli Mursalim, Mitra Kukar