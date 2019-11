Manning batte Brady, Broncos al Super Bowl

Nessuna palla persa e nessun sack concesso dai Denver Broncos che meritatamente andranno a giocarsi il Super Bowl! Per i Patriots è la fine di una dinastia durata quindici anni. Difficilmente vedremo ancora Brady e compagni giocarsi una finale per il titolo AFC. Oggi i Broncos però non hanno avuto nessun problema a sbarazzarsi della squadra di coach Belichick.

00.08 - Amici di Vavel Italia e appassionati di NFL per Denver Broncos - New England Patriots è davvero tutto. Alessandro Mancinelli salutandovi vi ringrazia per averci seguiti e spera vi siate divertiti in nostra compagnia!







FINITA!!! VINCONO I DENVER BRONCOS!! FINISCE 26-16!! I BRONCOS SONO I NUOVI CAMPIONI DELL'AFC!



1.00 - Altro primo down dei Broncos che celebrano così la vittoria!!



2,00 - Due minuti separano i Broncos e Manning dal Super Bowl! Troppo forte l'attacco dei Broncos per i Patriots quest'oggi. Questa volta lo scontro tra i due dei migliori quarterback della storia della NFL va a Manning che pareggia così negli scontri diretti nei playoff contro il rivale Brady, 2 partite vinte a testa.



2.40 - Ancora Tamme! L'autore del primo touchdown Broncos! Riceve e corre fino alle 35 yard!!



2.50 - Manning dovrà fare a meno di Moreno che è ancora fuori con un infortunio al petto. Time out New England



3.00 - I Broncos ricominciano dalle 50 yard dopo un punt cortissimo battuto dai Patriots



3.07 - Niente conversione di due punti per i Patriots. La difesa dei Broncos collassa al centro e stoppa l'attacco di New England! Brady è piegato sulle gambe.. sembra finita



TOUCHDOWN!! BRADY!!! Evita un difensore ed entra nella end zone! 23-16 Broncos!



4.00 - I Patriots stanno sfruttando una difesa abbastanza distratta da parte dei Broncos! New England sulle 10 yard!



5.00 - Altro primo down per i Patriots sulle 40 yard dei Broncos!



6.30 - 3rd & 2 per i Patriots che tentano disperatamente di mettere punti sul loro tabellino e provare a rimontare i Broncos



7.00 - Buono il calcio piazzato! Broncos avanti 26-10!



7.10 - 4th & 8 e lancio di Manning per Thomas che stavolta non controlla il football! Field goal Broncos!



9.00 - Pazzesco lancio di Manning per Thomas che riceve e corre fino alle 40 yard dei Patriots. Pugnetto di Manning che sa che dei punti in questo drive varrebbero il viaggio al Super Bowl



9.10 - Decidono di correre i Broncos ma si fermano subito sulle 25 yard



9.20 - Buono anche il field goal! Partita parzialmente riaperta! C'è ancora uno spiraglio di luce per i Patriots soprattutto se i Broncos non riusciranno a segnare



TOUCHDOWN PATRIOTS!! EDELMAN!! PRIMO TOUCHDOWN DELLA PARTITA PER NEW ENGLAND!! 23-9!



9.50 - Rischiano ancora i Patriots che giocano un 4th & 3 ma questa volta riescono a completare il primo down! 1st & goal!



10.30 - Che lancio di Brady che placcato quasi da terra riesce a servire un suo compagno! 3rd & 3!



11.25 - Bel lancio di Brady sulle 40 yard dei Broncos! Cercano di velocizzare il gioco i Patriots



12.00 - Patriots sempre sulle solite 20. Brady non sta giocando una partita brillante ma il quarterback dei Pats è pur sempre conosciuto come il "re dei quarti quarti". Vedremo se riuscirà a riportare New England in partita



Denver avanti 23-3! Le cose si mettono malissimo per i Patriots!







12.00 - Thomas non trattiene il passaggio del touchdown!! Manning si dispera, sarà soltanto un field goal



12.40 - 3rd & goal, sempre più vicini alla red zone i Broncos!



13.40 - Manning!! Trova Welker tutto solo!! 2nd & goal Broncos!



