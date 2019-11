Live Slalom Speciale Maschile di Bormio, segui la diretta dello Sci Alpino

E' tutto da Bormio, ha vinto Felix Neureuther davanti a Hirscher e al nostro Moelgg. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un caloroso saluto da Vavel.com e da Alberto Coriele. A breve la cronaca della gara, naturalmente su VAVEL. Buona serata a tutti!

Il tweet della FIS che celebra l'impresa di Yuasa

This guy loves to pull a fantastic 2nd run! Last year in Madonna di Campiglio he went from 26th to 3rd… http://t.co/lJdR8ZCnYh — FIS Alpine (@fisalpine) 6 Gennaio 2014

MERITA UNA STANDING OVATION NAOKI YUASA, MIGLIOR TEMPO DI MANCHE E AUTORE DI UNA RIMONTA DA BRIVIDI, TERMINATA A POCHI CENTIMETRI DAL PODIO. UN APPLAUSO ANCHE A MANFRED MOELGG, CHE TORNA MERITATAMENTE SUL PODIO!

VINCE A SORPRESA LO SLALOM SPECIALE DI BORMIO FELIX NEUREUTHER, DAVANTI A MARCEL HIRSCHER E AL NOSTRO MANFRED MOELGG. QUARTO, AI PIEDI DEL PODIO, UNO STRAORDINARIO NAOKI YUASA, CHE PARTIVA DALLA 22ESIMA POSIZIONE.

18:56 ECCO MARCEL HIRSCHER, E' DIETRO DI 38 CENTESIMI AL PRIMO INTERTEMPO, UN PO' SCOMPOSTO. E' DIETRO DI 74 CENTESIMI AL SECONDO INTERTEMPO. RECUPERA CON CLASSE E CHIUDE SECONDO!

18:55 E' il turno di FELIX NEUREUTHER, sul tracciato disegnato dal suo coach. 57 centesimi di vantaggio, aumenta alla grande, più di 1 secondo di margine. Strepitoso Neureuther, PASSA AL COMANDO CON 65 CENTESIMI SUL NOSTRO MOELGG. ORA UNA PRESSIONE INCREDIBILE SU HIRSCHER, CHE HA UN SOLO CENTESIMO DI VANTAGGIO.

18:53 E' già dietro Hargin, nonostante un vantaggio di 0.45. Chiude terzo, MANFRED MOELGG E' SICURAMENTE SUL PODIO!!

MANCANO SOLO 3 ATLETI AL TERMINE! PARTE MATTIAS HARGIN!!

18:51 Al cancelletto di partenza Herbst, che vinse qui nel 2008. Parte con 33 centesimi di vantaggio, ne conserva 25 a metà gara, ma crolla al secondo intertempo, è dietro di 42 centesimi. Chiude lontano, nono con 1.14 di ritardo.

18:49 ANDRE MYHRER, sbaglia subito in partenza ed è fuori dai giochi. Il suo ritardo cresce costantemente, chiude con 0.83 di ritardo, in rimonta. Moelgg finirà nei primi 5

E' IN TESTA, PASSA DAVANTI A YUASA PER SOLI 6 CENTESIMI! GRANDE MANFRED MOELGG!

MANFRED MOELGG, L'ULTIMA SPERANZA AZZURRA, 1.40 DI VANTAGGIO! Più che dimezzato al primo intertempo, mantiene 0.61 al secondo, ce la può fare!

18:45 Fritz DOPFER, il suo vantaggio è davvero importante. 1.28, che diminuisce subito a 0.84, al secondo intermedio gli restano solo 31 centesimi. E' dietro anche lui, clamoroso!! 0.46 di ritardo!!

18:44 PATRICK IN PISTA! Partenza prudente, conserva 40 centesimi, che scendono a 6 al secondo intertempo. Chiude quinto Thaler, lontano da Yuasa.

18:42 MANCANO 8 ATLETI A SCENDERE, IL PRIMO DEI QUALI SARA' IL NOSTRO PATRICK THALER. IMPOSSIBILE PREVEDERE DOVE SI PIAZZERA' L'ATTUALE LEADER YUASA, AUTORE DI UNA SECONDA MANCHE FUORI DAL COMUNE!

18:41 ECCO MARIO MATT, VINCITORE DELL'ULTIMO SLALOM IN VAL-D'ISERE. Parte con 1.03, e perde subito 7 decimi. Al secondo intertempo è già dietro!!! Chiude quinto, con 1.09 di ritardo, YUASA HA SBARAGLIATO IL BANCO, CHE GARA!!

