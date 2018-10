Djarum Kembali Rebut Gelar

Djarum membuka keunggulan melalui pasangan ganda campuran Leo Rollyncarnando/Indah Cahya Sari Jamil. Keduanya harus bermain selama 50 menit untuk mengalahkan Dejan Ferdinansyah/Nita Violina Marwah.

Pemain tunggal putra Bobby Setiabudi memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Bobby sukses menundukkan Yonathan Ramlie dengan 21-19, 21-14. Kemenangan Djarum dipastikan lewat pasangan ganda putra Daniel Marthin/Leo Rollycarnando. Pasangan ini mengalahkan Caesar Bagus Sadewa/Dejan Ferdinansyah dalam 1 jam 15 menit.

Dengan hasil ini, Djarum sukses mempertahankan gelar sebagai juara turnamen Pembangunan Jaya Cup. Sementara Exist keluar sebagai runner-up.

Adapun tuan rumah PB Jaya Raya Jakarta berada di peringkat ketiga, setelah megalahkan Mutiara Cardinal Bandung 3-0.

Jaya Raya membuka keunggulan lewat pasangan ganda campuran Ferdian Mahardika Ranialdy/Dinda Dwi Cahyaning. Mereka menundukkan pasangan Alif Rafsyah Mauthuthihona/Rayhan Vania Salsabila dalam laga berdurasi 27 menit.

"Hari ini harus siap, harus menang, harus bermain bagus. Melawan Mutiara memang lebih mudah dibandingkan saat bertemu Djarum kamarin. Tadi mainnya enjoy juga. Lawan unggul di postur, selebihnya bisa kami atasi," kata Dinda seusai pertandingan.

Jaya Raya menambah keunggulan lewat pemain tunggal putra Karono. Bertemu Muhammad Antonio Dhyasz pada partai kedua, Karono memenangi gim pertama dengan mudah, 21-8.

Namun, Karono harus bekerja keras untuk mengumpulkan poin demi poin pada gim kedua. Dia akhirnya memenangi gim kedua dengan 21-18. Laga ini berlangsung dalam 45 menit.

Jaya Raya semakin dekat dengan kemenangan setelah menurunkan pasangan Ferdian Mahardika Ranialdy/Ghifari Anandaffa Prihardika pada partai ketiga. Secara kemampuan, mereka memang masih di atas lawan, yaitu pasangan Ari Kusuma/Bagas Febrian Sani.

Dika/Daffa hanya butuh 23 menit untuk mengunci kemenangan, sekaligus memastikan Jaya Raya meraih peringkat ketiga turnamen Pembangunan Jaya Cup 2018.

Gelar juara akan diperebutkan oleh Djarum Kudus dan Exist Jakarta pada Sabtu, mulai pukul 14.00 WIB.



Berikut hasil pertandingan final Pembangunan Jaya Cup 2018.

Djarum Kudus 3-0 Exist Jakarta

Ganda Campuran : Leo Rollycarnando/Indah Cahya Sari Jamil vs Dejan Ferdinansyah/Nita Violina Marwah 22-20, 21-14

Tunggal Putra : Bobby Setiabudi vs Yonathan Ramlie 21-19, 21-14

Ganda Putra : Daniel Marthin/Leo Rollyrcanando vs Caesar Bagus Sadewa/Dejan Ferdinansyah 21-15, 18-21, 21-18

Berikut hasil pertandingan antara Jaya Raya dan Mutiara Cardinal, Sabtu (27/10/2018).

Ganda Campuran : Ferdian Mahardika Ranialdy/Dinda Dwi Chayaning vs Alif Rafsyah Mauthuthihona/Rayhan Vania Salsabila 21-16, 21-12

Tunggal Putra : Karono vs Muhammad Antonio Dhyasz 21-8, 21-18

Ganda Putra : Ferdian Mahardika Ranialdy/Ghifari Anandaffa Prihardika vs Ari Kusuma/Bagas Febrian Sani 21-8, 21-15