Diretta Biathlon Mass Start maschile 15 km in Sochi 2014

12.45 - Per oggi è tutto. L'appuntamento con il grande Biathlon è per domani. In programma la staffetta mista. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la gara con noi.

12.40 - Questo l'ordine d'arrivo:

1) Svendsen (0+0+0+0) 42:29.1

2) Fourcade (1+0+0+0) + 0.0

3) Moravec (0+0+0+0) + 13.8

4) Fak + (0+1+1+0) + 28.1

5) Garanichev (0+1+1+1) + 56.2

12.30 - Il riscatto del fuoriclasse. Non era stata l'Olimpiade di Svendsen finora, ma la stoccata arriva nell'ultima gara individuale. Parte forte e non sbaglia il norvegese, bravo a gestire la pressione e a contenere il ritorno di Fourcade. Manca il terzo oro Martin, ma è comunque ancora sul podio. Conferma per Moravec. Medaglia di legno Fak. Male gli azzurri. Venticinquesimo Windisch, non ha chiuso la gara Hofer.

Bronzo un grande Moravec!!

Svendsen!!!! Ne ha di più!! Oro!!!! Campionissimo!! si è addormentato però sul traguardo Emil, rischiando la clamorosa beffa!!! Non molla mai Martin!! non basta la scivolata finale, ma che cuore il transalpino!! Di una punta il norvegese!!

Siamo nello stadio, pubblico in visibilio! Sarà volata!! Aumenta Fourcade!!

Giochi mentali ora! Fourcade rimette davanti gli sci, quasi a sconsigliare Svendsen!

Salta Moravec, reagisce Fourcade!! Che gara!!

Attacca Svendsen!!!

L'ultima salita risolverà probabilmente questa Mass Start. In volata il più forte è senza dubbio Svendsen, ma restano dubbi sulla condizione del norvegese.

Decisi i tre del podio, ma di che materiale saranno le medaglie di Fourcade, Svendsen e Moravec? Dietro intanto problema per J.Boe!

Fourcade detta l'andatura. Moravec prova a uscire!

12.20 - Svendsen accorcia subito!! In un attimo recupera i 5 secondi di distacco da Fourcade. Moravec fatica di più, ma grazie a sci veloci si unisce ai due fuoriclasse.

Fak e Boe a 25 secondi, lotteranno per posizioni importanti, ma non per il podio!

Straordinario Fourcade!! Svednsen e Moravec in scia!! Ne sbaglia 4 Bjoerndalen e si chiama fuori!!

In discesa accorcia Bjoerndalen. In quattro, insieme, all'ultimo poligono. Si decidono le medaglie.

Le Guellec a oltre 20 secondi, con Garanichev.

7 secondi il distacco di Bjoerndalen dopo 10.8 km.

Moravec davanti, Svendsen sornione. Situazione favorevole a Bjoerndalen che recupera qualcosa.

Fourcade riprende Svendsen e Moravec!! In tre per la vittoria!!

Tre errori per Windisch al terzo poligono, zero per Hofer.

12.12 - All'uscita dal terzo poligono, in testa la coppia Svendsen - Moravec. All'inseguimento Martin Fourcade, bravo a reagire dopo l'errore d'apertura. A caccia del transalpino Bjoerndalen, che fatica però a chiudere il buco. Le Guellec, ancora senza errori, è in quinta posizione.

Risposta anche di Bjoerndalen!! Spettacolo fantastico!

Svendsen velocissimo!! Lo insegue Moravec!! Grande poligono di Fourcade!! Sbagliano Lesser e Beatrix!!

Discesa e ingresso allo stadio per il primo poligono in piedi, mentre continua la fitta nevicata. Moravec mostra un'ottima tenuta sugli sci. Grandi materiali per lui.

Fourcade tenta di rientrare sul gruppeto in cui si tovano Shipulin e Garanichev.

Rastorgujevs sta invece tirando il gruppo degli inseguitori.

Sono in cinque al comando. Svendsen non forza il ritmo e si limita a gestire la situazione.

Altri due errori per Hofer e un altra penalità anche per Windisch. Fuori gara gli azzurri.

Brutto poligono per i russi. Sbagliano sia Shipulin che Garanichev. Perfetto stavolta Bjoerndalen, come Fourcade. Risale Ustyugov, dopo il difficile inizio sugli sci.