18:40 Ivica Kostelic, sbaglia subito in partenza e getta alle ortiche 7 decimi di vantaggio. Ritardo colossale, 1.92 dal giapponese.

18:38 Kristoffersen il promettente norvegese, depaupera un vantaggio immenso, quasi 7 decimi. Chiude con 0.45 di ritardo, virtualmente sul podio. Ora arrivano i big, la gara entra nel vivo.

18:36 E' il turno di Jean-Baptiste Grange, che parte con 0.67. Mantiene 21 centesimi di vantaggio al primo intertempo, ma al secondo è già dietro di 5 centesimi. Non fa errori, ma chiude secondo con 0.39 di ritardo. Sarà difficile per tutti stare davanti a Yuasa.

18:35 Si riprende, ecco Manfred Pranger. Ma anche lui, nonostante un vantaggio ampio, 0.66, paga un'eternità, 1.65 al traguardo.

18:34 Si rialza l'azzurro, viene adagiato a bordo bista. Attendiamo notizie sul suo conto.

18:33 CRISTIAN DEVILLE, SECONDO AZZURRO IN PISTA! Parte con 38 centesimi di margine, ma li dilapida subito. POI BRUTTA, BRUTTA CADUTA PER L'AZZURRO CHE SUBISCE UN RIMBALZO E ATTERRA MALE SULLA SCHIENA.

18:32 Dopo la pausa, in pista Ted Ligety. Perde anche lui molto da Yuasa, e scivola anche nel finale. Giornata da dimenticare per lo yankee, che chiude a 3.92.

CLASSIFICA ATTUALE: 1 YUASA 2AERNI 3 BAECK 4 VALENCIC 5 CHODOUNSKY 6 DIGRUBER 7 YULE 8 HAUGEN 9 KHOROSHILOV 10 GROSS 11 MISSILLIER 12 RAICH 13 VOGEL

18:29 Missillier, prova a mollarli da subito, ma è già incredibilmente dietro di 64 centesimi. Chiude a 1.91 dal giapponese, che è destinato a scalare tantissime posizioni.

18:27 Parte Axel Baeck, primo degli svedesi, parte con 0.21 ma paga già 8 decimi, un'infinità. Yuasa ha davvero fatto piazza pulita, che sorpresa! Lo svedese chiude a 1.14, in terza posizione.

18:26 Anche Haugen paga dazio da Yuasa, 1.40 di ritardo.

18:24 Benni Raich, parte con 0.15. Disastroso già al primo intermedio, 88 centesimi di ritardo, margine che cresce in maniera sensibile. 2.07 al traguardo, naufraga l'austriaco, alle spalle anche di Gross.

18:22 Parte ora Chodounsky, l'americano, che accusa parecchio ritardo. Che gran manche ha fatto Yuasa, aveva un altro passo!! Lo statunitense chiude a 1.33.

18:21 Naoki YUASA, parte con 0.52 e aumenta a 0.89 e 0.93 poi, strepitosa manche!! PASSA IN TESTA IL NIPPONICO, 0.82 DI VANTAGGIO SU AERNI!

18:20 Manuel Feller, austriaco, scivola poche porte dopo il primo rilevamento cronometrico, stava attaccando molto.

18:18 ECCO IL PRIMO AZZURRO, STEFANO GROSS, chiamato a riscattare una prima manche deludente. 0.45 di vantaggio al cancelletto, margine che diminuisce costantemente. E' dietro di tantissimo, crolla nel finale, ritardo di 0.87 da Aerni.

18:17 In pista l'austriaco DIGRUBER, che dilapida un vantaggio di 36 centesimi già al secondo rilevamento. Chiude terzo, con 0.54 di ritardo.

18:16 Al cancelletto Mitja Valencic, con un margine di 0.21, aumenta subito a 0.53, ma paga l'accelerazione finale di Aerni e chiude dietro di 0.51, in seconda posizione.

18:15 Inforca l'austriaco HOERL dopo poche porte.

18:14 Chiude il trittico svizzero AERNI, che parte con un vantaggio di 0.37; perde tutto al primo intertempo, ma recupera e torna avanti di 6 centesimi a metà. Seconda parte di manche strepitosa dello svizzero, che chiude con 0.54 di vantaggio.

18:12 Altro svizzero, VOGEL, ritardo che aumenta considerevolmente. Termina con 85 centesimi di ritardo, brutta manche la sua.

18:11 2.01.96 il tempo di Khoroshilov. Ora in pista Yule, lo svizzero: vantaggio esiguo al cancelletto, 0.02. Va via via incrementando il margine, e chiude in testa con 0.12 di vantaggio.

18:10 E' PARTITO KHOROSHILOV!! VIA ALLA SECONDA MANCHE, BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!

