NFL, cominciano i playoff con le Wild Card

Partiamo da una data, il 22 dicembre 2013; qui i Colts dominaro contro i Chiefs a Kansas City, risultato finale 23-7. In quella partita Jamaal Charles, RB dei Chiefs, venne usato molto poco (a causa del risultato da ribaltare) ma riusci comunque a correre per 106 yards. Charles sarà molto probabilmente la chiave che Andi Reid (HC Chiefs) userà per scardinare la superiorità dei Colts. Il problema per Kansas City sono i precedenti con squadre con record positivo, solo una vittoria a fronte delle cinque sconfitte, tre le altre cose la vittoria avvenne nella week 3 contro gli Eagles che ancora schieravano in cabina di regia Vick (sostitutito ora da Foles). I Colts invece possono contare su un Luck in splendida forma: 8 TD e un solo intercetto nelle ultime 7 settimane. Indianapolis sta giocando molto bene, una sola sconfitta contro Cincinnati nelle ultime partite ed ha il fattore campo dalla sua. La partita sarà giocata in due modi diversi, a terra per i Chiefs, in aria per i Colts. Alex Smith, QB dei Chiefs, dovrà stare molto attento alla linea difensiva dei Colts, cercare di lanciare corto e preciso, il resto lo dovrà fare Charles. Per noi, visto i precedenti dei Chiefs con le grandi, leggeremente favoriti i Colts.

Giocatore chiave Chiefs: Jamaal Charles, RB. Giocatore chiave Colts: Andrew Luck, QB.

Kansas City Chiefs @ Indianapolis Colts

Il nostro pronostico: 24-17 per i Colts.

New Orleans Saints @ Philadelphia Eagles

Qui invece partiamo da una statistica: I Saints in casa hanno il record di 8-0, fuori casa 3-5. Sono solo numeri è vero, ma ci fanno pensare che la partità sarà difficile per Brees e compagni; avessero giocato in casa non ci sarebbero stati molti dubbi sulla loro vittoria finale. Gli Eagles dal canto loro sono lanciatissimi, una sola sconfitta nelle ultime otto settimane, con protagonista il loro QB Nick Foles, subentrato a Vick a stagione in corso, con numeri da MVP. Brees dovra approfittare di una delle peggiori secondarie della lega e della sua maggiore esperienza nelle partite da dentro e fuori, suo berasglio preferito il TE Graham. Gli Eagles punteranno sul mix di giocate in attacco, Foles per i lanci verso il duo Jackson-Cooper e McCoy per le corse. Anche qui però è da notare una statistica che non farà piacere ai tifosi di Philadelphia: anche loro, come i Chiefs, soffrono con le squadre con record positivo, ma il fattore campo e anche quello climatico è dalla loro. Quasi sicuramente sarà una partita da punteggio molto alto e dall'ultimo possesso per la vittoria.

Giocatore chiave Saints: Drew Brees, QB. Giocatore chiave Eagles: LeSean McCoy, RB.

Il nostro pronostico: 40-35 per i Saints.

San Diego Chargers @ Cincinnati Bengals

Forse è la partita più scontata di tutte per svariati motivi che andremo ad elencare, favoriti i padroni di casa. I Bengals hanno un record immacolato quando giocano nel loro stadio, Dalton sta guidando in maniera quasi perfetta il suo attacco, AJ Green ha ricevuto per oltre 1400 yards siglando 11 TD, hanno un duo di RB esplosivo e potente con Green-Ellis e Bernard e per finire possono contare sul maggiore indiziato per il titolo di MVP della difesa, il LB Vontaze Burfict. Se poi ci aggiungiamo il precedente alla week 13 con la vittoria di Cincinnati a San Diego il pronostico non può che essere indirizzato verso i Bengals. Ma attenzione! Mai dare per vittima sacrificale i Chargers. Quest'anno hanno lottato con il coltello tra i denti, sempre sul filo del dentro o fuori, possono contare su un QB di provata esperienza come Rivers che sta giocando una delle sue migliori stagioni, e su un ritrovato Mathews che ha corso più di 1200 yards in stagione. Per noi vittoria per i Bengals, ma non cosi netta come si potrebbe pensare.

Giocatore chiave Chargers: Philip Rivers, QB. Giocatore chiave Bengals: AJ Green, WR.

Il nostro pronostico: 27 - 20 per i Bengals.

San Francisco 49ers @ Green Bay Packers

Una partita, mille fattori da tenere conto: il freddo che ci sarà, il ritorno di Rodgers, la tenuta mentale di Kaepernick, la difesa fenomenale dei 49ers contro le corse, la difesa pessima dei 49ers contro i lanci. Le previsioni dicono temperature prevista dal -1 al -5, molto freddo in campo e sugli spalti; qui favoriti i Packers abituati a giocare in queste condizioni. Aaron Rodgers ha fatto capire a tutti che con lui Green Bay è un'altra squadra, anche questo è un punto a favore dei padroni di casa, cosi come la secondaria dei 49ers, che ha permesso un guadagno su lancio nelle ultime due partite di ben 755 yards. Ma San Francisco può puntare sulla miglior difesa contro le corse del campionato (sarà molto dura per il RB rookie Lacy), e da un trio di LB (Bowman, Willis, Brooks) che metteranno molto sotto pressione le OL avversarie, non permettendo a Rodgers lanci tranquilli. Molto dipenderà da quanto Kaepernick riuscirà a tenere in campo il suo attacco cosi da togliere minuti a quello avversario. Se il loro attacco sarà quello dinamico tra lanci e corse i favoriti per noi sono loro, come da risultato in week 1, 34 a 28 per i Niners.

Giocatore chiave 49ers: Colin Kaepernick, QB. Giocatore chiave Packers: Aaron Rodgers, QB.

Il nostro pronostico: 24-27 per i 49ers.

WILD CARD, PROGRAMMA

Sabato 4 gennaio

K.C.Chiefs @ Ind.Colts (4:35 p.m. ET); N.O.Saints @ Phil. Eagles (8:10 p.m. ET)

Domenica 5 gennaio

S.D.Chargers @ Cinc.Bengals (1:05 p.m. ET); SF 49ers @ G.B. Packers (4:40 p.m. ET)