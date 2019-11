Draft NFL 2013, analisi della NFC

Il draft NFL è finito e già impazzano su tutti i media americani i promossi e bocciati. Ci proviamo anche noi, partendo dalla National Football Conference. Protagonisti in questo draft sono stati gli uomini pesanti, sia d'attacco che di difesa. Gradi delusi i tifosi dei Cowboys, almeno sulla carta, protagonisti invece i Seattle Seahawks, che si candidano prepotentemente a ruolo di leader della conference.

Arizona Cardinals, voto: 8

7. Jonathan Cooper , G, North Carolina.

, G, North Carolina. 45. Kevin Minter, ILB, LSU.

69. Tyrann Mathieu, FS, LSU.

103. Alex Okafor, OLB, Texas.

116. Earl Watford, G/C, James Madison.

140. Stepfan Taylor, RB, Stanford.

174. Ryan Swope, WR, Texas A&M.

187. Andre Ellington, RB, Clemson.

219. D.C. Jefferson, TE, Rutgers.

Dovevano dare più protezione a Palmer e con Cooper si sono assicurati ottimi blocchi. Minter permetterà di giocare anche con la 3-4, cosi come Okafor. Trovare alla 69 la costless safety Mathieu è stato davvero un miracolo. Con il running back Taylor si sono assicurati un buon prospetto dietro ai due titolari Mendenhall e Williams.

Atlanta Falcons, voto: 7-

22. Desmond Trufant , CB, Washington.

, CB, Washington. 60. Robert Alford, CB, SE Lousiana.

127. Malliciah Goodman, DE, Clemson.

133. Levine Toilolo, TE, Stanford.

153. Stansly Maponga, DE, TCU.

243. Kemal Ishmael, S, Central Florida.

244. Zeke Motta, SS, Notre Dame.

249. Sean Rencostless, QB, Duke.

Andati via Grimes e Robinson il loro primo obiettivo era la secondaria, e cosi hanno fatto con Trufant e Alford. Tailolo farà un primo anno dietro a Gonzalez, chi meglio di lui come maestro? Le altre scelte sono da considerarsi come rafforzo per le seconde linee.

Carolina Panthers, voto: 7-

14. Star Lotulelei, DT, Utah.

44. Kawann Short, DT, Purdue.

108. Edmund Kugbila, G, Valdosta State.

148. A.J. Klein, LB, Iowa State

182. Kenjon Barner, RB, Oregon.

Mancava in linea di difesa e sui DT hanno puntato sulle prime due scelte. Forse serviva anche un WR, ma hanno preferito puntellare le OL e i LB. Potrebbe essere l'ultima stagione del running back DeAngelo Williams, si spiega in questo modo l'ultima scelta di Barner.

Chicago Bears, voto: 6,5

20. Kyle Long , G, Oregon.

, G, Oregon. 50. Jon Bostic, ILB, Florida.

117. Khaseem Greene, OLB, Rutgers.

163. Jordan Mills, OT/G, Lousiiana Tech.

188. Cornelius Washington, DE, Georgia.

236. Marquess Wison, WR, Whasington State.

Servia gente forte e potente, le prime 5 scelte sono cadute proprio li. Difesa e linea d'attacco. Buon draft per l'immediato.

Dallas Cowboys, voto: 5

31. Travis Frederick , G/C, Winsconsin.

, G/C, Winsconsin. 47. Gavin Escobar, TE, San Diego State.

74. Terrance Williams, WR, Baylor.

80. J.J. Wilcox, S, Georgia Southern.

114. B.W. Webb, DE, William & Mary.

151. Joseph Randle, RB, Oklahoma State.

185. DeVonte Holloman, LB, South Carolina.

La scelta alla 47 con il TE Escobar è ancora sotto processo in tutti i network di Dallas. Forse gli unici due giocatori scelti davvero funzionali alla franchigia sono Williams come ricevitore e Holloman come LB.

Detroit Lions, voto: 7-

5. Ezekiel Ansah , DE, BYU.

, DE, BYU. 36. Darius Slay, CB, Missisipi State.

65. Larry Warford, G, Kentucky.

132. Devin Taylor, DE, South Carolina.

165. Sam Martin, P, Appalachian State.

171. Corey Fuller, WR, Virginia Tech.

199. Theo Riddick, RB, Notre Dame.

211. Michael Williams, TE, Alabama,

245. Brandon Hepburn, LB, Florida A&M.

E' passata la linea del migliore disponibile ad ogni scelta. Potrebbe pagare nel giro di un paio d'anni, se fortunati anche prima. Ottima la scelta di Ansah.

Green Bay Packers, voto: 8

26. Datome Jones , DE, UCLA.

, DE, UCLA. 61. Eddie Lacy, RB, Alabama.

109. David Bakhtiari, G/T, Colorado.

122. J.C. Tretter, G/T, Cornell.

125. Johnathan Franklin, RB, UCLA.

159. Micah Hyde, DB, Iowa.

167. Josh Boyd, DT, Missisipi State.

193. Nate Palmer, OLB, Illinois State.

216. Charles Johnson, WR, Grand Valley State.

224. Kevin Dorsey, WR, Maryland.

232. Sam Barrington, LB, South Florida.

Jones come prima scelta, ottima scelta! Lacy e Franklin daranno sicurezza e mix di talento nel back field. Puntellata anche la difesa e pensato al futuro nei ricevitori.

