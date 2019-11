San Francisco ferma Seattle, 49ers vicini ai playoff

Era una partita assolutamente da vincere. Dopo aver accumulato in tredici partite ben quattro clamorose sconfitte, una più strana e inaspettata dell'altra, a seconda dei punti di vista, i 49ers erano condannati a vincere domenica sull'erba di casa del Candlestick Park contro i rivali e nonché veri dominatori della NFC, quei Seattle Seahawks che arrivavano a San Francisco con un curriculum da squadra destinata a giocarsi il Superbowl quest'anno: 7 vittoria consecutive, 11 totali a fronte di una sola sconfitta patita più di due mesi fa, il 6 ottobre, contro i Colts di Andrew Luck.



Un FG dalle 22 yard di Phil Dawson con 26 secondi sul cronometro del quarto e ultimo quarto consegnano la vittoria ai 49ers che così infilano la terza vittoria in fila dopo le due sconfitte back-to-back sofferte contro i Panthers e i New Orleans Saints di Drew Brees, seconda potenza della NFC ma che nell'ultima giornata prima di quella di ieri erano stati demoliti proprio dai Seahawks 34-7. Seahawks che perdendo nella notte contro i 49ers hanno mancato la possibilità di assicurarsi il primo posto nella NFC West division.



Continua dunque il momento d'oro della squadra guidata da Jim Harbaugh che non perde in casa contro un'avversaria dell'Ovest dal 26 ottobre 2008 e rilancia le sue speranze playoff, dopo essere stata a lungo tra il 6° (ultima posizione utile per la qualificazione alla post-season) e il 7° posto, in vista delle tre abbordabili gare rimaste in calendario che vedranno la squadra di San Francisco impegnata prima a Tampa contro i Bucaneers (3-9) per poi tornare al Candlestick Park per affrontare gli Atlanta Falcons (3-10) prima di concludere la stagione in Arizona contro i Cardinals (8-5).







In una partita molto fisica dove i quaterback non hanno brillato e sia Colin Kaepernick e Russell Wilson hanno tirato per un TD e un interception a testa, una giocata di Frank Gore a quattro minuti dalla fine mette i 49ers in condizione di tenere l'ovale in zona di attacco e calciare il FG della vittoria con la partita in fase di tramonto. L'autore del FG finale, il quarto della serata per Phil Dawson, vale al veterano il 20° field goal consecutivo segnato, che supera così il record di Joe Nedney (18 FG consecutivi) stabilito nella stagione 2006-07.