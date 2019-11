Svindal domina sulla Saslong: suo il Super-G

Nel primo appuntamento italiano di Coppa del Mondo, è dominio Svindal. Sulla Saslong, storica pista della val Gardena, il norvegese si aggiudica il Super-G con ampio margine. Sul tracciato, disegnato dal coach svizzero Hubmann, il primo dei 71 iscritti a prendere il via, alle 12,15 è stato lo svizzero Carlo Janka, mentre i big azzurri al cancelletto erano Peter Fill con il pettorale 8, Innerhofer con il 13, Heel con il 16 e Matteo Marsaglia con il 17.

Ed è di nuovo Svindal, al cancelletto con il pettorale 19, a bissare il successo della scorsa stagione sulle nevi italiane. Di fatti, il 14.12.2012, vinse il Super-G sulla Saslong davanti al nostro Matteo Marsaglia. Come traspariva dalle prove dei giorni scorsi, il più in forma era proprio il norvegese, che giustamente partiva oggi con i favori del pronostico. E le impressioni della vigilia sono state confermate. Vittoria sul canadese Hudec, staccato di 58 centesimi al traguardo, e sul francese Theaux, distante 91 centesimi. Il primo degli azzurri è Christof Innerhofer, 9/o in graduatoria, con un ritardo di 1'56 dal Svindal. Ritorna nella top 10 in Super G Bode Miller, dopo il secondo posto qui nel 2011.

Svindal che quindi aumenta il distacco in classifica generale tra sè ed il suo più diretto inseguitore, Marcel Hirscher, ora staccato di 125 punti, che potrebbero aumentare domani, dopo la discesa libera. la Saslong, come da tradizione, ha mietito molte vittime, anche a causa della nebbia che disturbava la parte alta del tracciato. La poca neve presente ha inoltre amplificato le gobbe del tracciato, già di per sè storicamente ondulato.

Grazie a questo successo, la Norvegia raggiunge quota 100 vittorie in Coppa del Mondo, 24 targate Aksel Lund Svindal, di cui 12 in Super-G (3 solo sulla Saslong, 2009, 2012,2013). Festa nordica completata da Kjetil Jansrud, quarto al traguardo. Un po' sfortunati gli azzurri, su tutti Peter Fill, che aveva fatto registrare un tempo esattamente identico a Theaux, salvo inforcare la porta successiva all'ultimo salto del tracciato, finendo così per essere squalificato. Brutta caduta invece per Matteo Marsaglia, secondo la scorsa stagione su questa pista, che fortunatamente sembra non aver riportato particolari conseguenze. Un buon 11/esimo posto invece per Werner Heel. Non ha preso il via, invece, Dominik Paris, vittima di una caduta in prova.