14.20 - Ancora Thomas! Primo down! New England non può nulla contro l'attacco dei Broncos, dominio assoluto degli arancioni!



14.40 - Holding chiamato a Denver! 10 yard di penalità, 2nd & 13



15.00 - Manning è pronto a cominciare il quarto quarto! Broncos sulle 11 yard!



Il terzo quarto finisce con i Broncos sulle 11 yard! I Patriots rischiano di venire umiliati!



0.48 - Che lancio di Manning! Meraviglioso! Denver sulle 20 yard dei Patriots!



2.10 - Broncos che ripartono dalle 40 yard! Riuscire a calciare e mettere a segno un field goal darebbe a Denver la quasi certezza della vittoria



2.20 - BRADY PLACCATO!! ALTRO SACK DELLA DIFESA DEI BRONCOS!! I Patriots rifiutano di calciare il field goal e fanno malissimo!!







2.30 - 4th & 2 Patriots! Brady vuole lanciare. Denver chiama time out! Momento clou della partita!



3.10 - Stop difensivo per i Broncos ad opera di Knighton! 3rd & 2 Patriots



4.00 - Altro primo down conquistato dai Pats con le unghie e con i denti! Brady lancerà dalle 40 yard



5.20 - Lancio che va a bersaglio quello di Brady che così fa avanzare la sua squadra



5.40 - 3rd & 5! Quasi fumble per i Patriots!!



7.00 - 3rd & 1 Patriots. I Broncos stanno dominando anche in difesa. Vediamo cosa inventerà Brady



7.50 - Knee dei Patriots che cominceranno il loro drive d'attacco dalle solite 20 yard



DENVER BRONCOS 20

NEW ENGLAND PATRIOTS 3







7.50 - THOMAS!!! TOUCHDOWN DENVER!! 19-3 BRONCOS!! ALTRO TD PASS PER MANNING!



8.25 - Primo down fondamentale per Denver!! 1st & goal! Può essere la spallata decisiva!



9.00 - Altra grande corsa per Moreno che si avvicina alle 10 yard che servono per convertire il primo down. Broncos sulle 10!



9.50 - Ancora un catch per Thomas! Primo down convertito! Broncos sulle 15!



10.00 - Time out Denver! Quando la partita ricomincerà Manning avrà nelle mani un football pesantissimo! Continuare nel drive d'attaco e segnare un touchdown in apertura di terzo quarto potrebbe affossare del tutto i Patriots



11.10 - 2nd & 8, Broncos vicini alle 20 yard dei Patriots



12.00 - First down!! Ancora un catch di Decker! Patriots in confusione



13.10 - Ancora un primo down per Denver! Difesa disastrosa quella dei Patriots che non riesce a coprire il centro del campo



14.05 - Manning trova Decker per la conversione del primo down! Broncos adesso sulle proprie 40



15.00 - Cominciato il terzo quarto!! I Broncos costretti a ripartire dalle proprie 20 yard!



Dominio dei Broncos ma dieci punti non sono sicuramente un vantaggio confortante! I Patriots devono cominciare a correre in attacco se vogliono ricucire lo strappo nei confronti dei Broncos! Manning ha lanciato per 224 yard e un touchdown







Finito il primo tempo tra i Denver Broncos e i New England Patriots. I Broncos sono in vantaggio 13-3!







0.10 - Altro lancio sulle 30 yard dei Broncos che non va a bersaglio!



0.20 - Serie di lanci "alla disperata" di Brady che non trovano però nessun ricevitore



0.25 - Patriots sulle 20 yard



Manning resta in panchina, i Broncos si accontentano del field goal, 13-3 Denver!



0.30 - Time out Denver, 4th & 1. Manning sembra intenzionato a lanciare!



0.40 - Lancio shotgun di Manning ma non c'è ricezione questa volta! 3rd & 5



1.20 - Ancora Manning! Altro lancio spettacolare!! Broncos sulle 40 yard! Altro primo down portato a casa!



1.50 - MANNING!! CHE LANCIO PER THOMAS SULLE 25 YARD!! I Broncos si salvano e convertono il primo down!



