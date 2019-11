NFL Draft 2013: le probabili scelte nel primo round di questa notte

1) Kansas City Chiefs

A) LT Luke Joeckel, Texas A&M

B) LT Eric Fisher, Central Michigan

Il nuovo GM John Dorsey e il nuovo HC Andy Reid (Ex Eagles) avranno l'onore di aprire le danze. Dopo aver preso Alex Smith come QB durante il mercato dei Costless Agents, si punta a rafforzare la linea d'attacco. I favori del pronostico vedono Joeckel (foto) come primo nome o il suo collega di ruolo Fisher.

2) Jacksonville Jaguars

A) LT Eric Fisher, Central Michigan.

B) LT Luke Joeckel, Texas A&M

Identico discorso fatto per i Chiefs. Continuerà a puntare su suo QB Gabbert regalandogli l'ultima chanches da titolare e un uomo di linea capace fin da subito di partire titolare tra i Pro.

3) Oakland Raiders

A) DT Sharif Floyd, Florida

B) DT Star Lotulelei, Utah

C) Trade Down

Tanti e troppi buchi in difesa per i Raiders. O si punta a prendere uno tra Floyd e Lotulelei o si trada la scelta con più scelte basse in modo da tappare maggiori buchi.

4) Philadelphia Eagles

A) DE Dion Jordan, Oregon

B) LT Lane Johnson, Oklahoma

Ultime voci per gli Eagles dicono che sceglieranno un pass rusher, ma attenzione anche ad un bel rinforzo per la linea d'attacco.

5) Detroit Lions

A) CB Dee Milliner, Alabama

B) DE Ezekiel Ansah, BYU

C) LT Lane Johnson, Oklahoma

Se passa la teoria del prendere il meglio disponibile al momento diciamo Milliner di Alabama, come rinforzo per la secondaria. Più funzionali alla squadra ma più prospetti per il futuro il De Ansah e la OL Johnson.

6) Cleveland Browns

A) DE Ezekiel Ansah, BYU

B) CB Dee Milliner, Alabama

C) Trade Down

O si trada per un CB con i Falcons la sesta scelta o si prende un DE forse non ancora pronto per la NFL, ma con potenzialità enormi, come Ezekiel Ansah (foto).

7) Arizona Cardinals

A) LT Lane Johnson, Oklahoma

B) RG Jonathan Cooper, North Carolina.

C) DT Star Lotulelei, Utah.

Dopo aver preso Palmer come QB un unico obiettivo: rafforzare la linea d'attacco.

8) Buffalo Bills

A) QB Ryan Nassib, Syracuse

B) QB Matt Barkley, USC

C) Trade Down

Nonostante la firma del QB Kevin Kolb, ex Cardinals, e le voci che davano i Bills verso una scelta di un WR crescono le possibilità del QB Ryan Nassib di essere scelto. Nassib ha giocato per Syracuse, università allenata dal nuovo HC Marrone. Possibile anche Barkley. Potrebbe anche passare la linea di cedere questa scelta per altre più basse e sperare di trovare ancora il QB dei desideri.

9) New York Jets

A) DE Barkevious Mingo, LSU

B) WR Tavon Austin, West Virginia

C) Trade Down

Dilemma Jets... prendere subito il DE Mingo o scegliere il forte prospetto Austin e aumentare la forza dei ricevitori a roster e sperare di trovare il DE di LSU tre pick dopo?

10) Tennessee Titans

A) DT Star Lotulelei, Utah

B) RG Chance Warmack, Alabama



Se trovano ancora Lotulelei libero scelta obbligata, altrimenti si rafforza la linea d'attacco.

11) San Diego Chargers

A) OT/ OG D.J. Fluker, Alabama

B) RG Jonathan Cooper, North Carolina

C) RG Chance Warmack, Alabama.

Una sola possibilità per San Diego, rafforzare la linea d'attacco. Quindi prendere il meglio al suo turno e proteggere al meglio Rivers.

12) Miami Dolphins

A) RG Jonathan Cooper, North Carolina

B) RG Chance Warmack, Alabama.

C) FS Kenny Vaccaro, Texas

Anche qui difendere Ryan Tannehill, QB al secondo anno. Scelta obbligata allora per i delfini.

13) New York Jets ( From Tampa Bay)

A) DE/OLB Barkevious Mingo, LSU

B) WR Tavon Austin, West Virginia

C) Trade Down

Ancora disponibile Austin...? Mingo? Scelta che sarà condizionata dalla scelta numero 9.

14) Carolina Panthers

A) DT Sheldon Richardson, Missouri

B) FS Kenny Vaccaro, Texas

I Panthers devono migliorare la difesa, Richardson uomo di linea o Vaccaro (foto) per la secondaria?

15) New Orleans Saints

A) CB Xavier Rhodes, Florida State

B) OLB Jarvin Jones, Georgia

C) DT Sheldon Richardson, Missouri

Dopo la pessima stagione passata, dove l'attacco ha comunque girato a dovere i Saints pensano alla difesa. Secondaria in primis, poi LB e DL.

