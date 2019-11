Draft NFL 2013, analisi della AFC

E' il turno della AFC, che ha visto la prima scelta assoluta, effettuata dai Kansas City Chiefs, nella linea d'attacco Eric Fisher. La conference è stata anche la prima ad aver draftato un QB, con i Buffalo Bills, che a sorpresa hanno scelto EJ Manuel a discapito di altri "nomi" più papabili. Sotto processo invece le scelte dei Miami Dolphins e dei San Diego Chargers.

Baltimore Ravens, voto: 7+

32. Matt Elam , SS, Florida.

, SS, Florida. 56. Arthur Brown, ILB, Kansas State.

94. Brandon Williams, NT, Missouri Southern.

129. John Simon, OLB, Ohio State.

130. Kyle Juszczyk, FB, Harvard.

168. Ricky Wagner, OT, Wisconsin.

200. Kapron Lewis-Moore, DE, Notre Dame.

203. Ryan Jensen, G, Colorado State-Pueblo.

238. Aaron Mellette, WR, Elon.

247. Marc Anthony, CB, California.

I Ravens dovevano ricostruire una difesa che aveva visto dei pezzi andarsene durante la costless agency. Con Elam e Brown ci sono riusciti alla grande. Gli altri sono dei prospetti con ottime speranze per i prossimi anni.

Buffalo Bills, voto: 6,5

16. EJ Manuel, QB, Florida State.

41. Robert Woods, WR, USC.

46. Kiko Alonso, LB, Oregon.

78. Marquise Goodwin, WR, Texas.

105. Duke Williams, S, Nevada.

143. Jonathan Meeks, S, Clemson.

117. Dustin Hopkins, K, Florida State.

222. Chris Gragg, TE, Arkansas.

Il voto dei Bills, a dispetto degli ultimi anni, poteva essere anche maggiore, ma la scelta del QB ci fa rimanere un pò perplessi. EJ Manuel potrebbe essere il futuro QB franchise dei Bills, ma prima di lui potevano essere scelti giocatri con maggiori garanzie, almeno sulla carta, come Barkley o Nassib. Di sicuro valore le altre scelte con Woods, Alonso e Williams che sono già pronti per la NFL.

Cincinnati Bengals, voto: 7

21. Tyler Eifert, TE, Notre Dame.

37. Giovani Bernard, RB, North Carolina.

53. Margus Hunt, DE, SMU.

84. Shawn Williams, S, Georgia.

118. Sean Porter, OLB, Texas A&M.

156. Tanner Hawkinson, OT, Kansas.

190. Rex Burkhead, RB, Nebraska.

197. Cobi Hamilton, WR, Arkansas.

240. Reid Fragel, OT, Ohio State.

251. TJ Johnson, C/G, South Carolina.

Affinacare un TE atletico come Eifert, al già forte Greshman, è una decisione rischiosa ma ben ponderata. Bernard rende ancora più forte il backfield, cosi come la scelta di Burkhead, ottimo per i terzi down.

Cleveland Browns, voto: 6

6. Barkevious Mingo, OLB, LSU.

68. Leon McFadden, CB, San Diego State.

175. Jamori Slaughter, SS, Notre Dame.

217. Armonty Bryant, DE, East Carolina (OK)

227. Garrett Gilkey, OT, Chadron State.

Poche scelte, per via delle trade fatte durante la costless agency e per scambi con draft futuri. Mingo è l'unico pronto per la NFL, forse lo è anche McFadden. Ma i Browns hanno pensato al futuro.

Denver Broncos, voto: 7

28. Sylvester Williams , DT, North Carolina.

, DT, North Carolina. 58. Montee Ball, RB, Wisconsin.

90. Kayvon Webster, CB, South Florida.

146. Quanterus Smith, DE, Western Kentucky.

161. Tavarres King, WR, Gerogia.

173. Vinston Painter, OT, Virginia Tech.

243. Zac Dysert, QB, Miami of Ohio.

La difesa può considerarsi bel rafforzata, con Williams e Smith. Ball sarà felice visto che oltre a correre, ricevera parecchio da Manning. King forse non è pronto per la NFL, ma ha tanta potenzialità e può crescere con calma a Denver. Dysert sicuramente supererà il back up di adesso Osweiler.

