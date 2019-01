I Leoni trionfano nell'incontro chiave del proprio girone, dopo una partita al cardiopalma. Successo anche per le Zebre in Russia....

Dopo le prime 10 giornate Treviso è in piena lotta playoff, mentre le Zebre confermano il trend dello scorso anno ma vivono un momento di diffico...

Nulla da fare per gli azzurri nonostante l'impegno, in una partita segnata fin dalla partenza. La festa dell'Olimpico non cancella i tanti punti presi contro una squadra ad oggi ingiocabile ...