Monday Night: nel freddo polare vincono i Bears

Josh McCown, che sostituisce l'infortunato Cutler, disputa la sua miglior partita in NFL, lanciando 4 TD, guadagnando 348 yards senza nessun errore e correndo anche in end zone, la partita perfetta. Una partita fondamentale questo Monday Night per tutte e due le squadre, la vince, e bene, Chicago. "Siamo felici, stiamo giocando bene. Avevamo solo un risultato da fare, vincere. L'attacco ha girato bene, la difesa è ancora da registrare, e se riusciamo a coprire meglio in profondità sarà dura anche per i Saints la prossima settimana" cosi a fine partita l'HC dei Bears Marc Trestman. In effetti se giocano cosi è tosta per molte squadre, McCown (nella foto sotto) che gira alla grande, Matt Forte che anche oggi corre 100 e piu yards, Brandon Marshall e Alshon Jeffery che ricevono in due quasi 200 yards. Da migliorare le coperture della secondaria, che anche oggi ha lasciato troppi spazi, permettendo a Romo di realizzare 3 TD.

"E' stata una brutta partita, una strana partita. Ora dobbiamo solo rialzarci, stiamo ancora in corsa, la cosa peggiore adesso è pensare alla sconfitta" prova cosi a tirar su il morale della truppa il capo allenatore Jason Garrett. La prossima settimana si gioca in casa contro i Packers, ci sta poco da pensare alla partita di questa notte, ma guardare soltanto a Green Bay. Vincere è assolutamente fondamentale per tenere lontanto gli stessi Packers e sperare nella post season. Mancherà quasi sicuramente Sean Lee, il loro miglior LB, infortunatosi al collo mentre effettuava un placcaggio durante il terzo quarto, mancanza che si potrebbe far sentire. Romo, come già detto, lancia poco (20 tentativi, 11 andati a segno), ma è abbastanza preciso. Ad inizio quarto quarto, a partita oramai compromessa, viene sostituito da Orton; non è comunque messa in discussione la sua titolarità per il resto della stagione. Da segnalare l'ottima prestazione di DeMarco Murray, 146 yards su corsa per lui.

Nel primo quarto comincia bene Romo, che trova in end zone Dez Bryant, risponde subito McCown trovando Earl Bennett. Nel secondo quarto subito Bears, questa volta è la corsa del QB a finire in end zone. Risponde ora Romo, destinatario del lancio Jason Witten. Qui la partita esce dal binario dell'incertezza per passare al binario direzione Chicago. FG di Gould, e TD pass per Jeffery concludono il primo tempo. Altro FG dei Bears, una corsa di Forte e un passaggio per Michael Bush fanno si che il treno arrivi diretto nella stazione centrale di Chicago. A nulla servono a Dallas due TD nel finale, con in mezzo un altro FG di Gould.