Houston Texas, voto: 6,5

27. DeAndre Hopkins, WR, Clemson.

WR, Clemson. 57. DJ Swearinger, S, South Carolina.

89. Brennan Williams, OT, North Carolina.

95. Sam Montgomery, OLB, LSU.

124. Trevardo Williams, OLB, Connecticut.

176. David Quessenberry, OT/G, San Jose State.

195. Alan Bonner, WR, Jacksonville State.

198. Chris Jones, DT, Bowling Green.

201. Ryan Griffin, TE, Connecticut.

Hopkins vale da solo il voto. E' il ricevitore che a Houston mancava, affiancherà Andre Johnson, in un upgrade che farà felice il QB Matt Schaub.

Indianapolis Colts, voto: 6-

24. Bjoern Werner, OLB, Florida State.

86. Hugh Thornton , G, Illinois.

, G, Illinois. 121. Khaled Holmes, C, USC.

139. Montori Hughes, DT, Tennessee-Martin.

192. John Boyett, S, Oregon.

230. Kerwynn Williams, RB, Utah State.

254. Justice Cunningham, TE, South Carolina.

Non ci è piaciuto molto il draft dei Colts, che hanno scelto giocatori più per il futuro che per il presente. E' sempre vero che il GM Grison, lo scorso anno, con un ottimo draft, portò la franchigia da un record di 2-14 ai play off.

Jacksonville Jaguars, voto: 7-

2. Luke Joeckel , RT, Texas A&M.

, RT, Texas A&M. 33. Johnathan Cyprien, SS, FSU.

64. Dwayne Gratz, CB, Connecticut.

101. Ace Sanders, WR, South Carolina.

135. Denard Robinson, RB, Michigan.

169. Josh Evans, FS, Florida.

208. Jeremy Harris, CB, New Mexico State.

210. Demetrius McGray, CB, Appalachian State.

Doveva aggiungere talento ad una squadra che non ne ha molto, e cosi ha fatto. Joeckel, Cyprien e Gratz sono pronti per ben figurare nella NFL. Robinson può sembrare una scelta discutibile, ma avendo all'ultimo anno di contratto Jones-Drew, la scelta non sembra azzardata.

Kansas City Chiefs, voto: 5,5

1. Eric Fishe r, LT, Central Michigan.

r, LT, Central Michigan. 63. Travis Kelce, TE, Cincinnati.

96. Knile Davis, RB, Arkansas,

99. Nico Johnson, ILB, Alabama.

134. Sanders Commings, CB, Georgia.

170. Eric Kush, C, California (PA)

204. Braden Wison, FB, Kansas State.

207. Mike Catapano, DE, Princeton.

Nessuna critica sulla prima scelta Fisher; su tutte le altre, a Kansas City si chiedono ancora il perchè! Nessuno sembra pronto per la NFL, forse solo per gli special team.

Miami Dolphins, voto: 5

3. Dion Jordan , DE, Oregon.

, DE, Oregon. 54. Jamar Taylor, CB, Boise State.

77. Dallas Thomas, G/T, Tennessee.

93. Will Davis, CB, Utah State.

104, Jelani Jenkins, ILB, Florida.

106. Dion Sims, TE, Michiagan State.

164. Mike Gillislee, RB, Florida.

166. Caleb Sturgis, K, Florida.

250. Don Jones, S, Arkansas State.

Unico giocatore di classe e che partirá da subito titolare sarà la terza scelta, Dion Jordan. Le altre scelte sembrano seguire la linea, perdente, delle ultime quattro stagioni.

