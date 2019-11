Sochi 2014: Ted Ligety oro nel gigante, rivivi la diretta

12.40 Da Elisa Ceschin per ora è tutto, ma seguiteci sempre su Vavel Italia. Sochi 2014 è con voi!

12.37 Oro quindi che va a Ted Ligety, poi una coppia di francesi: Missilier (argento) e Pinturault (bronzo)

12.35 Marcel Hirscher solo quarto, ma ci può riprovare sabato nello Slalom Speciale

12.32 Il primo campione olimpico extraeuropeo! Si merita proprio questo oro!

12.31 Manco a dirlo Ligety ha sciato alla perfezione, ha saputo gestire bene il suo secondo e mezzo di vantaggio, che alla fine diventa mezzo secondo. Ma che spettacolo!

12.30 Bank chiude in ritardo di mezzo secondo. Manca solo Ted Ligety, che ha un vantaggio stratosferico

12.28 E' l'ora del secondo della prima manche, il ceco Bank, molto aggressivo quest'oggi

12.27 Purtroppo Simoncelli sbaglia e perde costantemente. Arriva con 1''58 di ritardo

12.25 Parte Simoncelli! Forza Davide!!

12.22 Fanara non è al livello dei colleghi francesi e chiude addirittura a 96 centesimi

12.20 Pinturault lo supera e si prende il secondo posto con 16 centesimi sul connazionale Missilier

12.18 Hirscher secondo per 46 centesimi. La sua solita aggressività sembra venir meno con il clima olimpico

12.16 Ora è il momento di Marcel Hirscher, che parte come un leone

12.16 Niente da fare, 82 centesimi di ritardo per il tedesco

12.14 Felix Neureuther al via

12.13 Il campione olimpico di Vancouver 2010 Carlo Janka chiude con un ritardo di 1'27

12.10 Steve Missilier con 58 centesimi su Benni Raich prende la vetta

12.06 Roberto pecca di ingenuità e scivola!

12.05 Quasi mezzo secondo di vantaggio per Raich. Tocca ora a Roberto Nani

12.03 Kristoffersen invece ce la fa per 12 centesimi! E' primo

12.01 Anche Schoerghofer è dietro al nostro Luca!

11.57 Il norvegese Jansrud attacca alla grandissima, poi anche lui esce e abbandona la gara per un errore

11.55 Tocca a Manfred Moelgg. che purtroppo sbaglia ed esce di scena!

11.53 Luca chiude davanti a Jitloff per 22 centesimi!

11.51 Per dodicesimo scende l'azzurro Luca De Aliprandini!

11.48 Un altro statunitense, Jitloff, va sul traguardo con 2 centesimi di vantaggio

11.44 Primo posto raggiunto dal norvegese Haugen

11.40 Fa un pò di fatica Miller, che chiude a 34 centesimi da Goldberg

11.38 E' il momento dell'americano che ci ha fatto impazzire negli ultimi anni, lui è Bode Miller. Con il suo modo di sciare da vero pazzo che ha vinto 11 medaglie tra olimpiadi e mondiali!

11.32 Queste condizioni di pista sembrano perfette per Marcel Hirscher, neve dura, vedremo...

11.31 Apre il veterano Ivica Kostelic, croato

11.29 Splende il sole e si scalda la pista

11.25 -5 minuti all'inizio di questa seconda manche dello Slalom gigante che, lo sappiamo, ci regalerà emozioni!! Quello che la può perdere è Ligety, quindi occhi puntati su di lui e sul terzo, l'italiano Davide Simoncelli! La medaglia è un traguardo possibile!

10.00 Ci prendiamo una pausa di un ora e mezza e ci ritroviamo qui con Vavel Italia per seguire una seconda manche di Slalom gigante che sembra aver già incoronato Ted Ligety come campione olimpico, ma tutto è possibile! Appuntamento alle 11.30!

9.50 I ritardi degli atleti iniziano ad avvicinarsi ai 15 secondi. Questa è un altra gara...

9.41 Col pettorale 78 scende Valcareggi, italiano ma che scia per la Grecia perchè la mamma è greca. Lui è il pronipote del celebre Ferruccio, il ct azzurro di Italia-Germania (4-3)

9.40 Tra atleti dalla Georgia, Andorra, Africa e chi più ne ha più ne metta stiamo assistendo ad una carrellata di tutine dal gusto discutibile!

