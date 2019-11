Diretta San Francisco 49ers - Carolina Panthers in NFL playoff

22.10 - Gentile pubblico di Vavel Italia per i Divisional Playoff per stasera è tutto. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi saluta ricordandovi di seguire lo spazio dedicato alla NFL per restare sempre aggiornati su tutto quello che gira intorno al mondo del football americano sempre qui su Vavel!



FINITA!! I 49ers vincono 23-10 e avanzano in finale di Conference per il terzo anno consecutivo!







1.00 - Giocatori che ormai non giocano più. Si aspetta soltanto che il cronometro arrivi a zero



2.00 - Two minutes warning scattati adesso. I 49ers sono sicuri di aver vinto e in finale per il titolo della NFC incontreranno i Seattle Seahaws



3.05 - Altra corsa di Gore che guadagna 15 yard e converte il secondo down! 49ers sulle 40 yard avversarie



4.00 - Un fallo di Thomas regala il primo down ai Niners che non erano riusciti a convertire il terzo down



4.22 - Ripartono i Niners dalle 30 yard. La partita è ormai in ghiaccio. La difesa della squadra di Harbaugh ancora una volta è stata decisiva!



SECONDO INTERCETTO!! IL LANCIO DI NEWTON FINISCE TRA LE BRACCIA DI WHITNER!! Partita finita per i Panthers!!



5.40 - Il cronometro è impietoso. I Panthers hanno bisogno di un touchdown! Panthers sulle 30 yard!



SAAAAACK!!! ANCORA UN SACK!! Mostruosa la difesa dei 49ers! 3rd & 2



7.23 - Newton prova a tenere vivi i suoi. Latell riceve sulle 35 yard



7.35 - Provano a ritornare il pallone i Panthers ma vengono fermati quasi immediatamente sulle proprie 20 yard



8.00 - Devono accontentarsi del field goal i 49ers. 23-10 il punteggio, la partita è ancora viva



8.55 - 3rd & 4 sulle 15 yard dei Panthers. Time out della squadra di casa che sa benissimo che questo è un momento clou della gara. Fermare i Niners e costringerli al field goal terrebbe vive le speranze di una rimonta



10.14 - Continua il drive offensivo dei Niners che piano piano si avvicinano alle 10 yard dei Panthers. Un touchdown della formazione di Harbaugh potrebbe chiudere la partita



11.20 - Altra ricezione di Boldin! Che giornata per lui! Lancio millimetrico di Kap! 3rd & 1 sulle 20 yard avversarie



GOREEEEE!!! SPACCA IN DUE LA DIFESA DEI PANTHERS E CORRE FINO ALLE 30 YARD!! I 49ers stanno giocando un secondo tempo perfetto!



14.40 - Primo down completato per i 49ers. Grande catch di Boldin, il settimo della partita per lui!

Si conclude sul 20-10 il terzo quarto. All'apertura dell'ultimo periodo i 49ers ricominceranno dalle proprie dieci yard per provare a dare la spallata decisiva ai Panthers



1.10 - Altro sack!! Difesa mostruosa dei 49ers!! Il terzo quarto è stato letteralmente dominato da San Francisco



1.53 - Si mette male per i padroni di casa! Sack di Bowman su Newton! Sarà 3rd & 18!



2.19 - Primo down completato! Panthers sulle 30 yard avversarie



3.14 - 3rd & 1. Sembrano avercela fatta i Panthers ad uscire dal baratro delle 15 yard



4.12 - 1st & 15 per i Panthers che vengono penalizzati di 10 yard da un flag!



5.45 - Splende il sole su Charlotte ma non troppo sull'attacco dei Panthers! 2nd & 5 sulle 50 yard



7.23 - Primo down completato da Newton. I Panthers hanno bisogno di un touchdown per tenersi in scia



8.46 - I Panthers cominciano un altro drive offensivo dalle proprie 20 yard







8.53 - Che inizio di secondo tempo per la squadra di Harbaugh! Quando Kap alza di colpi il suo gioco non ce n'è per nessuno!



TOUCHDOWN KEAPERNICK!! Finta di passaggio e corsa di 5 yard per entrare nella endzone! 49ers avanti 20-10!!



KEAPERNIIIICK!!! LANCIO PER BOLDIN TUTTO SOLO SULLE 10 YARD!! Ricezione perfetta! 1st & goal 49ers!!



10.53 - Altro primo down dei Niners che continuano a guadagnare yard importanti. Siamo sulle 40 yard dei Panthers



13.00 - E' il momento di alzare il ritmo della gara per i 49ers e tentare di prendere il largo. Kap sta cominciando a trovare i suoi ricevitori con frequenza. Primo down completato



14.00 - Cominciano benissimo i 9ers che recuperano subito il pallone e faranno partire il loro attacco dalle proprie 20 yard!



