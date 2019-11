Diretta Biathlon Mass Start femminile in Sochi 2014

17.00 - Per oggi è tutto. L'appuntamento è a domani, sempre in diretta, per la Mass Start maschile. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la gara in nostra compagnia.

16.50 - Questo l'ordine d'arrivo della Mass Start femminile di Biathlon da Sochi:

1) Domracheva 35:25.6

2) Soukalova + 20.2

3) Eckhoff + 27.3

4) Sachenbacher + 28.3

5) Gregorin + 39.4

16.40 - Mass Start emozionante!! Darya Domracheva diventa la donna del Biathlon, ma forse qualcosa in più. La signora di Sochi, regina delle Olimpiadi Invernali. Il secondo posto è il giusto riconoscimento per Gabriela Soukalova, fantastica in questa stagione. Completa il podio la Eckhoff con un ultimo giro fantastico. Sachenbacher non regala l'impresa alla Germania. Trova lo zero in una prova sui quattro poligoni, ma stavolta a mancarle è la brillantezza sugli sci. Delude Berger, sfortunata in avvio. Crolla Kuzmina. Makareinen è l'eterna incompiuta. Non bene le azzurre. Serviva la perfezione al poligono per sognare in grande.

Tredicesima Oberhofer!!

Bronzo Eckhoff!! Non ce la fa la Sachenbacher!!

Argento Soukalova!

Festa bielorussa!! Darya Domracheva nella storia!! Mai nessuna aveva conquistato tre ori olimpici individuali nel Biathlon!! 35:25.6 Domracheva!! Applausi!!

Duello splendido Eckhoff - Sachenbacher!! Alza bandiera bianca la Gegorin!

Dopo 10.9 km, a 1.6 dal traguardo, Soukalova a 19.6 da Domracheva. Eckhoff piomba su Sachenbacher!

Altro zero, purtroppo inutile, per Wierer.

Eckhoff e Gregorin alla caccia di Sachenbacher!! Ci si gioca l'ultima medaglia!! Gara bellissima!!

Altro errore di Oberhofer, pesante.

Se ne va Sachenbacher!! 20/20!!! Impossibile!! Makareinen sparacchia l'ultimo!! Bronzo in palio!!

Probabile argento per la ceca!

Errore Domracheva! Ma anche Soukalova sbaglia!! Oro Bielorussia!!

Ultimo giro di valzer. Cinque tiri per le medaglie!

Makareinen attacca Sachenbacher! Ottima Hojnisz!

Dopo 8.4 km, 22 secondi il vantaggio di Domracheva. Sachenbacher, terza, paga 47 secondi.

Attenzione anche alla Gregorin, già a medaglia. Primo zero per Wierer.

16.24 - Oberhofer undicesima al passaggio!! Davanti Domracheva, Soukalova, Sachenbacher! Risale al quarto posto la norvegese Eckoff!

Un errore per Oberhofer, ma sbagliano quasi tutte!

Bescond ne sbaglia tre, Sachenbacher pazzesco 5/5!!

Risposta Soukalova!! Sbaglia Makareinen!!

Implacabile Domracheva!! Perfetta!! Una minima esitazione solo sull'ultimo!!

Terzo poligono!

Recupera un secondo Soukalova. Bescond supera Sachenbacher per la quarta posizione. Oberhofer fatica a tenere il ritmo delle ucraine.

Soukalova si porta in seconda posizione. Venti i secondi di distacco da Darya Domracheva. Poi Makareinen.

16.17 - Domracheva, Sachenbacher, Soukalova, Makareinen, Bescond. Queste le cinque di testa. Dietro Oberhofer con un gruppetto ucraino, le sorelle Semerenko e Dzhyma.

Splendida Sachenbacher, non lontana da Domracheva. Crollata Kuzmina, con lei la Dunklee. Diversi errori nel secondo poligono. Uno anche per Berger. Ora selezione più evidente.

Grande Oberhofer!! Altro zero!! Due errori Wierer e gara compromessa!!

5/5 Domracheva!! C'è anche Soukalova!! Con lei Bescond e Makareinen!

