Patriots battuti dai Panthers grazie ad un grande Newton

Sesta vittoria consecutiva per Cam Newton e compagni. Protaganista del monday night, purtroppo, un episodio dubbio nel finale. Tom Brady ha 58 secondi, con 3 time out rimasti, e riesce a portare i suoi sulle 18 yards di Carolina. Lancia in end zone, non una palla perfetta a dire il vero, verso Rob Gronkowski, che viene trattenuto con tutte e due le mani dal LB Kuechly (nella foto in basso il momento chiave), e la palla viene intercettata da Rob Lester. In un primo momento gli arbitri lanciano la bandiera gialla, poi dopo un breve consulto, lasciano tutto cosi come è accaduto, intercetto che rimane e nessuna interferenza da parte del LB, e partita conclusasi 24 a 20.

Altro protagonista della partita, questa volta in positvo, è l'ottimo Cam Newton, che lancia per 209 yards, 3 td e nessun intercetto e se poi ci aggiungiamo anche le 7 corse che valgono 62 yards, capiamo davvero il perchè. Newton è cresciuto, non solo nei numeri, ma di testa e di leadership, freddo nei momenti caldi della partita, riesce a portare i suoi dove vuole. "Cam ha fatto le cose in maniera eccellente, ci ha messo nelle condizioni di vincere. La sua maturità è impressionante." le parole del suo HC, Rivera, a fine partita.

Cam lancia il suo primo TD nel primo quarto, beneficiario il WR LaFell. Secondo quarto che vede protagonisti i kickers delle due franchigie; prima Gano per i Panthers, dalle 43 yards, poi Gostkowski, dalle 42, per i Patriots. Nel terzo quarto primo ed unico TD per Brady (29/40, 296 yards, 1 TD e 1 INT) con un lancio per il suo bersaglio preferito, il solito Gronko. Nel drive successivo subito la risposta di Newton, che trova in end zone il suo di TE, Greg Olsen. Porta in parità il punteggio Ridley nell'ultimo quarto, andando a segno con una corsa di una sola yarda. Sorpasso Patriots con un FG dalle 26. Newton non ci sta, e con un drive di 13 giochi e 83 yards, lancia in end zone per Ted Gin e di nuovo avanti Pantehrs. Sappiamo poi cosa è successo negli ultimi e caotici 58 secondi.

Nonostante questa sconfitta i Patriots rimangno in testa nella AFC East, con due partita di vantaggio sui Dolphins. Fondamentale invece la vittoria dei Panthers, che rimangono dietro, seppur di una sola lunghezza, ai 49ers, ma che si ritrovano in quinta posizione nella conference, posto valido per la wild card nei playoff.