New England Patriots, voto: 6+

52. Jamie Collins, DE, Southern Miss.

59. Aaron Dobson, WR, Marshall.

83. Logan Ryan, CB, Rutgers.

91. Duron Harmon, S, Rutgers.

102. Josh Boyce, WR, TCU.

226. Michael Buchanan, DE, Illinois.

235. Steve Beauharnais, ILB, Rutgers.

Collins e Dobson daranno una mano fin da subito, buone scelte. Boyce e Buchanan devono crescere, ma hanno molto talento.

New York Jets, voto: 6,5

9. Dee Milliner , CB, Alabama.

, CB, Alabama. 13. Sheldon Richardson, DT, Missouri.

39. Geno Smith , QB, West Virginia.

, QB, West Virginia. 72. Brian Winters, G, Kent State.

141. Oday Aboushir, OT, Virginia.

178. William Campbell, G, Michigan.

215, Tommy Bohanon, FB, Wake Forest.

Miiliner prenderà il posto di Darrelle Revis, non sarà per niente semplie, ma le qualità ci sono. Geno Smith si giocherà il posto di starter durante il camp. Rafforzata, come doveva essere, tutta la OL.

Oakland Raiders, voto: 7-

12. DJ Hayden , CB, Houston.

, CB, Houston. 42. Menelik Watson, OT, Florida State.

66. Sio Moore, LB, Connecticut.

112. Tyler Wilson, QB, Arkansas.

172. Nick Kasa, TE, Colorado.

181. Latavius Murray, RB, Central Florida.

184. Mychal Rivera, TE, Tennessee.

205. Stacy McGee, DT, Oklahoma.

209. Brice Butler, WR, San Diego State.

233. Davis Bass, DE, Missouri Western.

Buon draft da parte dei Raiders, anche qui è passata la linea del prendere il meglio al momento e rafforzare, in diversi ruoli, la squadra. Flynn dovrà vedersela di nuovo con un rookie di mome Wilson, un incubo per lui, attenzione che anche quest'anno potrebbe perdere la battaglie per essere lo starter.

Pittsburg Steelers, voto: 6

17. J arvis Jones , OLB, Georgia.

, OLB, Georgia. 48. Le'Veon Bell, RB, Michigan State.

79. Markus Wheaton, WR, Oregon State.

111. Shamarko Thomas, SS, Syracuse.

115. Landry Jones, QB, Oklahoma.

150. Terry Hawthorne, CB, Illinois.

186. Justin Brown, WR, Oklahoma.

206. Vince Williams, ILB, Florida State.

223. Nick Williams, DE, Stanford.

Jones e Bell sono pronti a lottare per partire già da quest'anno come starter. Wheaton è una valida alternativa nel ruolo di slot. Landry Jones farà da back up a BigBen, ha un ottimo braccio ma deve migliorare nei momenti di rottura della linea.

San Diego Chargers, voto: 5

11. DJ Fluker , RT, Alabama.

, RT, Alabama. 38. Manti Te'o, ILB, Notre Dame.

ILB, Notre Dame. 76. Keenan Allen, WR, California.

145. Steve Williams, CB, California.

Tourek Williams, OLB, FIU.

Brad Sorensen, QB, Southern Utah.

La parola d'ordine era migliorare la linea offensiva e proteggere al meglio, cosa non fatta quest'anno, il QB Rivers. Niente di tutto questo, forse il solo Fluker, ma era il peggior progetto nelle prime 5 OL del draft. Te'o una scomessa da vincere.

Tennessee Titans, voto: 6,5

10. Chance Warmack , G, Alabama.

, G, Alabama. 34. Justin Hunter, WR, Tennessee.

70. Blidi Wreh-Wilson, CB, Connecticut.

97. Zavir Gooden, OLB, Missouri.

107. Brian Schwenke, C, California.

142. LaVar Edwards, DE, LSU.

202. Khalid Wooten, CB, Nevada.

248. Daimion Staffor, S, Nebraska.

Tanta classe in questo draft, alcuni fin da subito pronti, altri nel giro di pochi anni. Con la crescita di Locker e l'ottimo draft la squadra non potrà che fare meglio della scorsa stagione.