Secondo poligono, già sdraiata Domracheva!

Grande Oberhofer, alle spalle della Skardino, con Selina Gasparin.

Soukalova all'inseguimento di Domracheva!!

Se ne va Domracheva!! Fatica Kuzmina, tiene Soukalova, risale Makareinen! Bene Sachenbacher!

Altra caduta! Incredibile! Brutto colpo per la Zaitseva!

16.08 - Kuzmina in testa dopo i primi cinque tiri. Ottima la Eckhoff alle sue spalle. Poi Soukalova e Domracheva. Per ora tutto in bilico, distacchi risicatissimi.

Non sbaglia praticamente nessuno! Tra le big un errore per Vilhukina e purtroppo per Wierer. Berger recupera qualcosa con un poligono velocissimo! Bene Oberhofer, nona all'uscita dalla prima serie.

Primo poligono in arrivo!

Arriva anche Domracheva, è lei la favorita d'obbligo.

Ora si fa vedere in testa Selina Gasparin, argento nell'Individuale. Bene Kuzmina e Makareinen. Le nostre, insieme, più indietro.

Caduta di Tora Berger!! Ne avevamo parlato in presentazione! Massima allerta oggi!

Una salita in avvio con le atlete che cominciano a scremarsi. Davanti si è portata la russa Vilhukina.

16.00 - Tre file, trenta ragazze, infiniti sogni, si parte!

15.58 - Tutto pronto per la partenza. Sci alla mano le atlete si avvicinano al via. Sta scendendo la sera nella Russia Olimpica. Sono le 19 a Sochi. Visibilità discreta, riflettori accesi, è il momento della Mass Start in diretta live qui!

15.50 - Riuscirà la nostra Karin Oberhofer a strappare la medaglia fino ad oggi solo sfiorata?

15.45 - Quindici minuti alla partenza della Mass. Fondamentale l'azzeramento in queste condizioni, incerte fino all'ultimo. La speranza è che la nebbia non scenda durante la gara. Preoccupazione anche per le discese presenti sul tracciato. Con il sale che fatica a ghiacciare la neve, alto il rischio cadute.

15.35 - Tante le possibili chiavi di lettura della Mass Start. Ai nastri di partenza si capirà la scelta di atlete come Makareinen, in cerca di medaglia, formidabili sugli sci, ma in difficoltà al tiro. Ritmo alto fin da subito o controllo fino al primo poligono? A decidere la gara saranno come sempre le due serie in piedi. Sempre che Domracheva non decida di chiudere i conti in anticipo.

15.25 - La Mass Start è anche una delle ultime chance di riscatto per una potenza come la Germania in evidente crisi. Tre le carte teutoniche per la 12,5 km. Mancano le nuove leve, con l'assenza non solo di Dahlmeier, ma anche di Preuss, toccherà quindi alle veterane risollevare un'Olimpiade in chiaroscuro. Henkel cerca l'ultimo acuto di una carriera straordinaria. Con lei Hildebrand e Sachenbacher, molto imprecisa finora.

15.15 - Arriva intanto un forfait importante. Marie Dorin non parteciperà alla Mass Start. Sfortunata la transalpina in questa stagione, caratterizzata da un grave infortunio. L'assenza della francese apre la strada alla Russia Romanova.

15.05 - La nebbia concede una tregua. La Mass Start femminile di Biathlon si disputerà regolarmente. Quella maschile invece, inizialmente rinviata a questa mattina, è stata definitivamente annullata. Recupero programmato per domani alle ore 11.30 italiane.

14.50 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live e della Mass Start femminile di Biathlon (16.00) qui da Sochi. Continua l'avventura olimpica, tra sci e carabina, con la gara più avvincente, la partenza in linea. Le atlete lasceranno il via tutte insieme, senza distacchi. Sarà quindi la classica sfida sull'uomo, con componenti psicologiche che svolgeranno un ruolo chiave forse più dell'attitudine al poligono. Saranno quattro i poligoni, come nell'Inseguimento e nell'Individuale. Le prime due sessioni si svolgeranno a terra, mentre le restanti due in piedi.

