Week 6 - Show di Brady, Denver ancora imbattuta, vincono Steelers e Cowboys

New Orleans 30 – New England 37

Senza dubbio il big match della settimana, che ha riservato emozioni e con un finale al cardiopalma. Risolve Brady con un td pass a cinque secondi dalla fine. Un passaggio da 17 yards per Thompkins che chiude una partita giocata sul filo dell'equilibrio. Tom Brady ha lanciato per 269 yards subendo un solo intercetto che per sua fortuna non è poi stato trasformato in punti dalla difesa di New Orleans; ottima partita anche per il solito Stevan Ridley che corre per 96 yards e che, come l'anno scorso, sta dando un'ottima mano all'attacco di New England che tendeva sempre a basarsi troppo sul gioco aereo di Brady. Trovare un'alternativa anche nei giochi alla mano, da a Brady qualche attimo di fiato in più, vista la non più verdissima età. In casa Saints ha sicuramente pesato l'assenza di Jimmy Graham fuori per problemi all'anca.

Washington 16 – Dallas 31

Va tutto storto quest'anno per la squadra della capitale, che nonostante un RGIII da 246 yds lanciate e 77 corse, non riesce a trovare una risposta per fermare l'attacco dei Cowboys guidato da Tony Romo. 4 sconfitta in fila per i Redskins e stagione già parzialmente compromessa. Vero protagonista della partita però è stato un difensore. Dwayne Harris prima ritorna in touchdown un punt per 86 yards e poi chiude la partita con un altro kick off return addirittura dalle 90. Tony Romo dopo la mostruosa prestazione della scorsa settimana in cui aveva lanciato per 506 yards, ritorna sulla terra con un più modesto bottino da 170, ma è sempre attento e preciso e guida i suoi ad un'importante vittoria.

Arizona 20 – San Francisco 32

Ci vuole una gran partita dei big three Kaepernick – Gore - Davis per avere la meglio sui Cardinals cheP quest'anno sono una delle vere e proprie sorprese della Lega. Il Te Vernon Davis gioca una delle sue migliori partite da Pro. 180 yards ricevute e due td il suo personal score. Kaepernick lancia per 252 e Frank Gore corre 101 yards. Funziona tutto in questi 49ers che sono divertenti e bellissimi da vedere. Arizona fa quel che può per due quarti con Carson Palmer che lancia bene (298 yards) e il sempre pericoloso Larry Fitzgerald (117 yards ricevute 1 td) ma San Francisco ha più esperienza, è più cattiva e mette nel paniere la vittoria numero 4.

Pittsburgh 19 – N.Y. Jets 6

Big Ben Roethilsberger e compagni trovano finalmente la prima vittoria di questo inizio difficoltoso di stagione. La partita non è sicuramente da ricordare, ma la squadra della Pennsylvania riesce finalmente a mettere una W in classifica dopo un inizio di stagione tra i più disastrosi della propria storia (peggior inizio campionato dal 1968). Big Ben lancia per 264 yards e un td. Dall'altra parte poco e niente da parte dei Jets con Geno Smith che alterna momenti di grande intensità e talento, a veri e propri blackout che anche oggi costano due intercetti.

Carolina 35 – Minnesota 10

Partita a senso unico, con i Panthers che distruggono letteralmente i Vikings, comprensibilmente scossi dalla tragedia di Adrian Peterson che ha vissuto probabilmente la settimana peggiore della sua vita dopo la tragedia che ha colpito il figlio di soli 2 anni. Peterson eroicamente sceglie di scendere in campo ma è evidente che con la testa non c'è. Corre, suda, ci prova, ma gioca una partita anonima assolutamente fuori dai suoi standard. Tanto di cappello però a questo ragazzo che dalla vita ha già ricevuto parecchie batoste. La partita la fanno tutta i Panthers e in particolar modo Cam Newton, sempre più leader e uno dei giocatori più spettacolari dell'intera NFL; 242 yards lanciate 3 td pass, 30 yards corse e un td. Manca forse qualche vittoria in più ma stiamo certi che quest'anno Carolina sarà squadra rognosa per tutti.

Altri risultati:

N.Y. Giants 21 – Chicago 27

Green Bay 19 – Baltimore 17

Cincinnati 27 – Buffalo 24

Detroit 31 – Cleveland 17

St.Louis 38- Houston 13

Oakland 7 – Kansas City 24

Phila 31 – Tampa Bay 20

Jacksonsville 19 – Denver 35

Tennessee 13 – Seattle 20