Eurovolley - Diretta Italia - Finlandia, segui il live della partita

Finisce qui. L'Italia supera 3-1 la Finlandia e approda in semifinale. Sabato a Copenaghen gli azzurri affronteranno la vincente di Germania-Bulgaria. Una nazionale anche oggi inizialmente in difficoltà. Un primo set cosparso di incertezze e dubbi, soprattutto in ricezione. Partita di rincorsa, come gà contro l'Olanda negli ottavi. Poi il risveglio. Un Travica versione extra-lusso, la sfrontata gioventù di Beretta e Vettori, il genio dello Zar, la certezza Birarelli. Senza Parodi e Savani, i titolarissimi, l'Italia supera un esame ostico, affidandosi al carattere. Un gruppo, una squadra. Aldilà dei singoli, nel segno di Berruto.

25-23 - Beretta!! Chiude lui! Italia in semifinale! Con il cuore! Con il carattere!

23-21 - Murato Vettori! I nostri avversari non mollano!

23-19 - Sfruttiamo un errore al servizio della Finlandia per allungare ancora.

22-17 - Due o tre difese super della Finlandia, ma sale in cattedra Birarelli!

20-16 - Vettori e Beretta! La nuova Italia fa sognare!

18-15 - Sivula non molla! Uno dei migliori della Finlandia oggi.

16-13 - Esko riporta sotto la Finlandia, poi punita da un pasticcio difensivo.

15-11 - Si rivede Kovar, si conferma Vettori! Siamo padroni della partita!

13-10 - Splendido palleggio di Birarelli, per il vincente di Vettori!

11-7 - Perfetto il muro di Birarelli! Poi un altro capolavoro di Travica! Confusione Finlandia ora!

8-6 - Ace dello Zar! Un solo uomo al comando! La Finlandia messa in ginocchio da Ivan! Sette a uno di parziale!

6-6 - Ancora Zaytsev! L'Italia è rientrata!

4-5 - Punto importantissimo di Vettori, poi il muro di Zaytsev! Il time-out di Berruto sembra aver scosso gli azzurri.

1-5 - Un fallo in palleggio. Un problema in ricezione. In difficoltà l'Italia.

1-3 - Oivanen! Appena entrato! Prova a partire forte la Finlandia.

Molto meglio l'Italia di Berruto nel terzo parziale. Più concentrata, pronta. Vettori, Beretta e il miglior Travica dell'Europeo sugli scudi. Completa il quadro il fenomeno Zaytsev. Pennella l'esperto Birarelli. Qualche incertezza ancora per Kovar. Avanti gli azzurri, ma bisogna chiudere.

25-22 - Un'astuzia di Travica e un primo tempo di Birarelli! Due set a uno Italia!

23-21 - Siltala mura Vettori! Reazione Finlandia!

23-19 - Beretta! Non si passa! Porta chiusa per la Finlandia!

22-18 - Giovi, entrato al posto di Kovar, riceve bene, Travica alza e Zaytsev trova un angolo maestoso!

20-16 - Sivula prova a fermare la fuga azzurra, ma Birarelli è una sentenza.

17-14 - Grande attacco dalla seconda linea di Zaytsev! Poco prima punito Travica ingiustamente. Il palleggiatore azzurro aveva recuperato la palla prima che finisse oltre la rete.

16-12 - Non sbaglia Birarelli! Più quattro Italia al secondo time-out tecnico.

14-11 - Vettori! Funziona l'Italia adesso! Bravo Travica a puntare sul giovane emergente!

12-10 - L'urlo di Zaytsev!

10-9 - Sempre ottimo Esko, perfetto nell'innescare i centrali.

8-6 - Grande Rossini, poi finalmente Kovar! Bravissimo a trovare le mani del muro!

3-2 - Prima l'attacco in parallela, poi un muro pazzesco. Signori lo Zar!