14.06 - Secondo tempo cominciato! Panthers 3rd & 4 sulle 25 yard



Gli arbitri dopo un "booth review" danno buono il touchdown. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei 49ers 13-10!

#49ers scoring drive: 12 plays, 80 yards, 3:27 off the clock. SF leads 13-10. #SFvsCAR — San Francisco 49ers (@49ers) January 12, 2014

Cinque secondi sul cronometro, ultima possibilità per i Niners di segnare! Annullato precedentemente il touchdown di Davis che aveva la punta del piede fuori dal campo al momento della ricezione



0.30 - Solo cinque yard separano i 9ers dal touchdown!



1.00 - Boldin riceve e corre fino alle 10 yard! 1st & goal per i 9ers!!



1.50 - Crabtree che ricezione! Che catch sulle 30 yard!



2.22 - Boldin! Ricezione perfetta sulle 50 yard avversarie!



3.39 - Altro drive d'attacco dei 49ers partito dalle 25 yard. La squadra di Harbaugh cercherà velocemente di guadagnare campo per calciare almeno un field goal



4.30 - Grande difesa dei 9ers che concedono soltanto un field goal ai Panthers! Dalle 24 yard il FG è buono. Panthers avanti 10-6



5.41 - 3rd & goal! I Panthers sono ad una yard dal loro secondo touchdown



6.33 - 1st & goal Panthers!



8.37 - Inarrestabile l'attacco dei Panthers! Ricezione perfetta sulle 20 yard!



10.09 - Spaccata ancora in due la difesa dei 9ers che concede a Newton di correre fin sulle 45 yard



10.52 - Primo sack della partita anche per Newton che viene portato giù dalla difesa dei 49ers. 3rd & 4



11.40 - Primo down completato. Time out Panthers



12.40 - I Panthers ricominciano ad attaccare dalle proprie 20 yard



12.52 - Incompleto! Lee dovrà calciare un altro punt! I btlitz difensivi dei Panthers stanno mettendo in difficoltà i 9ers



12.55 - Ancora un altro 3rd & 10 per i 49ers!



13.40 - I 49ers ricominciano dalle proprie 15 yard



13.47 - Touchdown Panthers! Gran ritorno della squadra di casa sulle 30 yard dei 9ers e poi lancio millimetrico di Newton che trova Smith per il TD. Buono anche il field goal. Panthers avanti 7-6



14.01 - 4th & 8 per i 9ers che non sono riusciti ad uscire dalla propria endzone e a cominciare l'azione d'attacco. Lee per il punt



14.54 - Niente touchdown per i Panthers che sprecano così l'occasione di calciare un field goal e accorciare nel punteggio. La difesa dei 49ers è stata perfetta!

Il primo quarto si chiude sul 6-0 49ers e i Panthers sul 4th & goal dopo una grande difesa della endzone della squadra di Harbaugh



3.12 - Corre Newton e chiude il primo down! 1st & goal per i Panthers!



2.52 - Procede spedito l'attacco dei Panthers. 1st & 10 sulle 20 yard avversarie



4.10 - Panthers sulle 40 yard dei 49ers. Newton ha cominciato a scaldare il braccio. Primo momento di difficoltà per la difesa dei 9ers



Ancora Dawson a calciare il football tra i pali dalle 33 yard. Field goal buono. 49ers avanti 6-0







4.38 - 4th & 5. Kap non è riuscito a servire Crabtree. Altro field goal per i 9ers!



5.28 - Partita già molto nervosa, molti contatti in campo. Altro fallo chiamato alla difesa dei Panthers. 2nd & 10



5.37 - Penalità di 5 yard contro i Panthers. Primo down automatico. 49ers sulle 40 yard dei Panthers



6.21 - Newton intercettato! Il football passa nelle mani dei 49ers! Primo turnover della partita! Willis ha intercettato il passaggio del QB dei Panthers



7.52 - Primo down Panthers. Bel lancio di Newton e ricezione perfetta sulle 35 yard



9.12 - I Panthers ricominceranno dalle proprie 10 yard. Newton è pronto a cominciare la sua partita



Dawson calcia il football tra i pali dalle 49 yard. Field goal buono. 49ers avanti 3-0



9.44 - Primo sack di giornata! Kap viene placcato e i 49ers tenteranno il field goal



10.35 - 3rd & 10 sulle 25 yard. Gore ha provato a correre col football ma è stato subito fermato



10.40 - C'è un flag in campo dopo che Kap non era riuscito a chiudere il primo down. Difesa irregolare dei Panthers. Primo down automatico



12.35 - Corre Kap che spezza la difesa dei Panthers e serve Gore per il primo down. 49ers sulle 45 yard



12.49 - Altro terzo down per i 49ers. Durissima in questo avvio la linea difensiva dei Panthers



13.42 - Grande ricezione di Crabtree. First down 49ers



14.17 - 3rd & 9. Kap ha trovato Crabtree che ha però guadagnato solo due yard



14.43 - Fermata subito la corsa di Gore. 2 & 11. 49ers sulle proprie dieci yard



19.05 - Cominciata!! I 49ers iniziano in attacco!

Panthers win toss, defer to second half. #49ers will receive the ball first. #BeatThePanthers #SFvsCAR #QuestForSix — San Francisco 49ers (@49ers) January 12, 2014

18.50 - Quindici minuti all'inzio della gara!!

Kap takes the field. #QuestForSix pic.twitter.com/kFVGX4DFgy — San Francisco 49ers (@49ers) January 12, 2014

18.00 - Amici di Vavel Italia e appassionati di football americano benvenuti ai playoff della NFL! Questa sera alle 19.05 ore italiane in campo per la NFC San Francisco 49ers e Carolina Panthers che si sfideranno per un posto nel match per il titolo della National Football Conference, match che precede il Super Bowl!







Con sette vittorie consecutive, un attacco rivitalizzato e una grande vittoria contro i Packers nel primo turno dei playoff in un gelido Lambeau Field i 49ers sono visti da più parti come la squadra più completa di questa post-season, almeno nella National Football Conference.



DIRETTA SAN FRANCISCO 49ERS-CAROLINA PANTHERS



La squadra californiana quindi arriva alla Bank of America Stadium di Charlotte in grande forma e carica come una molla per vedersela contro i Carolina Panthers protagonisti in regular season di una delle annate migliori da più di dieci anni a questa parte. Infatti la squadra di Ron Rivera ha chiuso la stagione con 12 vittorie e sole 3 sconfitte e si presenta ai playoff come una squadra temibile, dura e da possibile outsider ci tiene ad essere etichettata come "contender" battendo i 49ers e accendendo alla finale della NFC per giocarsi un posto al Super Bowl.



49ers e Panthers si sono incontrati già una volta in questa stagione, a San Francisco, in casa dei 49ers dove i Panthers riuscirono ad imporsi alla decima giornata (Week 10) per 10-9 costringendo Keapernick a giocare la peggior partita della sua carriera e dominando la linea offensiva dei 49ers.



Vediamo insieme adesso quali sono i punti chiave per il successo delle due squadre che scenderanno in campo alle 19.05 ore italiane.



I 49ERS VINCONO SE... - Diciamocelo subito, la squadra di Harbaugh ha uno degli attacchi migliori della Lega e con il ritorno in squadra sia di Michael Crabtree e Vernon Davis, i 49ers possono contare su una maggiore efficienza in attacco. Soprattutto visto e considerato che con Crabtree in campo Keapernick gioca molto meglio avendo meno pressione addosso. Se la linea d'attacco saprà proteggere Kap e il QB sarà libero di lanciare e inventare per i 49ers la partita si metterebbe subito in discesa.



Altro punto fondamentale è la difesa. Per la linea difensiva dei 49ers si preannuncia un compito abbastanza difficile: fermare Cam Newton, che tanto somiglia al QB dei 49ers dato che anche lui può usare le sue gambe per correre e aprirsi varchi nelle difese avversarie. La chiave saranno i pass-rushers così come lo sono stati nella partita contro i Packers quando sono riusciti a contenere Rodgers.



Altro punto chiave saranno i touchdown. I 49ers devono convertire i loro lunghi attacchi in sette punti e non in tre facendosi costringere a calciare un field goal. Già nella precedente partita contro Green Bay i troppi field goal iniziali sarebbero potuti costare la partita a San Francisco che contro i Panthers in regular season mancarono la vittoria proprio a causa dell'impossibilità di segnare touchdowns dovendosi accontentare dei calci piazzati.



I PANTHERS VINCONO SE... - Per la prima volta quest'anno il mostruoso quartetto d'attacco dei Carolina Panthers sembra essere in forma ed in salute. Mike Tolbert, DeAngelo Williams, Jonathan Stewart e Cam Newton questi i giocatori offensivi più importanti dei Panthers. Di Cam Newton sappiamo ormai tutto ma c'è un giocatore che con la sua potenza e velocità potrebbe fare a fettine la difesa dei 49ers e stiamo parlando di Jonathan Stewart, giocatore multidimensionale è sicuramente l'indiziato numero due e quello più pericoloso dopo Newton.



In difesa i Panthers troveranno molto difficile fermare Boldin e Crabtree e se la prima linea linea difensiva non svolgerà il suo lavoro a dovere lasciando il QB avversario lanciare comodamente per i Panthers saranno dolori. I padroni di casa faranno comunque affidamento su una difesa d'acciaio in grado di mettere a segno il record stagionale della Lega con 60 "sack" e di placcare QB del calibro di Brees e Matt Ryan per ben 15 volte nelle ultime due partite della regular-season.