Svendsen!!! Favoloso!! Se ne va!! 10/10!! Inseguono Le Guellec, Moravec, Beatrix, Lesser!

Bjoerndalen, con Schempp, a 46 secondi. Più indietro Hofer.

Ritiro per Simon Fourcade!

C'è anche Fak nelle prime posizioni! Uomo da grandi appuntamenti!

Allungano i due russi, Garanichev e Shipulin, con Svendsen in totale controllo per ora.

In testa a dettare il ritmo Garanichev, già medaglia qui a Sochi.

Fourcade paga 36 secondi dopo la prima serie e non sembra pimpante, come nelle scorse giornate, sugli sci.

Un errore anche per Windisch in casa Italia.

Lindstroem, Le Guellec, Lesser e Beatrix puliti al primo poligono.

11.55 - Shipulin in testa!! Alle sue spalle Svendsen. Sorpresa Kazar in terza posizione. Bene Garanichev, Soukup e Moravec.

Non sbaglia Svendsen!! Un errore per Fourcade e due per Bjoerndalen!! Due addirittura per Hofer!!

Primo momento chiave. Si avvicina la prima serie a terra, con l'ingresso allo stadio.

Tre norvegesi al comando. Sono arrivati anche Bjoerndalen e Boe. In agguato Martin Fourcade.

Attenzione! Staccato anche Ustyugov, uno degli outsider più attesi!

Anche Nathan Smith! Situazione al limite!

Prima caduta! Simon Fourcade a terra.

Forcing di Svendsen! Segnale importante! Il norvegese cerca la medaglia!

11.45 - Partiti!!

11.42 - Atleti che si preparano, giudici di gara in posizione. Mass Start che dovrebbe regolarmente partire. Non sono ancora al via i trenta atleti impegnati oggi, ma manca poco. Imbracciano la carabina in questo momento.

11.40 - Intanto proprio il favorito Martin Fourcade ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti. Il campione transalpino ha detto di aver accolto con entusiasmo il rinvio della Mass Start vista una condizione fisica non ottimale. Recupero più lungo del previsto dalle ultime fatiche a quanto pare.

11.30 - Partenza della Mass Start posticipata alle 11.45. Quindici minuti di ritardo quindi, sperando nella clemenza del tempo.

11.20 - Analizzando la Mass Start femminile di ieri, la situazione è rimasta in bilico fino al secondo poligono. Lì sono fioccati errori e distacchi. Il primo gruppetto ha allungato, fino alla definitiva selezione nei poligoni in piedi. Scenario che potrebbe riproporsi anche al maschile.

11.10 - Notizie in chiaroscuro per l'Italia dalle altre discipline. Arianna Fontana continua la sua straordinaria Olimpiade e supera le qualificazioni nei 1000 metri, mentre per Nadia Fanchini il gigante è amaro. Dopo il terzo posto della prima manche, arriva la medaglia di legno per l'azzurra.

11.02 - Peggiorano le condizioni. La giuria del Biathlon è riunita per decidere se rinviare o posticipare la Mass Start.

11.00 - Mancano ormai poche gare al termine del programma del Biathlon. Dopo questa Mass Start, domani è in calendario la Staffetta mista alle 15.30 ora italiana. Nel week-end, venerdì e sabato, invece le due Staffette tradizionali. Ad aprire quella femminile, a chiudere la maschile.

10.50 - Qualche polemica nel mondo del Biathlon per le esultanze, ritenute eccessive, di Fourcade. Il transalpino ha mostrato di non curarsi troppo delle voci che circolano nel parterre. Cannibale col sorriso, in cerca della tripletta nella Mass Start.

10.40 - Riparte il programma di Sochi, dopo la difficile giornata di ieri. In corso la seconda manche dello Slalom Giagante femminile nello Sci Alpino, mentre è già terminata la finale dello Snowboard con successo francese e sfortuna azzurra. Il maltempo non ha però abbandonato l'Olimpiade. Pioggia e neve stanno rendendo le piste particolarmente pericolose anche nella giornata odierna. Per ora la Mass Start non è a rischio, ma gli organizzatori stanno attentamente valutando la situazione del tracciato.