Rispetto all'Individuale, nella Mass Start l'errore non comporta il minuto di penalità, ma un giro in un anello di 150 metri, con un dispendio in termini di tempo di circa 30 secondi. Regola che favorisce quindi le ragazze più rapide sci ai piedi e meno le fuoriclasse del tiro, come Skardino, non eccezionali sul passo.

Biathlon, al femminile, finora dominato da Darya Domracheva. La bielorussa, nella Mass Start, in diretta qui, cerca il terzo oro a cinque cerchi. Dopo l'esordio sottotono nella Sprint dominata da Kuzmina, ha conquistato Inseguimento e soprattutto Individuale. Se nell'Inseguimento, creato ad arte in base ai distacchi della gara veloce, la vittoria della campionessa di Minsk poteva in qualche modo esser prevista, meno nell'Individuale, dove la dimostrazione di forza è stata lampante. Un solo errore a gara già virtualmente chiusa.

Chi ha deluso finora è stata Tora Berger. Ha conquistato un argento nell'Inseguimento, ma è lontana parente della cannibale vista lo scorso anno. Soprattutto manca la sua proverbiale precisione al tiro. A terra, più che in piedi, latita la norvegese, pessima nell'Individuale, format solitamente amato, cerca il riscatto per risollevare le sorti di una Norvegia che sta pagando le amnesie di Flatland e Solemdal.

Tra le altre favorite per la Mass Start odierna non bisogna certo dimenticare Gabriela Soukalova, leader di Coppa. É ancora alla ricerca della prima medaglia e nell'ultima gara ha lanciato segnali incoraggianti. Con lei Makareinen che soffre i quattro poligoni, ma per tre quarti dell'Individuale è rimasta al passo delle migliori. Zaitseva è al canto del cigno e sembra fare troppo fatica sugli sci. Occhio alle sorelle Gasparin e alle ucraine, con Vita e Valj Semerenko su tutte. Campo aperto quindi alla caccia di Domracheva.

L'Italia sta ben figurando nel Biathlon, sia al maschile che al femminile. Il quarto posto di Oberhofer nella Sprint resta risultato straordinario. In quella gara Wierer fu sesta. Manca per ora l'acuto da medaglia, ma già lottare per un posto sul podio in una rassegna olimpica rappresenta risultato straordinario. Sorride il Biathlon azzurro e sogna in grande, in attesa della Staffetta, dove l'Italia al femminile difende il bronzo mondiale. Per la Mass Start iscritte le stesse Oberhofer, bene anche nell'Individuale, dove ha pagato due errori nell'ultima serie, e Wierer. Dorothea non ha preso parte all'ultima gara e sarà valutata anche in vista Staffetta, dove servirà una Nazionale al top della condizione.

Il “Laura” Cross Centre Country è stato intanto avvolto dalla nebbia. Pista impraticabile e gara rinviata. Nello stesso giorno quindi Mass Start al maschile e al femminile. Un altro problema per gli organizzatori già alle prese con le fatiche di gestire una neve resa infida dal caldo clima russo. Col passaggio degli atleti il manto, non lavorato, tende a disfarsi creando problemi importanti. In queste condizioni fondamentale avere materiali all'altezza. La Norvegia finora ha sofferto molto sotto questo aspetto, non riuscendo a trovare la giusta chiave, il giusto compromesso.

Ripercorriamo la cavalcata del Biathlon femminile fino ad ora in attesa della Mass Start. Sprint: oro Kuzmina, argento Vilhukina, bronzo Vita Semerenko. Inseguimento: oro Domracheva, argento Tora Berger, bronzo Gregorin. Individuale: oro Domracheva, argento Selina Gasparin, bronzo Skardino.

Il programma del Biathlon femminile non si ferma dopo l'odierna Mass Start. Mancano le due staffette a chiudere il programma. Il 19 febbraio è prevista la staffetta mista. Due uomini e due donne per ogni nazione. Il 21 è invece in calendario la staffetta tradizionale.