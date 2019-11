Jaguars alla terza vittoria di fila, Texans sempre peggio

Houston abbiamo un problema! E che problema! Undicesima sconfitta consecutiva, mai accaduto nella storia della franchigia, ennesimo cambio in cabina di regia a partita in corso. Gary Kubiak sembra al capolinea. Si dice che i Texans stiano già pensando al successore. Tutto diverso nei Jaguars. Vero il loro record è negativo, l'inizio di stagione un inferno, ma ora la squadra sembra stia girando, sta cominciando a capire metodi e schemi del nuovo allenartore, quel Gus Bradley prima criticato, ora quasi amato in quel di Jacksonville.

"La nostra sfida ora è saper continuare. I ragazzi ci stanno credendo, siamo giovani, e stiamo imparando a vincere" le parole del capo allenatore dei Jaguars, gli fa eco il QB Henne: "Quattro su cinque... si quattro vittorie! Questo è sentirsi bene nel football. Andiamo avanti cosi!" Henne lancia 2 TD, nessun intercetto, poche yards vero, ma lanci corti e precisi, al resto ci pensa il ritrovato MJD, che corre per 103 yards.

Kubiak analizza la stagione dicendo che è vero si, abbiamo perso tanto, ma quasi tutte di pochi punti: "E' strano...è una brutta esperienza. Siamo sempre vicini ai nostri avversari, ma perdiano." Di certo non è una scusante, se per giunta passi da una stagione molto positiva come quella dello scorso anno a questa. Se poi ci metti il caos in cabina di regia: prima Schaub, poi Yates, poi Keenum (nella foto sotto) e ora di nuovo Schaub, con il culmine il cambio in corsa di QB durante questa partita; titolare Keenum, lancia un TD e un intercetto, gioca male, lo cambi con Schaub, che non combina niente di meglio, anche lui un TD ed un intercetto nel momento chiave della partita. Troppo caos in una squadra che ad inzio anna puntava di certo ai play off.

Nel primo quarto Henne trova in end zone il TE Lewis. Secondo quarto che inizia ancora con Henne che trova libero Cecil Short, Keenum subito dopo accorcia le distanze, con un lancio per Martin, chiude un FG di Scobee il primo tempo, con risultato 17-10. Terzo quarto ad appannaggio dei Texans, con un FG ed il TD di Schaub per Graham. Nel mezzo un'azione spettacolare, palla ad Ace Sanders, che di lavoro fa il ricevitore, che si improvvisa QB e lancia per 21 yards in end zone per Todman. Nell'ultimo quarto due FG per parte e nell'ultimo drive l'intercetto subito da Schaub che chiude la partita.