Minnesota Vikings, voto: 9

23. Sharrif Floyd , DT, Florida.

, DT, Florida. 25. Xavier Rhodes, CB, Florida State.

29. Cordarrelle Patterson , WR, Tennessee.

, WR, Tennessee. 120. Gerald Hodges, LB, Penn State.

155. Jeff Locke, P, UCLA.

196. Jeff Baca, G/ C, UCLA.

Michael Mauti, LB, Penn State.

Travis Bond, G, North Carolina.

Everett Dawkins, DT, Florida State.

Mattatori della prima giornata con tre scelte, tutte e tre azzeccate secondo molti analisti americani. E' andato via Harvin ma hanno preso Patterson, un vero fenomeno.

New Orleans Saints, voto: 6,5

15. Kenny Vaccaro , FS, Texas.

, FS, Texas. 75. Terron Armstead, LT, Arkansas-Pine Bluff.

82. John Jenkins, NT, Georgia.

144. Kenny Stills, WR, Oklahoma.

183. Rufus Johnson, DE, Tarleton State.

Vaccaro darà fiato alla secondaria, buona scelta. Le altre scelte mirate ruolo per ruolo e con giocatori pronti a dare fin da subito il loro contributo. Ottimo draft anche con soli 5 giocatori chiamati.

New York Giants, voto: 6-

19. Justin Pugh, G/T, Syracuse.

49. Johnathan Hankins, DT, Ohio State.

81. Damontre Moore, DE, Texas A&M.

110. Ryan Nassib, QB, Syracuse.

152. Cooper Taylor, S, Richmond.

224. Eric Herman, G, Ohio.

253. Michael Cox, RB, UMass.

Non ci convince la prima scelta, Pugh poteva essere scelto anche più in basso. Nassib è stato preso forse pensando più a quello che offriva il parco giocatori in quel momento, con Eli Manning ha poco da giocare.

Philadelphia Eagles, voto: 6,5

4. Lane Johnson , RT, Oklahoma.

, RT, Oklahoma. 35. Zach Ertz, TE, Stanford.

67. Bennie Logan, DT, LSU.

98. Matt Barkley, QB, USC.

136. Earl Wolff, FS, North Carolina State.

212. Joe Kruger, DE, Utah.

218. Jordan Poyer, CB, Oregon State.

239. David King, DE, Oklahoma.

Chip Kelly può essere sereno. Ha preso il meglio che serviva per migliorare una squadra, che sulla carta, è cresciuta ancora di più. Johnson è pronto per la NFL. Barkley é una scommessa che da sola, se vinta, risolve il problema QB (Vick? Foles? Barkley?) per gli Eagles.

San Francisco 49ers, Voto: 6,5

18. Eric Reid , FS, LSU.

, FS, LSU. 40. Tank Carradine, OLB, Florida State.

55. Vance McDonald, TE, Rice.

88. Corey Lemonier, OLB, Auburn.

128. Quinton Patton, WR, Lousinana Tech.

131. Marcus Lattimore, RB, South Carolina.

157. Quinton Dial, DE, Alabama.

180. Nick Moody, LB, Florida State.

237. B.J. Daniels, QB, South California

246. Carter Bykowski, OT, Iowa State.

252. Marcus Cooper, CB, Rutgers.

Tante scelte, forse solo due pronte già al primo anno, e parliamo di Reid e McDonald. Tutte le altre sono prospetti, ottimi prospetti. 49ers ancora più ricchi.

Seattle Seahawks, voto: 9

62. Christine Michael, RB, Texas A&M.

87. Jordan Hill, DT, Penn State.

123. Chris Harper, WR, Kansas State.

137. Jesse Williams, NT, Alabama.

138. Tharold Simon, CB, LSU.

158. Luke Wilson, TE, Rice.

194. Spencer Ware, FB, LSU.

220. Ryan Seymour, G, Vanderbilt.

231. Ty Powell, DE, Harding.

241. Jared Smith, DT, New Hampshire.

242. Michael Bowie, OT, Oklahoma State.

Che dire... ragionamento da vincente, nulla più. Ho già Harvin, Tate e Baldwin? Prendo anche Harper! Ho Lynch e Turbin, una coppia del backfield che pochi vantano? Ci metto anche Michael.

St. Louis Rams, voto: 6+

8. Tavon Austin, Wr, West Virginia.

Wr, West Virginia. 30. Alec Ogletree, LB, Gerogia.

71. TJ McDonald, S, USC.

92. Stedman Bailey, WR, West Virginia.

113. Barrett Jones, C/G, Alabama.

149. Brandon McGee, CB, Miami.

160. Zch Stacy, RB, Vadnderbilt.

Austin è bello che pronto per la NFL, e con il secondo anno, Chris Givens creano una coppia davvero esplosiva. Pronto per il grande salto anche il LB ex Georgia, Ogletree. Da monitorare la safety McDonald.

Tampa Bay Buccaneers, voto: 7,5

43. Johnatan Banks, CB, Missisipi State.

73. Mike Glennon, QB, North Carolina State.

100. Akeem Spence, DT, Illinois.

126. William Gholston, DE, Michigan State.

147. Steven Means, DE, Buffalo.

189. Mike James, RB, Miami.

Josh Freeman se la dovrà vedere fin da subito con Mike Glannon, a Tampa Bay la stampa crede in una vera lotta durante il camp estivo. Dopo aver preso il miglior DB della lega durante il mercato dei FA, Darrelle Ravis, i Bucs gli affiancano il giovane, ma con un enorme talento, Banks.