2.00 - Flag in campo! Negato il primo down ai Broncos che adesso si ritrovano a giocare un secondo down lungo, 2nd & 20!







2.50 - Denver farà partire il suo attacco dalle 20 yard



2.55 - I Patriots si accontentano del calcio piazzato! 10-3 Broncos!



3.30 - SACK SU BRADY!!! New England dovrà calciare un field goal dalle 27 yard!



3.30 - Run importantissimo per New England che deve a tutti costi conquistare il primo down!



4.30 - 3rd & 8! Patriots vicinissimi al fumble!!



5.20 - First down sulle 20 yard! Brady sta cominciando a lanciare benissimo e a trovare ricevitori aperti con continuità!



6.30 - Ancora un primo down per New England. I Patriots sembrano essersi svegliati



7.30 - Grande lancio di Brady per Dobson che riceve il football sulle 50 yard!



7.50 - Patriots che ricominceranno dalle 20 yard. In questa stagione contro New England i Broncos hanno segnato 34 punti contro gli zero dei Patriots..







8.00 - Buono il field goal supplementare! Broncos avanti 10-0!



8.30 - OMAHA! OMAHA!! TOUCHDOWN BRONCOS!! 9-0 DENVER!! TAMME HA RICEVUTO IL GRAN LANCIO DI MANNING!!



9.00 - Pochissimi centimetri separano i Broncos dal segnare il primo touchdown della partita!



9.30 - 1st & goal Denver! Questa volta i Broncos non si faranno fermare! Gran drive d'attacco dei padroni di casa



10.15 - Moreno!! Che buco difensivo dei Patriots!! Guadagno di 28 yard per i Broncos!!



10.20 - 3rd & 10! Altro football non controllato dai ricevitori. Questa volta è Welker ha farsi sfuggire la presa



11.00 - Talib deve uscire per infortunio! Altro duro colpo per i Patriots in difesa! Intanto i Broncos conquistano il primo down!



11.31 - Holding chiamato contro New England! Primo down automatico!



12.00 - Che giocatore Moreno che resiste ai tackle dei difensori dei Pats e porta i Broncos ad una yard dal primo down!



13.00 - Che lancio di Manning!! Il catch c'è! Broncos sulle 40 yard avversarie!



13.30 - Bel lancio di Manning per il taglio di Thomas che però non controlla il football! 3rd & 9!



14.40 - Moreno!! Grande corsa! Primo down completato! Broncos sulle proprie 20!



Finisce il primo quarto! Palla ai Broncos all'inizio del secondo periodo di gioco!



0.48 - Flag lanciata in campo! Interferenza sul passaggio! I Patriots ripeteranno il terzo down!



0.55 - 3rd & 10! Brady spara a destra ma Bount non può far nulla per provare a prendere il football!



2.08 - Catch di Edelman sulle 30 dei Broncos! Altro primo down!



2.50 - Guadagno di 5 yard per i Pats, 3rd & 5!



3.30 - Finalmente arriva il primo down della partita per New England!



3.43 - Ottimo punt per i Broncos! Palla fuori dal campo e Patriots costretti a ricominciare dalle proprie 20 yard



FIELD GOAL BUONO! BRONCOS AVANTI 3-0 CON 3.43 DA GIOCARE NEL PRIMO QUARTO!



3.48 - Lancio troppo lungo per Decker!! I Broncos devono accontentarsi di un calcio piazzato



4.20 - 3rd & goal! Ancora una possibilità per l'attacco di Denver per evitare il field goal



5.00 - Ancora Manning!! Lancio sulle 10 yard! I Broncos si avvicinano alla red zone!



5.40 - Ci pensa Manning!! Che lancio per Thomas sulle 30 dei Patriots! Che catch!!



6.30 - Altro terzo down per i Broncos! Partita bloccata, dominano le difese per adesso!



7.30 - Primo down Denver! Comincia a scaldarsi il braccio di Manning! Guadagno di 10 yard per i padroni di casa!



7.40 - Due i drive d'attacco dei Patriots che non sono ancora riusciti a conquistare un singolo primo down!