18:10 Le parole dell'apripista Giorgio Rocca: "Pista facile, si può andare a tutta".

18:09 Davvero una manciata di secondi al via della seconda manche, aprirà le danze il russo Khoroshilov, il primo azzurro a scendere sarà Stefano Gross.

18:07 Apripista di lusso per questa seconda manche, l'ex campione azzurro Giorgio Rocca, che è originario di Livigno, a pochi km da Bormio.

18:05 Davvero una cornice stupenda a Bormio per questa seconda manche in notturna, tantissimo pubblico a bordo pista.

17:55 Delusione per Giuliano Razzoli, in una pista che avrebbe potuto favorirlo. Sceso in pista nonostante la febbre, non è riuscito a qualificarsi per la seconda manche, complici alcuni errori nelle porte finali. Manca davvero poco alle Olimpiadi di Sochi, e l'azzurro fatica tremendamente a fare risultato.

Slalom maschile a #Bormio, #Hirscher precede Neureuther di 1 centesimo. Sesto #Moelgg, ottavo #Thaler... http://t.co/apMCTdwJKI — Fisiofficial (@Fisiofficial) 6 Gennaio 2014

Two thumbs up for his first run! @MarcelHirscher sits ahead once again but #Neureuther is only 0.01 behind!Exciting! pic.twitter.com/e0OQChrlpi — FIS Alpine (@fisalpine) 6 Gennaio 2014

17:30 Questo l'ordine di partenza della seconda manche, a partire dalle 18

1 KHOROSHILOV (RUS) 2 YULE (SUI) 3 VOGEL (SUI) 4 AERNI (SUI) 5 HOERL (AUT) 6 VALENCIC (SLO) 7 DIGRUBER (AUT) 8 GROSS (ITA) 9 FELLER (AUT) 10 YUASA (JPN) 11 CHODOUNSKY (USA) 12 RAICH (AUT) 13 HAUGEN (NOR) 14 BAECK (SVE) 15 MISSILLIER (FRA) 16 LIGETY (USA) 17 DEVILLE (ITA) 18 PRANGER (AUT) 19 GRANGE (FRA) 20 KRISTOFFERSEN (NOR) 21 KOSTELIC (CRO) 22 MATT (AUT) 23 THALER (ITA) 24 DOPFER (GER) 25 MOELGG (ITA) 26 MYHRER (SVE) 27 HERBST (AUT) 28 HARGIN (SVE) 29 NEUREUTHER (GER) 30 HIRSCHER (AUT)

La prima manche di Marcel Hirscher, che comanda la graduatoria

QUESTI I PRIMI 15 FINORA, appuntamento alle 18 con la seconda manche.

1 Hirscher 2 Neureuther 0.01 3 Hargin 0.13 4 Herbst 0.25 5 Myhrer 0.40 6 Moelgg 0.58 7 Dopfer 0.70 8 Thaler 0.94 9 Matt 0.95 10 Kostelic 1.26 11 Larsson 1.27 12 Kristoffensen 1.30 13 Grange 1.31 14 Pranger 1.32 15 Deville 1.60 Ligety 1.60

Pettorale numero 30, il norvegese Haugen Rischia di inforcare in alto, il ritardo è di un secondo a metà gara. Non male, 1.82 al traguardo. Si è difeso.

Axel Baeck, svedese, una manche sulla falsariga di quella di Deville, limita i danni per ora. Chiude a 1.77, 18esimo tempo, buona manche.

Hoerl, altro austriaco, accumula ritardo da Hirscher già nella parte alta, ormai un leit motiv di questi ultimi pettorali.

CRISTIAN DEVILLE, PETTORALE 27!! Ottimo primo intermedio, sta dando tutto. Confortante anche il secondo rilevamento, arriva al traguardo con 1.60 da Hirscher, 15esimo. Il migliore di questo ultimo blocco.

Khoroshilov, la speranza russa, lascia sul terreno tanti secondi. 2.89 il suo distacco.

Tocca al canadese Michael Janyk, che comincia male. Il peggiore in assoluto al traguardo, 3.18 di ritardo.

E' il momento dello sloveno Valencic, chiude a 2.29. Distacchi sempre più elevati.

In pista lo svizzero Vogel, discreto primo rilevamento cronometrico, crolla nel secono, già 1.35 di ritardo. Ritardo abissale al traguardo, 2.70.

Chodounsky, secondo statunitense in gara dopo Ligety, con il pettorale 22.Ritardo cospicuo già nella parte alta, termina la sua manche davvero lontano, a 1.88 dal leader.