9.23 Arrivati a oltre metà prova possiamo dire con sicurezza che il miglior tempo di manche è quello di Ted Ligety, che ha preceduto di 93 centesimi Ondrej Bank e di 1 secondo e 27 l'italiano Davide Simoncelli. Poi ci sono Mayer e Fanara con lo stesso tempo, Pinturault, Hirscher e Neureuther.

8.56 Pensate che gli atleti che finora hanno disputato la gara sono stati solo 30!

8.52 Scende il ceco Bank, che chiude secondo a 93 centesimi, incredibile!

8.47 Due secondi di ritardo per lui!

8.45 Luca De Aliprandini al cancelletto di partenza

8.38 Grandissima prova di Davide! Secondo a 1''27 da Ted Ligety

8.37 Scende Davide Simoncelli!

8.32 Miller arriva con un distacco notevole, 2''56 dal connazionale

8.31 E' il turno di un altro attesissimo statunitense, Bode Miller

8.27 Si è preso dei rischi il nostro Roberto, che arriva al traguardo con 1''57 di ritardo. Non una cattiva prova

8.26 In pista ora c'è l'azzurro Roberto Nani!

8.13 1''33 meglio di Fanara. Fantastico Ligety!

8.12 E' il momento di Ted Ligety, che come sempre crea un vantaggio impressionante

8.09 Fanara si porta al comando. I primi due atleti sono francesi

8.07 Quasi mezzo secondo di ritardo per Moelgg, che ha un pò peccato nella parte conclusiva

8.05 Tocca al nostro Manfred Moelgg!

8.05 Hirscher è dietro al francese per soli 3 centesimi

8.04 Parte Marcel Hirscher!

8.03 Gara in linea con Pinturault

8.01 Il transalpino non sembra molto contento della sua prestazione, intanto parte Neureuther, che ha deciso di superare il dolore al collo

8.00 Ad aprire le danze è il francese Alexis Pinturault, deluso dalla Super Combinata

7.57 Le condizioni atmoferiche sono cambiate da ieri, la neve e la pioggia hanno lasciato lo spazio per un cielo sereno

7.50 Mancano 10 minuti alla prima manche!

E’ arrivato il momento dello Slalom Gigante anche per gli uomini impegnati nei Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014. Alle 8 italiane la prima manche, alle 11.30 la seconda. Il grande assente per questa prova sarà Aksel Lund Svindal. Il norvegese è stato infatti costretto a chiudere qui la sua Olimpiade, rientrando a casa dopo una crisi allergica. Inizialmente si era sottoposto ad una cura antistaminica, poi ha dovuto arrendersi ed ha deciso di tornare e curarsi al meglio per poter affrontare alla grande il finale di stagione di Coppa del Mondo, in cui sta lottando attivamente per conquistare il titolo 2013/2014.

Le sorprese potrebbero non finire qui perché il tedesco Felix Neureuther è in forse e potrebbe saltare l’appuntamento olimpico per dei dolori al collo, dovuti al colpo di frusta rimediato in un incidente stradale prima di imbarcarsi per la Russia. Pare che Neureuther abbia provato ad allenarsi, ma dopo un po’ è sceso a valle ed ha deciso che il dolore era troppo per sciare. Vedremo se sarà presente al cancelletto di partenza, il suo pettorale è il numero 2, quindi non bisognerà attendere poi molto.

C’è attesa anche per la prestazione del francese Alexis Pinturault e per quella dell’austriaco Marcel Hirscher; la sua Olimpiade prende il via proprio con questo Slalom gigante, lui che spesso appare come l’uomo perfetto nelle prove tecniche. Non dimentichiamoci del re a stelle e strisce Ted Ligety, che non ha bisogno di grandi presentazioni.

Il campione olimpico in carica, oro a Vancouver 2010 Carlo Janka, proverà a difendere il suo ruolo, ma partendo con il pettorale numero 23 non sarà per niente facile. Soprattutto dopo aver visto la prova femminile, in cui la pista è andata a deteriorarsi molto rapidamente.

Sono ben 109 gli atleti che parteciperanno (pensavamo fossero tante le 90 donne al cancelletto per il gigante!) e 4 saranno gli italiani impegnati. Il primo degli azzurri è Manfred Moelgg, che scenderà con il pettorale numero 4. Dopo di lui, con il 14, Roberto Nani e con il 20 Davide Simoncelli. L’ultimo dei nostri sarà Luca De Aliprandini, con il 24.