8.00 - Ancora un punt!! Brady ha provato a lanciare sulle 20 yard ma non c'è il catch. Ottima difesa dei Broncos



8.50 - 3rd & 3! Nessuno spazio per correre per New England



9.00 - I Patriots ricominceranno dalle proprie 20 yard. Vedremo se Brady riuscirà a sbloccare la partita!



9.30 - Niente da fare neanche per i Broncos! Troppo lungo il lancio di Manning! Denver costretti al punt



10.20 - Blitz dei Patriots che fermano l'attacco dei Broncos! 3rd & 9!



11.20 - Grande run d'attacco dei Broncos. Lancio di Manning e ricezione sulle 25 yard dei Patriots!



12.05 - Primo down Denver! Manning aveva per un attimo perso il controllo del football ma alla fine è riuscito a lanciare



12.50 - 3rd & 2, Prima un lancio di Manning poi Moreno che ha guadagnato 4 yard



14.00 - Grande difesa dei Broncos! Patriots costretti subito al punt



14.20 - No gain! 3rd & 5! Subito in difficoltà l'attacco dei Patriots



21.06 - Cominciata! I Patriots cominceranno all'attacco, dalle proprie 20 yard!!



21.02 - Questa l'entrata di Peyton Manning al "Mile High Stadium"

Your starting quarterback, No. 18... https://t.co/gblbNuzQk6 — Denver Broncos (@Broncos) January 19, 2014

21.00 - Giornata splendida a Denver! Non c'è una nuvola in cielo! E' il momento dell'inno nazionale americano! Tra pochissimo il via alla gara!







20.45 - Manca sempre meno all'inizio della gara!! Mettetevi comodi, tra poco comincerà l'AFC Championship game!

Welcome to Sports Authority Field, Thunderstorm: https://t.co/U0PAkV9OKf — Denver Broncos (@Broncos) January 19, 2014

Amici di Vavel Italia e appassionati di NFL benvenuti! Tra poco più di un'ora andrà in scena dal Mile High Stadium di Denver l'AFC Championship Game, la partita che incorona i campioni dell'American Football Conference e che precede il Super Bowl, tra i padroni di casa dei Denver Broncos e i New England Patriots.



Per la quindicesima volta sarà ancora Peyton Manning contro Tom Brady. Due futuri Hall of Famer uno di fronte all'altro, occhi negli occhi, due bracci destri che hanno fatto la storia di questo sport. I Patriots, vincitori di sei "Lamar Hunt Trophy", l'ultimo nel 2011, contro i Denver Broncos che hanno chiuso la regular season con 13 vittorie e sole 3 sconfitte.



DIRETTA NEW ENGLAND PATRIOTS-DENVER BRONCOS



Tutta l'America si ferma per rendere onore ad uno degli ultimi scontri tra due dei migliori quarterback di sempre. Quest'anno Manning ha lanciato 55 touchdown ai compagni per un totale record di 5,447 yard. Nessuno prima di lui e di questa stagione aveva fatto registrare simili numeri. Tom Brady risponde con la vittoria contro i Colts della settimana scorsa che gli è valsa la diciottesima vittoria nei Playoff. Brady è così diventato il quarterback a vincere di più nella post-season staccando leggende come Joe Montana, John Elway e Terry Bradshaw. Nessuno ha lanciato per più yard nei playoff di Brady che contro gli Indianapolis Colts ha superato il tetto delle 6,000 yard.







Sia i Broncos che i Patriots arrivano alla finale dell'AFC dopo essere riusciti a sopravvivere ad una stagione che li ha messi di fronte ad innumerevoli difficoltà.



I Broncos infatti hanno iniziato la stagione senza il loro migliore pass-rusher, Von Miller, ma nonostante ciò hanno cominciato l'anno con sei vittorie e nessuna sconfitta. Miller tornò disponibile in Week 7 e giocò nove partite prima di rompersi il legamento crociato nella vittoria di Denver contro Houston che consentì ai Broncos di vincere l'AFC West durante la sedicesima giornata (Week 16).