Manfred Pranger, l'esperto austriaco classe '78. Grande primo intermedio, accumula mezzo secondo di ritardo a metà gara. Chiude 14esimo a 1.32 dal connazionale Hirscher.

GIULIANO RAZZOLI!!! E' la sua pista, nonostante non sia al top. Primo intermedio alto, 0.36 di ritardo, non è brillante. Gravissimi errori nel finale, chiude a 3.09, peggior tempo di manche. MALE RAZZOLI.

Yuasa, il giapponese. Ottimo primo intermedio, accumula un gran ritardo. 1.98, 17esimo.

Jean Baptiste Grange, l'eleganza al potere. La sua sciata non frutta l'effetto sperato e finisce con un ritardo cospicuo.

Il giovane Kristoffensen in pista, chiude 12esimo a 1.30 da Hirscher. Non benissimo il giovane norvegese.

TED LIGETY, cerca di sfruttare la tracciatura americana. Perde tanto a metà manche, chiude molto lontano, 1.60 di ritardo. Cosa gli succede?

QUESTA LA CLASSIFICA ATTUALE. 1 HIRSCHER 2 NEUREUTHER 3 HARGIN 4 HERBST 5 MYHRER 6 MOELGG 7 DOPFER 8 THALER 9 MATT 10 KOSTELIC 11 LARSSON 12 MISSILLIER 13 RAICH 14 GROSS 15 PINTURAULT

Un altro francese, Missillier, chiude il blocco del primi 15. Vantaggio al primo intermedio, dilapidato subito. Ritardo molto alto, 1.75 al traguardo.

Eccolo, ALEXIS PINTURAULT!! Il campioncino francese parte male però, accumula ritardo ad ogni porta. Sbaglai nel finale, chiude a 2.14 da Hirscher, dietro anche al nostro GROSS. Che delusione!

Fritz Dopfer, secondo tedesco in gara. Buon primo intermedio, chiude in ritardo di 0.70, in settima posizione.

PATRICK THALER!! L'azzurro più in forma, reduce da un gran podio in Val-d'Isere. Primi due rilevamenti cronometrici in leggero ritardo. Complice una sbavatura nel finale, chiude a 0.94 da Hirscher. Male per ora gli azzurri.

Benni Raich, eterno campione austriaco, sempre nella top 10 questa stagione. Accusa già un ritardo pesante a metà gara, quasi un secondo. Chiude con 1.83 di ritardo, in decima posizione. Brutta manche.

Markus Larsson, terzo svedese in pista. Bene nella parte alta, come gli altri perde nel finale. 1'27 al traguardo, anche lui accusa molto. Terreno che inizia a segnarsi.

STEFANO GROSS, IL SECONDO AZZURRO IN GARA. Prima parte in leggero ritardo, subisce ulteriormente al secondo intertempo, oltre mezzo secondo. MALE, MALISSIMO STEFANO GROSS. 2,05 AL TRAGUARDO, RITARDO ABISSALE. Peggior tempo di manche finora.

HERBST, l'ultimo slalomista a vincere qui a Bormio. Ottimo vantaggio nella parte alta, 30 centesimi. Al traguardo, subisce anche lui l'accelerazione finale di Hirscher e chiude dietro di 0.25, in quarta posizione.

Male nella parte alta, complice un errore nelle prime porte. Ritardo in costante crescita fino allo 0.58 finale, quinto tempo.

ECCO IL PRIMO AZZURRO, MANFRED MOELGG!!

E' in pista un altro svedese, Andre Myhrer. Come gli altri, guadagna nei primi intertempi, am chiude dietro di 40 centesimi, in quarta posizione.

Secondo rilevamento cronometrico, vantaggio che aumenta. Al traguardo E' DIETRO DI UN SOLO CENTESIMO. Bravissimo Neureuther!

Felix Neureuther, è partito benissimo!!

Mattias Hargin, avanti di 0.05 al primo intermedio, aumenta addirittura al secondo rilevamento. Finisce dietro di pochissimo, 0.13, grande prova dello svedese che ridimensiona la manche di Hirscher.

Primo intermedio in ritardo di quasi mezzo secondo, ma la sua accelerazione è clamorosa!!! Vantaggio di 0.42 al secondo e addirittura di 0.95 al traguardo, di UN ALTRO PIANETA HIRSCHER.

Ecco MARCEL HIRSCHER!!

Primo intermedio altissimo, quasi un secondo di ritardo. Recupera sensibilmente fino al traguardo, dove chiude comunque secondo con un ritardo di 0.31.

Chiude la sua manche con il tempo di 1.01.20, non contentissimo della sua manche. Ora Ivica Kostelic.

