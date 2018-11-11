Babak 64 Piala Indonesia

Pengundian dihadiri Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono , Sekjen PSSI Ratu Tisha, serta pihak krating daeng. Pengundian di bagi dalam 8 zona wilayah.
Zona 1
PSMS MEDAN
PSBL LANGSA
ACEH UNITED
KELUARGA USU MEDAN
KEPRI 757 JAYA
SEMEN PADANG
PES PESEL
NABIL FC
ZONA 2
SRIWIJAYA
PERSIMURA
PS BELITUNG TIMUR
PS BENTENG
BHAYANGKARA FC
LAMPUNG SAKTI
CILEGON UNITED
PERSITA TANGERANG
ZONA 3
PERSIJA
PERSIWA
BOGOR FC
BINTANG KRANGGAN FC
PERSIB BANDUNG
PERSIBAT BATANG
PSCS CILACAP
PERSIBAS BANYUMAS
ZONA 4
PSIS
PSIP PEMALANG
PERSIK KENDAL
PERSIJAP JEPARA
PS TIRA
PSIM YOGYAKARTA
PSS SLEMAN
PERSIBARA BANJARNEGARA
ZONA 5
AREMA FC
PERSINGA NGAWI
BLITAR UNITED
PERSEKAM METRO FC
MADURA UNITED
PERSEGRES GRESIK
MADURA FC
PERSSU SUMENEP
ZONA 6
PERSELA LAMINGAN
PERSEBAYA
PS MOJOKERTO PUTERA
PERSEKABPAS PASURUAN
BALI UNITED
SUMERU FC
PSKT SUMBAWA BARAT
PERSEKABA BALI
ZONA 7
BARITO PUTERA
MARTAPURA FC
KALTENG PUTRA
PERSEBAN BANJARMASIN
MITRA KUKAR
BORNEO FC
PERSIBA BALIKPAPAN
PERSBUL BUOL
ZONA 8
PSM MAKASAR
PERSIPAL PALU
PERSIDAGO GORONTALO
PERSITER TERNATE
PERSIPURA
PERSERU
PERSEWAR WAROPEN
PELAUW PUTRA