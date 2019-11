Marcia Gran Paradiso 2014 presentata a Cogne

É stata svelata al pubblico e ai media giovedì 26 dicembre a Cogne (AO) la 34ª edizione della maratona in tecnica classica sugli sci stretti. Il weekend prescelto per lo svolgimento è quello dell'1 e 2 febbraio 2014, una settimana prima rispetto al consueto appuntamento, per evitare la sovrapposizione con altri eventi simili a livello internazionale: già perchè l'obiettivo di quest'anno è proprio quello di regalare un respiro ancora più ampio alla manifestazione. Una competizione che andrà a racchiudere dentro di sé non solo l'agonismo più intenso, ma anche paesaggi da cartolina che solo il parco naturale del Gran Paradiso sa regalare. Una due giorni all'insegna dello sport e del divertimento, una due giorni aperta a tutti, grandi e piccini, amatori e professionisti: tutti infatti potranno cimentarsi nella prova che quest'anno sarà dedicata a Joelle Cunéaz, campionessa di fondo e giornalista valdostana de La Stampa, scomparsa a soli 36 anni.

Due i percorsi disponibili, ma ben tre le formule da scegliere: la Marathon da 45 km per i più preparati, la Light da 25 km per coloro che vogliono magari godersi di più il panorama, e la Marcia Gran Paradiso Day, per tutti coloro che vogliono partecipare ma che sono sprovvisti del certificato medico agonistico (è comunque richiesto un certificato di sana e robusta costituzione). Previsti anche ai nastri di partenza sui Prati di Sant'Orso, a vivacizzare ancor di più l'evento, alcuni personaggi che hanno reso grande lo sci di fondo a livello mondiale. Spazio anche ai più piccoli il sabato con la Mini Marcia Gran Paradi. Per iscriversi alla Marcia potete visitare il sito della manifestazione.