METTETEVI COMODI IN POLTRONA, STA PER INIZIARE LA GARA. Al cancelletto il 34enne Mario Matt, in strepitosa forma. VIA!!

14:42 Questa la classifica generale: SVINDAL 630 PT, HIRSCHER 435, LIGETY 329. Per quanto riguarda la classifica di specialità, comanda Mario MATT, 180, HARGIN 125 ED HIRSCHER 100.

14:40 I favoriti sono indubbiamente i due austriaci, Mario Matt e Marcel Hirscher, i più in forma in assoluto. Quest'ultimo deve sfruttare la gara odierna per recuperare i quasi 200 punti di distacco in classifica generale da Aksel Lund Svindal, oggi assente.

14:35 Lo Slalom odierno sostituisce quello annullato a Zagabria per mancanza di neve. Come ha detto il CT Ravetto, Bormio ha salvato il Mondiale, dopo aver permesso anche il recupero della Discesa e dello Slalom Speciale femminile di ieri, vinto dalla Shiffrin.

14:30 Benvenuti alla diretta dello Slalom Speciale maschile, il terzo stagionale, in diretta da Bormio. La prima manche scatterà alle 14, 45, ed il primo a scendere in pista sarà l'austriaco Mario Matt, vincitore in Val-d'Isere. 8 azzurri al via oggi, compreso Giuliano Razzoli, che era in dubbio a causa di qualche linea di febbre.

Anche Razzoli risponde presente a #Bormio, nonostante un po' di febbre #fisi #fisalpine http://t.co/IsRwMNUNAr — Fisiofficial (@Fisiofficial) 6 Gennaio 2014

Finally the sun is back in #Bormio !The slope looks good and the guys are ready to rock!We start 14.45 and 18.10 CET pic.twitter.com/wfrEwkpQSv — FIS Alpine (@fisalpine) 6 Gennaio 2014

Questa la vittoria di Mario Matt in Val-d'Isere, davanti a Mattias Hargin ed il nostro Thaler.

Saranno 8 gli azzurri al cancelletto di partenza alle 14:45, questo l'ordine:

7 Manfred Moelgg 9 Stefano Gross 12 Patrick Thaler 20 Giuliano Razzoli 27 Cristian Deville 47 Roberto Nani 48 Riccardo Tonetti 65 Giordano Ronci

Sempre sulla Stelvio, ieri è tornata alla vittoria Mikaela Shiffrin, dopo la doppietta Marlies Schild.

Alle ore 14, 45 assisteremo alla prima manche dello Slalom Speciale Maschile in scena a Bormio. Orario insolito, con la seconda frazione che sarà trasmessa in notturna, a partire dalle ore 18. Nei primi due slalom stagionali, abbiamo assistito ad un dominio austriaco, a Levi la doppietta Hirscher-Matt, ed in Val d'Isere, la vittoria di Mario Matt, ora in testa alla classifica di specialità. Il migliore degli azzurri in questo inizio di stagione è stato indubbiamente Patrick Thaler, che ha collezionato un sesto posto in Finlandia ed il podio, sul gradino più basso, in Francia. Qui di seguito le dichiarazioni degli azzurri al via oggi, oltre che del CT Claudio Ravetto.

Claudio Ravetto:"Grazie a Bormio, perchè dopo la discesa, ha recuperato anche questa gara ed ha salvato la Coppa del Mondo. Inizia il mese degli Slalom, questo è il primo. In Slalom i risultati creano fiducia e permettono di fare altri buoni risultati. Sarà una bellissima gara, tutti tireranno al massimo e ci saranno distacchi risicati".Jacques Theolier: "Mi aspetto molto da questa gara, abbiamo fatto qui gli Assoluti, che sono il miglior allenamento possibile. E' una pista molto facile, è necessario fare velocità dall'inizio alla fine. I piani saranno importantissimi, temo molto Hargin che è bravissimo a fare velocità sui piano, ma vedo benissimo Razzoli, Gross e Moelgg".

Manfred Moelgg:"Sono contento di essere qui, sono cresciuto molto dalle ultime prestazioni. non sono al 100%, ma attaccherò al massimo. " Thaler:"Quest'anno riesco ad essere concentrato su ciò che devo fare, e lo metto in pratica in gara. La stagione è appena cominciata, l'obiettivo è dare tutto, sempre". Nani:"E' la gara di casa per me e non era in programma, purtroppo parto dietro, il mio obiettivo è qualificarmi per la seconda manche". Si limita ad un "Anno nuovo, vita nuova" Christian Deville.

Questo l'ordine di partenza sulla Stelvio: