NFL, ultimo atto prima del Super Bowl

Siamo arrivati quasi alla fine, Seahawks - 49ers e Broncos - Patriots sono le due finali di conference. Molto probabilmente sono davvero le quattro squadre più forti di questa NFL. Andiamo a scoprire di più e proviamo a dare un pronostico.

San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks, domenica, 6:30 p.m. ET

Seattle ha il miglior record di vittorie in casa, siamo arrivati al 16 vinte ed una sola sconfitta. San Francisco da parte sua ha il miglior record di vittorie fuori casa, otto partite vinte e solo due sconfitte, nelle ultime 5 partite ha registrato una media di 23 punti ed un solo turnover. E' la terza volta che si scontrano i due QB ed ogni volta chi ha giocato in casa ha vinto. E' la sfida tra i due "QB new generation", braccio e corsa, Russell Wilson per i Seahawks e Colin Kaeprnick per i 49ers. Forse chi è più sotto pressione, paradossolamente visto che gioca in casa, è Wilson. Il suo attacco aereo ha delle gorsse difficoltà in questo momento, i suoi ricevitori stanno soffrendo, Harvin è ancora in dubbio, Tate non sta giocando come l'inizio della stagione, e con i Saints la palla in aria non ha brillato. La linea offensiva regge, ma avrà il suo da fare contro la miglior difesa della lega. Se Wilson non trova il suo gioco lanciando, tutte le responsabilità se le dovrà caricare Lynch, ma ripetiamo, con quella difesa tutto è difficile.

Dall'altra parte i soliti dubbi e le solite certezze. Le certezze sono la difesa e il buon gioco di corsa. I dubbi sono sempre su Kap. Ma da quando è tornato Crabtree le sue statistiche sui lanci sono migliorate parecchio. C'è anche da sottlineare che nelle ultime partite non ha brillato solo nel lancio, ma è sempre stato capace di guadagnare molte yarde su corsa. Ma attenzione, un terzo dei suoi intercetti in carriera li ha lanciati proprio contro Sherman e compagni. La sfida è anche tra due HC che non si amano molto, ma che al momento sono i migliori in circolazione, Pete Carrol e Jim Harbaugh. Sarà una partita dalla rivalità molta accesa, visto che si incontrano due volte in stagione regolare, facendo parte entrambe della NFC West. Alla fine le due squadre si equivalgono, forse ad inizio stagione non avremmo avuto dubbi ed avremmo detto Seahawks, ma ora, se i Niners cavalcano ancora il loro momentum, diciamo 49ers di misura: 17-20.

New England Patriots @ Denver Broncos, domenica, 3:00 p.m. ET

Brady contro Manning. Si sono gia incontrati tre volte in finale di conference, per ora Brady è in vantaggio 2-1. Il QB dei Pats è anche in vantaggio nelle sfide totali, e anche di molto, 10 vittorie per lui, solo 4 per Manning. Uiltima sfida vinta sempre da Brady. Ma ora le due squadre arrivano a questa sfida in modo diverso. New England senza il TE Gronkowski, assenza che si è fatta sentire e che ha cambiato il loro stile di gioco, mentre Denver ci arriva senza il leader difensivo Von Miller. Payton Manning dovrà dimostrare, ancora una volta, di essere forte anche nei playoff, visto la sua poco raccomandabile nomea, smentita per ora solo una volta (vincendo comunque il titolo finale).

La difesa di Denver non dovrà stare attenta solo al gioco aereo, visto il gran momento di forma dei tre RB intercambiabili avversari. Blount viene da 4 TD in una sola partita, Vereen e Ridley scalpitano dietro di lui. L'ex Welker, i due Thomas e Decker invece sono le armi per scardinare la secondaria dei Patriots, non proprio la migliore della Lega. La sensazione è quella che sarà una partita dal punteggio molto alto, e dai capovolgimenti frequenti; non mi stupirei che la vincente possa uscire solo dopo l'overtime. Brady permettendo, credo che i Broncos siano più squadra e con valori leggermente superiori in totale: 37-40 per Denver il nostro pronostico.