Durante la Week 2 i Broncos persero per tutto l'anno uno dei loro migliori giocatori d'attacco, il left tackle Ryan Clady. Poi i primi di Novembre Denver si ritrovò senza allenatore. John Fox andò sotto i ferri per un operazione a cuore aperto che lo tenne lontano dai campi di football per un mese.



Ma le avversità per i Broncos non finirono con la fine della regular season che comunque chiusero con il record di 606 punti segnati. Infatti la settimana scorsa al debutto nei Playoff, Denver che giocava contro i Chargers di San Diego ha perso per infortunio Chris Harris, cornerback titolare.







Per i Patriots invece la stagione inizia con l'addio del ricevitore preferito da Tom Brady, Wes Welker, che si trasferisce proprio a Denver per diventare un giocatore dei Broncos. New England perde per le prime sei partite il tight end Rob Gronkowski, punto di riferimento dell'attacco guidato da Brady. Gronkowski poi torna ma il suo ritorno viene oscurato dall'infortunio in Week 16 che lo costringe a saltare tutta la restante stagione.



Come non se non bastasse a complicare le cose per la squadra di Belichick, che stasera gioca per l'ottava volta una finale di AFC, ci si mettono gli infortuni di Sebastian Vollmer, Jerod Mayo, Vince Wilfork e Tommy Kelly. Tutti e quattro i giocatori sono vittime di infortuni che gli impediscono di continuare la stagione. I Patriots per necessità si affidano alle corse e chiudono la regular-season a quota 12 vittorie e 4 perse che gli valgono la conquista della propria Conference, la AFC East.



ZOOM SUL MATCH - L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate la partita venne vinta dai Patriots in rimonta 34-31 all'overtime grazie ad un field goal dalle 31 yard di Stephen Carroll Gostkowski, nella week 12, novembre scorso. I Broncos avevano chiuso il primo tempo avanti 24-0 per poi crollare nel secondo in una partita dominata dai turnovers e dai fumble.



Ovviamente nessuna delle due squadre avrà problemi a segnare, con Brady e Manning in cabina di comando lo spettacolo è assicurato. I problemi risiedono in difesa. I Patriots hanno una delle peggiori difese dell'intera NFL per yard concesse. Per questo motivo coach Belichick farà di tutto per tenere Manning fuori dal campo e allungare il più possibile i run offensivi della propria squadra.



I Broncos hanno una difesa migliore rispetto a New England ma hanno comunque concesso quasi 25 punti e 250 yard di media a partita in questa stagione e sicuramente l'assenza di Chris Harris si farà sentire. Le difese saranno dunque determinanti e la sensazione è quella che la partita sarà vinta dalla squadra che riuscirà a sbagliare meno nella zona difensiva del campo.



In attacco spazio a Manning e al duo Moreno-Ball per i Broncos e a Brady, LaGarrette Blount e Stevan Ridley per i Patriots. Questi sono i sei protagonisti annunciati per la finale dell'AFC. La maggiore esperienza in partite del genere, il fatto di avere Brady che sa essere letale soprattutto nei quarti quarti e l'assenza di Harris sono fattori che favoriscono i New England Patriots che partono comunque sfavoriti alla vigilia di questa partita. Manning potrà contare su un attacco stellare che, tra addii e infortuni, i Patriots non possono in nessun modo controbilanciare. Se la difesa dei Patriots come da copione non riuscirà a femare il gioco offensivo di Denver la fine di una dinastia che dall'inizio degli anni duemila ha saputo vincere tre Super Bowl (nel 2001, 2003 e 2004) e raggiungere due finali nel 2007 e nel 2011 sembra arrivata. I record sono egualmente spartiti anche se le 9 vittorie e le 11 sconfitte nei playoff con le quali Manning entrerà in campo stasera non sono da sottovalutare. Tom Brady è 7-0 negli scontri diretti con Jack Del Rio, allenatore dei Broncos. Il quarterback dei Patriots è avanti anche nei confronti diretti contro il rivale di sempre, Peyton Manning, con 9 vittorie e 4 sconfitte in regular season. Nei Playoff Brady ha incontrato Manning tre volte, vincendo in due occasioni.