10.30 - Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live e della Mass Start maschile di Biathlon (11.30) da Sochi. La nebbia ha concesso una tregua agli organizzatori e la gara, inizialmente programmata per domenica, dovrebbe svolgersi senza problemi, anche se a preoccupare gli organizzatori è il manto nevoso. Pioggia, neve e caldo stanno rendendo complicata la situazione a Sochi. Non sarà una passeggiata per i ragazzi impegnati nella 15 km.

Come in campo femminile, la Mass Start si svolgerà sui quattro poligoni. I primi due a terra, i restanti due in piedi. 2.5 km in più rispetto alle donne. 15 km totali per i ragazzi quindi, con trenta atleti al via. Col numero uno l'eterno Ole Bjoerndalen, alla ricerca della seconda medaglia, dopo l'oro a sorpresa nella Sprint. A chiudere col 30 Tim Burke. Due gli azzurri presenti, Lukas Hofer e Dominik Windisch.

La Mass Start è senza dubbio la gara più emozionante. Format accattivante perché pone diversi atleti sullo stesso piano, spesso spalla a spalla al poligono. Non ci sono partenze a tempo o distacchi maturati altrove a sgranare il gruppo. L'aspetto psicologico svolge un ruolo fondamentale. Sarà quindi la capacità di reggere alla pressione a spostare gli equilibri. Nella sfida al femminile ad esempio Soukalova non è riuscita ad approfittare all'ultimo poligono dell'unica incertezza di Domracheva.

Darya Domracheva è la donna del Biathlon, signora dei giochi. Tre ori in tre gare individuali, come mai nessuno nella storia. Toccherà oggi a Martin Fourcade l'arduo compito di eguagliare la bielorussa. Come l'atleta di Minsk, anche Martin ha fallito il primo appuntamento con la Sprint per poi conquistare Inseguimento e Individuale. Ad oggi è nettamente il più forte sci ai piedi e il più continuo al tiro, ma l'Olimpiade è terreno di sorprese e nulla può esser dato per scontato.

Clima teso in casa Norvegia. Svendsen sta sparando bene, 19/20 nell'Individuale, ma non ha ancora raccolto nulla qui a Sochi. I materiali sono il grosso problema degli scandinavi che non riescono a trovare il giusto compromesso con questa neve. La Mass Start, in diretta qui, è l'ultima occasione a livello individuale. Al termine dell'Individuale molto arrabbiato Emil Hegle, oggi al via col pettorale numero 9.

Ad alzare i toni in casa Norvegia ha poi provveduto Tarjei Boe. Ha annunciato che se non verrà schierato in staffetta potrebbe pensare al ritiro. Provocazione? Realtà? Di certo un campione in grande difficoltà, che oggi non sarà al via della Mass Start, alla quale invece prenderà parte il fratellino Johannes, finora respinto dal primo appuntamento olimpico.

L'Italia è alla ricerca della prima medaglia. Non sono mancate le ottime prestazioni per gli azzurri. Sia in campo femminile, con Oberhofer e Wierer, che in campo maschile, con Hofer e Windisch, il nostro Biathlon ha sempre risposto presente alla chiamata dei più grandi. Ci siamo sempre fermati a un passo dalla medaglia, ma Sochi ha segnato fino ad oggi un significativo salto di qualità. Siamo nel gota di una disciplina in forte espansione. Come sempre nello sport, per arrivare ai più grandi successi, serve prima incontrare le più dure difficoltà. Fallire, per vincere. Ecco che in futuro, gli errori all'ultimo poligono, le incertezze decisive, fungeranno da viatico a successi importanti. La Mass Start non è la gara preferita di Lukas, ma il pronostico è aperto.

Diamo un'occhiata a quanto successo finora, in attesa della Mass Start. Sprint: Bjoerndalen, Landertinger, Soukup. Inseguimento: Foucade, Moravec, Beatrix. Individuale: Fourcade, Lesser, Garanichev.

Due le potenze in cerca di gloria. Germania e Russia hanno raccolto ad oggi un solo podio. Nella Mass Start in diretta qui cercano finalmente un'affermazione di rilievo. Lesser, Schempp e Pfeiffer le carte teutoniche. Gli ultimi due, i più accreditati alla vigilia di Sochi, non hanno convinto per diversi motivi. Oltre al già medagliato Garanichev, la Russia si affida a Malyshko, Shipulin e Ustyugov. Attenzione soprattutto agli ultimi due della lista, con Anton che non ha partecipato all'Individuale e cerca l'assolo.