Inizio stentato anche nel secondo parziale per l'Italia, poi la crescita al servizio, una ricezione più adeguata e attacchi a elevata percentuale. Allungo decisivo a metà secondo parziale. Da 11-13 a 16-14, con gli azzurri che non si voltano più indietro e pareggiano la partita.

25-20 - Chiudiamo noi! Un set pari!

23-19 - Perfetto Zaytsev e altro primo tempo di Beretta! Bene l'Italia!

20-17 - Primo tempo di Birarelli!

19-16 - Punto gratis per l'Italia! Clamoroso errore finnico. I nostri avversari sbagliano la rotazione e subiscono una penalità.

18-15 - Beretta!! Altro servizio vincente!

16-14 - Parziale di 5-0 per l'Italia! Bisogna allungare adesso! Finlandia in grossa difficoltà!

14-14 - La difesa di Zaytsev, la bordata di Vettori! Parità!

11-13 - Bel primo tempo di Shumov!

9-10 - Stavolta un brutto errore di Birarelli! Di nuovo avanti i nostri avversari.

8-7 - Torna avanti l'Italia. La difesa di Rossini, la sapienza di Travica e la forza di Vettori!

6-6 - Birarelli!! Muro vincente!

3-5 - Ace di Kunnari. Troppe disattenzioni in ricezione per l'Italia.

2-2 - Magia di Zaytsev che sale altissimo! Grande difesa azzurra!

Serve una scossa. Azzurri troppo timorosi. Kovar non spinge come sa, limitato da problemi fisici e forse eccessive remore mentali. Manca qualcosa in ricezione, dove pesa l'assenza di Parodi. A corrente alternata l'attacco. Bene Birarelli, aldilà di un sanguinoso errore nel finale di set.

23-25 - Se ne va il primo set. Finlandia avanti 1-0. Non basta un grande finale di Vettori in battuta. L'Italia risale dal 20-24 al 23-24, ma poi è costretta a cedere.

20-23 - Non basta tre muri all'Italia! Passa al quarto tentativo Sivula, poi ace di Esko.

18-19 - Pasticcio Italia! Si ostacolano Travica e Zaytsev e la palla cade! Peccato, perché era un buon momento azzurro.

16-16 - Adesso siamo in partita. Vettori e il muro. Parità.

14-16 - Prova a rientrare l'Italia! Muro di Beretta!

12-16 - Vola via la Finlandia! Il talento di Esko, che prima alza in bagher, poi concede ai suoi una schiacciata senza muro!

11-13 - Due gran colpi di Kunnari! Finlandia avanti di due!

8-7 - Al primo time-out tecnico avanti gli azzurri di un punto. Due buoni primi tempi di Birarelli. Deve crescere Rossini in ricezione, vista l'assenza dell'altro specialista Parodi. Nella Finlandia grande inizio di Sivula.

5-5 - Soffrono ancora una volta in ricezione gli uomini di Berruto. Finlandia che torna sotto.

4-2 - Italia avanti, con la classe di Zaytsev. Buon inizio degli azzurri, ottimo colpo di seconda di Travica.

17.00 - Parodi e Savani partono dalla panchina. Nel sestetto titolare c'è Kovar.

16.56 - Inno azzurro. Bandiere in campo. Sale la tensione.

16.53 - Mancano ormai pochissimi minuti all'inizio della sfida. Sono circa 300 i sostenitori finlandesi qui ad Aarhus. Intanto notizie positive per gli azzurri. Nei 12 torna capitan Savani.

16.45 - Diamo un'occhiata ai precedenti tra Italia e Finlandia. 34 volte di fronte le due compagini, con 29 affermazioni azzurre e solo 5 finniche. L'ultimo trionfo dei nostri avversari risale al 1977. Da allora 18 volte vincente la nostra rappresentativa. Chiara anche da questi dati la differenza di storia e blasone tra le squadre in campo oggi.

16.35 - Vediamo gli accoppiamenti dei quarti di finale: Italia - Finlandia, Serbia - Belgio, Russia - Francia, Germania - Bulgaria.

