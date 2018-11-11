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Babak 64&nbsp;Piala Indonesia

Babak 64 Piala Indonesia

PSSI akhirnya melakukan pengundian 64 tim yang akan bermain di Piala Indonesia. Pengundian dilakukan di kantor Jawa Pos , Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Dalam kesempatan itu juga, minuman energy krating daeng, menjadi sponsor utama dalam Piala Indonesia babak 64 besar.

syahroy

Pengundian dihadiri Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono , Sekjen PSSI Ratu Tisha, serta pihak krating daeng. Pengundian di bagi dalam 8 zona wilayah. 

Zona 1

PSMS MEDAN

PSBL LANGSA

ACEH UNITED

KELUARGA USU MEDAN

KEPRI 757 JAYA

SEMEN PADANG

PES PESEL

NABIL FC

 

ZONA 2

SRIWIJAYA

PERSIMURA

PS BELITUNG TIMUR

PS BENTENG

BHAYANGKARA FC

LAMPUNG SAKTI

CILEGON UNITED

PERSITA TANGERANG

 

ZONA 3

PERSIJA

PERSIWA

BOGOR FC

BINTANG KRANGGAN FC

PERSIB BANDUNG

PERSIBAT BATANG

PSCS CILACAP

PERSIBAS BANYUMAS

 

ZONA 4

PSIS

PSIP PEMALANG

PERSIK KENDAL

PERSIJAP JEPARA

PS TIRA

PSIM YOGYAKARTA

PSS SLEMAN

PERSIBARA  BANJARNEGARA

 

ZONA 5

AREMA FC

PERSINGA NGAWI

BLITAR UNITED

PERSEKAM METRO FC

MADURA UNITED

PERSEGRES GRESIK

MADURA FC

PERSSU SUMENEP

 

ZONA 6

PERSELA LAMINGAN

PERSEBAYA

PS MOJOKERTO PUTERA

PERSEKABPAS PASURUAN

BALI UNITED

SUMERU FC

PSKT SUMBAWA BARAT

PERSEKABA BALI

 

ZONA 7

BARITO PUTERA

MARTAPURA FC

KALTENG PUTRA

PERSEBAN BANJARMASIN

MITRA KUKAR

BORNEO FC

PERSIBA BALIKPAPAN

PERSBUL BUOL

 

ZONA 8

PSM MAKASAR

PERSIPAL PALU

PERSIDAGO GORONTALO

PERSITER TERNATE

PERSIPURA

PERSERU

PERSEWAR WAROPEN

PELAUW PUTRA

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