16) St. Louis Rams

A) WR DeAndre Hopkins, Clemson

B) FS Kenny Vaccaro, Texas

Il sogno sarebbe Austin, ma quasi sicuramente sarà scelto prima. Allora si punterà sul ricevitore di Clemson, Hopkins. Altre voci prospettano invece la FS Vaccaro come sedicesima assoluta, sperando di torvare Hopkins in seguito.

17) Pittsburgh Steelers

A) OLB Jarvin Jones, Georgia

B) TE Tyler Eifert, Notre Dame

Dopo aver perso James Harrison gli Steelers pensano a rimpiazzarlo con il LB Jarvin Jones da Georgia. Altra possibilità virare sul TE Eifert per dare un'arma in più a BigBen.

18) Dallas Cowboys

A) S Kenny Vaccaro, Texans

B) RG Chance Warmack, Alabama

Se lo trovano ancora libero sicuro la firma di Vaccaro ai Cawboys che potrebbero virare in caso su un uomo di linea.

19) New York Giants

A) RG Chance Warmack, Alabama

B) ILB Alec Ogletree, Georgia

Necessitano di un guardia destra i Giants... e chi meglio di Warmack? Se non passa la linea offensiva possibile la firma si Ogletree, ILB di Georgia.

20) Chicago Bears

A) TE Tyler Eifert, Notre Dame

B) ILB Manti Te’o, Notre Dame

C) CB D.J. Hayden, Houston

Nonostante la firma di Bennet come TE nel libero mercato i Bears puntano a Eifert. Se non disponibile il forte TE di Notre Dame si punterà sull'altra stella dell'università, Te'o (foto).

21) Cincinnati Bengals

A) FS Eric Reid, LSU

B) RB Eddie Lacy, Alabama

C) SS Jonathan Cyprien, FIU

Vaccaro il sogno, ma quasi impossibile che sia ancora libero. Allora si vira su Reid di LSU. Difficile la scelta del RB Eddie Lacy.

22) St. Louis Rams (From Washington)

A) FS Matt Elam, Florida

B) FS Eric Reid, LSU

C) RB Eddie Lacy, Alabama

Come i Bengals i Rams hanno necessità di rafforzare la secondaria. Elam o Reid i papabili

23) Minnesota Vikings

A) WR Cordarrelle Patterson, Tennessee

B) CB D.J. Hayden, Houston

C) ILB Manti Te’o, Notre Dame

Perso Harvin, i Vikings prenderanno quasi sicuramente, se libero, il WR Cordarelle, per aggiungere un'arma alternativa a Ponder oltre a Jennings.

24) Indianapolis Colts

A) CB D.J. Hayden, Houston

B) DE Datone Jones, UCLA

Hayden è l'ideale per il gioco di Pagano, molto probabile la sua scelta. Se non arriva il forte CB si punta a rinforzare la linea difensiva.

25) Minnesota Vikings (From Seattle)

A) ILB Manti Te’o, Notre Dame

B) CB Desmond Trufant, Washington

Te'o sarebbe l'ideale per i Vikings, possibile trovarlo ancora libero. Se cosi non fosse via libera per Trufant, CB di Washington.

26) Green Bay Packers

A) RB Eddie Lacy, Alabama

B) WR Justin Hunter, Tennessee

C) FS Eric Reid, LSU

Anche se non ha ben figurato nei vari camps per i rookie, Eddie Lacy sarà probabilmente scelto dai packers per affiancora a Benson.

27) Houston Texans

A) WR Justin Hunter, Tennessee

B) DE Tank Carradine, Florida State

C) LT Menelik Watson, Florida State

Il dilemma Texans: affiancare al Johnson il forte Hunter (foto) o rafforzare la linea difensiva? Probabile la scelta del WR.

28) Denver Broncos

A) DE Datone Jones, UCLA

B) RB Johnathan Franklin, UCLA

C) CB Desmond Trufant, Washington

Non è il massimo fuori dal campo, ma Datome Jones è perfetto per sostituire Elvis Dumervil. Se non ha già firmato per un'altra franchigia si passa al RB di UCLA Franklin.

29) New England Patriots

A) CB Jamar Taylor, Boise State

B) SS Jonathan Cyprien, FIU

Obiettivo secondaria per i Patriots, Taylor o Cyprien?





30) Atlanta Falcons

A) Trade Up



B)CB Desmond Trufant, Washington





L'obiettivo dei Falcons è quello di salire nella scelta, se non dovesse farcela prontro un DB. Il preferito sarebbe Trufant.

31) San Francisco 49ers

A) DT Jesse Williams, Alabama

B) SS John Cyprien, FIU

C) DE Margus Hunt, SMU

Pensare al futuro e prendere il sostituto di Smith con la scelta di Williams o riparare alla partenza di Goldson con Cyprien?

32) Baltimore Ravens

A) ILB Arthur Brown

B) ILB Alec Ogletree

Facile la scelta dei Ravens, sostituire Ray Lewis. Non sarà facile per l'eventuale rookie ma l'onore di giocare con i campioni in carica potrebbe dare una carica maggiore al prescelto.