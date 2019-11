NFL Wild Card - Incredibile rimonta dei Colts, fuori gli Eagles

Si comincia subito alla grande in queste Wild Card: grande recupero dei Colts contro i Chiefs e vittoria di misura dei Saints in casa degli Eagles. Tutto secondo pronostico, ma le partite sono state spettacolari. Finisce qui la stagione di Kansas City e Philadelphia, continua con i turni divisionali per Indianapolis e New Orleans.

Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts 44-45

Il risultato finale del primo tempo diceva Chiefs 31, Colts 10. 21 punti di differenza, tanti. Ad inizio terzo quarto subito intercetto subito dai Colts, nel drive successivo Smith lancia verso Davis per il 38 a 10. 28 punti di differenza, tanti, troppi, e poco tempo a disposizione. Tanti fischi per Luck, autore fino a quel momento di tre intercetti ed un solo TD, e compagni. Ma qualcosa cambia nella testa del QB di Indy, trasforma i fischi in applausi, gli applausi in ovazione. Inizia a lanciare e la partita cambia, si trasforma. Mette rabbia anche a tutta la difesa che da quel momento in poi lascia solo due FG all'attacco dei Chiefs. TD su corsa di Brown, ancora Brown ma questa volta su passaggio, Flenner ancora su passaggio, Luck che perde palla, la recupera e si lancia in end zone e per finire un lancio di 64yards nelle mani di Hilton a suggellare la storica rimonta. Era accaduta solo un'altra volta, nel lontano 1993, dove i Bills rimontarono 32 punti all'allora Houston Oilers. Record invece per le yards conquistate in totale dalle due squdre nei play off: 1049. Terzo posto invece per i punti totali: 89. Molto sfortunati i Chiefs che hanno visto infortunarsi giocatori chiave per il loro gioco: in avvio la loro stella Charles, commozione celebrale nel corso del primo drive. Davis, il backup di Charles, per un colpo al ginocchio sinistro durante il terzo periodo e il ricevitore Avery e la secondaria Flowers, fuori nel secondo tempo anche loro per una commozione celebrale.

Alex Smith gioca una delle sue migliori partite, 378 yards, 4 TD e nessun intercetto, ma ha perso palla causando un fumble che ha portato nel drive successivo un TD di Indy. "Ogni volta che stai vincendo una partita che poi perdi in questo modo, di un solo punto, è difficile. E' difficile da ingoiare questa pillola." le parole di Smith a fine partita. Questa sconfitta è l'ottava consecutiva per i Chiefs in partite di play off, battuto il record negativo che apparteneva ai Lions. l'HC dei Colts, Pagano, a fine contesa era raggiante: "La vittoria del secolo? Non lo so e sinceramente non mi interessa. Mi dicono che è stata la seconda rimonta più grande della storia della Lega. Sarà? Ad inizio terzo quarto abbiamo voluto rendere la partita ancora più interessante, non ci bastavano 21 punti di distacco!". Luck, che alla fine porta a casa 443 yards, 4 TD su lancio, uno su corsa e anche tre intercetti, dichiara: "Non capisco ancora cosa ho fatto, sia prima giocando male, che dopo. So solo che vedo le facce dei miei compagni e il clamore della folla e penso...tutto questo è fantastico!". Si ci vuole Luck nella vita, ma bisgona anche andarsela a cercare.

New Orleans Saints - Philadelphia Eagles 26-24

Vincono come da pronostico i Saints, ma con una certa fatica. Protagonista della serata il kickers dei nero-oro, Graham, che fa 4 su 4 e regala la vittoria ai suoi. Brees non gioca la sua miglior partita (20/30, 250 yards, 1 TD e 2 INT) ma è la difesa e il gioco di corsa che hanno fatto la differenza. Ingram corre per 97 yards e porta a casa anche un TD, Robinson e Sproles fanno il resto, correndo e tenendo palla per lasciare meno tempo all'attacco degli Eagles. Eagles che non giocano neanche male, Foles gioca da veterano (2 TD e nessun intercetto), McCoy corre per 77 yards e sigla anche un TD, ma vengono fermati spesso dalla difesa dei Saints nei momenti chiave. Niente da segnalare nel primo quarto, nel secondo subito protagonista Graham, con due FG a segno, risponde nel mezzo Foles lanciando in end zone per Cooper. Inizio terzo quarto targato Saints, con TD su corsa di Ingram e su lancio per Brees verso Moore, risponde nel finale McCoy.

Due FG per parte aprono l'ultimo quarto, Foles poi lancia per Ertz in end zone siglando il sorpasso. Ma qui Brees orchestra un drive di 30 e più yards e permette al suo kicker di mettere a segno il FG decisivo dalle 32 yards. Vittoria che regala il play off divisionale contro i super favoriti Seahawks, ma Brees non teme nessuno: "Paura? Mai...sono 13 anni che gioco, quasi 14. Per me tutte le partite sono uguali. Certo sappiamo cosa hanno fatto in stagione regolare i Seahawks." Delusione in casa Philadelphia, il primo a parlare è stato l'HC Kelly: "Siamo molto delusi: dovevamo andare avanti, dopo aver vinto la nostra Division dovevamo continuare a vincere." Più tranquillo, ma sempre deluso, il QB Foles: "Brucia tanto aver perso. Ma stiamo costruendo un grande futuro. Sono sicuro che questa sarà la prima di una lunga serie di partite nei play off." Infine le parole del vero protagonista, inaspettato per la verità, Mark Ingram: "Tutti mi hanno sempre criticato. Ma io non sentivo le voci che venivano da fuori, sapevo quello che potevo fare. E l'ho fatto. Questo è quello che conta."