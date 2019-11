NFL Week 15 tra sorprese e conferme

Seattle Seahawks - New York Giants 23-0

Seattle (12-2) vince a New York, dove si giocherà il primo SuperBowl all'aperto, e spera di tornarci per giocarsi il titolo. Come si evince da risultato, poco da dire. I Seahawks hanno dominato, in attacco e in difesa. Eli Manning lancia 5 intercetti, stagione deludente, davvero pessima per lui. I Giants (5-9) per la prima volta, dal lontano 2004, avranno una stagione con record perdente. Wilson lancia un td ed un intercetto ma è efficace come al solito, Lynch amministra e firma anche lui un TD su corsa.

Houston Texans - Indianapolis Colts 3-25

Partita facile sulla carta per Luck e compagni...e cosi è stata. Sono bastati solo due quarti per trovarsi sul 20-3 e decretare la parole fine alla partita. Luck lancia per 180 yards, 2 TD ed un intercetto. Dall'altra parte Keenun lancia due intercetti, senza mai trovare nessuno in end zone. I Colts (9-5) si aggiudicano la loro division e sono sicuri per il posto nelle wilds cards. I Texans (2-12) non vedono l'ora di finire la stagione.

San Francisco 49ers - Tampa Bay Buccaneers 33-14

Quinto TD consecutivo per Vernon Davis e primo TD, dal ritorno dell'infortunio, per Micheal Crabtree, e San Francisco si sbarazza dei Buccaneers. Kaepernick porta i suoi a vincere la quarta partita consecutiva, ora i 49ers si trovano sul 10-4 e continuano a sperare nella post season avendo una partita di vantaggio sui Cardinals. Tampa Bay (4-10) non gioca male, Mike Glennon sta crescendo, buono per la prossima stagione, questa oramai è andata da tempo.

Kansas City Chiefs - Oakland Raiders 56-31

8 TD per i Chiefs! Record assoluto in NFL per Jamaal Charles, 1 TD su corsa e 4 su ricezione. 5 TD pass per Alex Smith. Lezione di forza per l'attacco di Reid. Da registrare la difesa che comunque subisce 4 TD, 2 su corsa e 2 su lancio. I Chiefs si assicurano un posto nei Play Off e diventano cosi la quarta squadra a farlo dopo un record che vedeva 14 sconfitte l'anno precedente. Oakland (4-10) è alla sua quarta sconfitta consecutiva.

New England Patriots - Miami Dolphins 20-24

Questa volta niente rimonta in extremis. Brady non trova i suoi in end zone a 4 secondi dalla fine, ma subisce addirittura l'intercetto. Miami (8-6) vince una partita fondamentale per le speranze di post season, aspettando i Ravens questa sera, si trovano in sesta posizione nella AFC, ultimo posto utile. I Patriots (10-4) rimangono al palo questa volta e devono aspettare settimana prossima per ufficiliazzare l'ingresso nei paly off. Brady lancia molto, guadagna più di 300 yards, segna due TD ma fallisce l'ultimo lancio. Tannehill invece gioca alla grande, 3 TD e nessun intercetto, forse il ragazzo sta diventando grande.

Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings 30-48

Finalmente un ottimo Cassel (382 yards e 2 TD) trascina i Vikings alla vittoria, fermando i lanciatissimi Eagles che non perdevano da 5 partite consecutive. Oltre al QB, protagonisti il terzo RB della rosa (assenti Peterson e Gerhart) che firma i suoi primi 3 TD in NFL e l'intramontabile Greg Jennings, 11 ricezioni e 163 yards, suo record personale. Per Philadephia brutto stop ma quasi indolore; il loro record (8-6) li vede ancora in testa alla division, visto la contemporanea sconfitta di Dallas (7-7).

New Orleans Saints - St. Louis Rams 16-27

Brutta sconfitta per i Saints. Protagonista, per una volta in negativo, Drew Brees. Nei primi due possessi lancia due intercetti, che porteranno poi i Rams a due TD nei drive successivi. Zac Stacy poi corre per 133 yards e andando in end zone una volta, ed il gioco è fatto. New Orleans (10-4) perde l'occasione per assicurarsi i play off, e ora se la dovrà vedere con i Panthers che li affianano, con lo stesso record, nella NFC South. I Rams salgono a 6 vinte 8 perse.

Green Bay Packers - Dallas Cowboys 37-36

La più grande rimonta della storia per i Packers! Fino primo tempo 26-3 per Dallas. Che fino a li aveva giocato perfettamente, mentre i Packers avevano fornito una pessima prestazione. Flynn si sveglia, lancia 4 TD (alla fine per lui quasi 300 yards) e ad un minuto dalla fine Lacy si tuffa in end zone per il sorpasso finale. Romo crolla nel finale, dopo il primo tempo che lo aveva visto lanciare 2 TD, lanciando due intercetti. Dallas come detto ora si trova sul 7-7 ed ha perso la possibilità di agganciare gli Eagles al primo posto della Division. I Packers (7-6-1) tornano a sperare, anche perchè si parla del ritorno di Aaron Rodgers già nella prossima settimana.

Altri risultati: WAS - ATL 26-27; CHI - CLE 38-31; BUF - JAX 27-20; NYJ - CAR 20-30; ARI - TEN 37-34; CIN - PIT 20-30