16.25 - Berruto ha invece difeso la scelta di puntare su nomi meno altisonanti, ma più motivati: "Sono orgoglioso di questa squadra. Beretta, Vettori, e anche Kovar sono giocatori che abbiamo visto poco in A-1. Questo risultato è stato raggiunto senza guardare al curriculum ma a qualità tecniche, fisiche e personali. Nei momenti difficili mi piace avere intorno gente così."

16.15 - Interessanti le parole dell'allenatore finlandese Sammelvuo, visto da diverse parti qua in Italia: "Devo cercare di tenere tranquilli i ragazzi. La vita da allenatore è tutta un'altra cosa. Da giocatore, finisci la partita, chiudi la borsa e il tuo compito è finito. Da allenatore inizia lì. Sono davvero soddisfatto di come i miei hanno affrontato questo Europeo. Non è stato male avere un giorno in più di riposo rispetto all'Italia: abbiamo i numeri in regola per andare alla semifinale di Copenghen, questo torneo ha già fatto vedere che le grandi non sono imbattibili."

16.10 - Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Italia – Finlandia (ore 17.00), incontro valido per i quarti di finale del campionato europeo di volley in corso in Danimarca.

Cammino impervio quello degli azzurri, costretti al purgatorio degli ottavi. Sfida da dentro o fuori contro l'Olanda di Benne. Un inizio tonico della squadra di Berruto, caricata dalla freschezza di Vettori e dalla classe di Zaytsev. Poi le consuete amnesie. Le difficoltà di Travica, una ricezione altalenante, e il primo set che scappa via ai vantaggi, nonostante il forcing al servizio di Parodi. Lì arriva la sveglia azzurra. Aggrappati alle nostre certezze siamo usciti da un buco nero, in cui eravamo sprofondati per nostri demeriti, non certo per la forza degli oranje. Il muro, guidato da Beretta, catapultato dalla A-2 in Nazionale, l'orgoglio dello Zar, imperfetto in risposta, ma grande nell'allungo del terzo set, l'esperienza del capitano in campo, Birarelli. Tre set a uno Italia, per approdare tra le prime otto d'Europa e regalarsi il quarto con la sorpresa Finlandia.

Non nelle migliori condizioni la nostra compagine. Parodi ha stretto i denti, scendendo in campo con due vistose fasciature al ginocchio, ha mostrato voglia e carattere, prima di accomodarsi in panchina e cedere il posto a Kovar nel quarto set. Savani si è allenato, ma sente ancora dolore. Nelle difficoltà si è forgiato, come spesso accade, il gruppo. É emerso prepotente il talento del ventiduenne Vettori, la sfrontatezza di Beretta. Compatta, è uscita l'Italia. “Non siamo una Nazionale sperimentale, ma una Nazionale vera” Fiero Berruto, ringrazia i suoi ragazzi.

Già Berruto, Partita di ricordi e ricorsi per lui quella odierna a Aarhus. La Finlandia riemersa nel panorama europeo, proprio grazie alla guida dell'Italia. Il Ct azzurro ha rilanciato le ambizioni finniche, guidando la rappresentativa dal 2005 al 2010. Squadra non formidabile, ma tremendamente ostica. Con un giorno in più di riposo nelle gambe e nelle braccia. “La Finlandia è qui dopo un buon percorso, questi sono ragazzi che ho visto crescere.” Questo Berruto, sul suo ex gruppo.

Negli altri ottavi disputati ieri, il match di cartello era certamente quello tra Polonia e Bulgaria. Non è mancato lo spettacolo. Anastasi e i suoi avanti due set a zero, ma rimontati dal fenomeno Sokolov. 35 punti per lui alla fine. Carattere di ferro quello mostrato dagli uomini di Placì, capaci di recuperare da 6-9 anche nel tie-break conclusivo. Tutto facile per la Russia con la Slovacchia e per la Serbia con la Danimarca.