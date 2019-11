NFL, i playoff entrano nel vivo

Prima le wild card e ora i divisional playoff. Dopo il turno di riposo, conquistato durante la regular season, è ora di scendere in campo per Seattle, New England, Carolina e Denver. Prima partita di post season per Cam Newton contro Kaepernick, Peyton Manning contro Rivers, Luck contro Brady e Brees contro Wilson.

New Orleans Saints @ Seattle Seahawks

Week 13, Saints travolti a Seattle per 34-7, solo 188 yards totali guadagnate ed un solo TD. Se partiamo da questi numeri non ci potrà essere partita. Ma i Saints vengono da una buona vittoria in trasferta contro gli Eagles, prima vittoria fuori casa nei playoff sotto la gestione Payton. I Seahwks non devono, e non lo faranno, sottovalutare l'esperienza di Brees e compagni. A Seattle puntano molto sul ritorno ad alti livelli del WR Harvin e sul fatto che in casa hanno un record di 15 vinte ed una sola sconfitta. Hanno una linea difensvia che sarà capace di mettere sotto pressione le OL avversarie, e se sapranno tenere a bada il punto di riferimento di Brees, il TE Graham, non dovrebbero avere problemi. Wilson e Lynch sono carichi, con una settimana di riposo ed allenamenti mirati: noi puntiamo su di loro.

Giocatore chiave Saints: Brees, QB. Giocatore chiave Seahawks: Wilson, QB.

Pronostico: 37-20 per Seattle.

Indianapolis Colts @ New England Patriots

Vecchia guardia contro nuova guardia. Tom Brady contro Andrew Luck. Bill Belichick contro Chuck Pagano. Indianapolis viene da una vittoria con recupero record contro i Chiefs: hanno il morale a mille e una consapevolezza della loro forza mai avuta in questi ultimi anni. Ma vengono anche da una prestazione difensiva, sopratutto nelle secondarie, pessima; hanno concesso ad Alex Smith 378 yards e 4 TD. Prorpio questo ci fa andare dalla parte dei Pats. Brady queste occasioni raramente se le fa sfuggire, e nonostante la mancanza del suo bersaglio preferito, Gronko, ha nelle sue mani la vittoria. Diciamo New England ma di poco, sarà battaglia vera.

Giocatore chiave Colts: Luck, QB. Giocatore chiave Patriots: Brady, QB.

Pronostico: 28-21 per New England.

San Francisco 49ers @ Carolina Panthers

Non sarà difficile come giocare nel freddo di Green Bay, ma lo sarà giocare contro i Panthers, visto il risultato in stagione regolare: 10-9 per Carolina in quel di San Francisco. E' pur vero che in quella partita mancavano Crabtree e Devis, due dei bersagli preferiti da Kaepernick. Sarà la prima partita di post season per Cam Newton e questo potrebbe essere un problema per Carolina. Punto forte però dei Panthers è la loroa difesa, soprattuto la linea difensiva. Ottima come pass rusher quasi sicuramente non darà molto tempo a Kap di pensare. Se riusciranno a tenere a bada l'attacco dei 49ers avranno possibiità di vincere. Ma noi scommettiamo su San Francisco, ha più esperienza di post season come squadra.

Giocatore chiave 49ers: Kaeprenick, QB. Giocatore chiave Panthers: Newton, QB.

Pronostico: 20-23 per San Francisco.

San Diego Chargers @ Denver Broncos

Nelle ultime 10 partite ha lanciato 10 TD e soli 2 intercetti, e non stiamo parlando di Payton Manning, ma di Philip Rivers. I Chargers sono in piena forma e vengono da una brillante vittoria contro i Bengals. Anche qui partono da vittime sacrificali, quindi attenzione. Tra le altre cose, il 12 dicembre, sono riusciti già nell'impresa di battere i Broncos, e quella per loro era già una partita da dentro o fuori. Denver perà rimane una delle favorite per la vittoria finale, ma dipendono quasi esclusivamente da Manning. Se lui sarà in partita e riuscirà a trovare i tre WR che ha a disposizione (Thomas, Decker e Welker) ci sono alte probabilità di una vittoria dei blu arancio. Ma ripetiamo, attenzione al momentum Charger.

Giocatore chiave Chargers: Rivers, QB. Giocatore chiave Broncos: Manning, QB.

Pronostico: 35-31 per Denver.

PROGRAMMA DIVISIONAL PLAYOFF

Sabato: Saints @ Seahawks 4:35 p.m. ET; Colts @ Patriots 8:15 p.m. ET

Domenica: 49ers @ Panthers 1:05 p.m. ET; Chargers @ Broncos 4:40 p.m. ET