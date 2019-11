Berlino 2014, è ancora Pelled'oro

17.56 - La nostra diretta si chiude qui. Ricordiamo le altre medaglie arrivate per l'Italia: dapprima il meraviglioso bronzo di Martina Rita Caramignoli nei 1500 stile libero; quindi l'affermazione di Federica Pellegrini nei 200 stile libero. Per la fuoriclasse azzurra, si tratta della terza medaglia d'oro consecutiva a livello continentale. Domani ultimo giorno di competizioni a Berlino, tutta da seguire in diretta con Vavel Italia! A risentirci presto da Alessandro Gennari.

17.51 - PAUL BIEDERMANN FA CROLLARE IL VELODROMO! Boato pazzesco ad accogliere la medaglia d'oro della Germania, che si impone davanti a Russia e Beglio. Sesta l'Italia, che è stata fino all'ultimo in lizza per il bronzo.

17.50 - Ultima frazione! Ultima frazione! Magnini in caccia di medaglia!

17.49 - Francia, Olanda e Russia. Quarta l'Italia, testimone che passa a Gabriele Detti

17.46 - Polonia, Francia, Russia al primo cambio. Lontana l'Italia, che si affida ora a Damiano Lestingi!

17.44 - VIA! Sarà Andrea Mitchell D'Arrigo ad aprire la staffetta azzurra!

17.41 - ULTIMA GARA DI GIORNATA. Tempo di 4x200 stile libero maschile! L'Italia con Magnini, Detti, D'Arrigo e Lestingi.

17.38 - Beffissima per Silvia Di Pietro: il 25"04 di crono le vale il primato italiano ma... la esclude dalla finale per un solo, maledettissimo, centesimo! Che peccato!

17.38 - C'è Silvia Di Pietro per l'Italia in questa seconda semifinale dove spicca Sara Sjoestroem.

17.35 - Halsall davanti a Ottesen e Dekker. Questi i risultati della prima semifinale, con Erika Ferraioli che chiude al settimo posto.

17.33 - Prima semifinale dei 50 stile libero. Gara in cui è assente Ranomi Kromowidjodjo e Britta Steffen (ritiratasi). Ci sono però Therese Alshammar, Francesca Halsall, Sara Sjoestroem (seconda semi per lei). Per l'Italia Erika Ferraioli.

17.31 - Offshore in vasca! Ma quanto vanno veloci questi? Vittoria per il britannico Peaty, davanti al lituano Titonis e allo sloveno Dugonjic!

17.30 - PARTITA LA FINALE DEI 50 RANA!

17.20 - Grande Stefania Pirozzi! Terzo posto per lei, dietro le due spagnole! E c'è la finale domani, assieme ad Alessia Polieri.

17.18 - Partita la seconda semifinale, in acqua Stefania Pirozzi. In acqua anche Mireia Belmonte Garcia.

17.16 - Hosszu, Hentke e Jakabos. Queste le prime tre della prima semifinale. Quarta Alessia Polieri.

17.11 - Semifinale dei 200 farfalla. In questa semifinale la nostra Alessia Polieri. Da tenere d'occhio le ungheresi Katinka Hosszu e Szuszanna Jakabos.

17.09 - Vittoria per il polacco Radoslaw Kawiecki nei 200 dorso. Charistian Diener regala alla Germania una medaglia d'argento, mentre va all'ungherese Balog il bronzo. Sesto Luca Mencarini

17.04 - Ancora tanto nuoto da qui a fine serata. A cominciare dai 200 dorso, finale in cui sarà impegnato il nostro Luca Mencarini.

16.57 - Pazzesca doppietta della Gran Bretagna! Vince Francesca Halsall davanti a Georgia Devis. Terzo posto per Mie Nilsen.

16.54 - Prossima gara che vedremo, i 50 dorso donne. Due le azzurre impegnate in questa gara, Arianna Barbieri ed Elena Gemo.

16.48 - Quarto e sesto posto rispettivamente per Marco Orsi e Luca Dotto. Passa solo "Bomber", che strappa l'ultimo tempo utile, mentre rimane fuori dalla finale Luca Dotto.

16.47 - Luca Dotto e Marco Orsi in questa seconda semifinale dei 50 metri stile!

16.45 - Partita la prima semifinale dei 50 stile. Una corsa di motoscafi in pratica! 21"94 il tempo con cui Florent Manaudou si prende la semifinale. Secondo posto per il Britannico Proud, terzo l'ucraino Govorov

16.44 - E ora, momenti musicali randomici a Berlino, con un'orchestrina tutta al femminile che improvvisa sulle note di "Quando, quando, quando"... anche questo è BLN2014!

16.40 - Tempo di premiazioni ora a Berlino. Tempo della grande gioia di Martina Rita Caramignoli per il bellissimo bronzo conquistato nei 1500 metri stile libero. Tempo di "Marcha Real" invece per Mireia Belmonte Garcia.

16.37 - ORO PER FEDERICA PELLEGRINI! Grande gara dell'azzurra che si prende la terza medaglia d'oro Europea sui 200 stile libero. Secondo posto per Katinka Hosszu, terzo per l'olandese Femke Heemskerk.

16.35 - A metà gara passa in testa Katinka Hosszu, davanti a Femke Hemskeerk e alla nostra Federica Pellegrini. Gara velocissima!

PARTITE!

16.32 - TOCCA A FEDERICA PELLEGRINI!

16.30 - Nella finale dei 100 farfalla vittoria per il polacco Czerniak davanti a Laszlo Cesh e brono per Pavel Sankovich.

16.26 - SPAVENTOSA RUTA MEILUTYTE! Record dei campionati per lei, 29"88 il tempo. E pensare che fino a pochi giorni fa era in Cina alle Olimpiadi Giovanili! Intanto arriva l'ufficialità dell'estromissione di Arianna Castiglioni dalla finale.

16.25 - Al via la seconda semifinale. Rikke Moeller Pedersen e Ruta Meilutyte le protagoniste da tenere d'occhio.

16.23 - Sesto tempo per Arianna Castiglioni, dura ora entrare in semifinale. Vittoria per la tedesca Brandt, davanti all'olandese Nihujs e all'islandese Luthersdottir.

16.21 - Subito in acqua le ragazze dei 50 metri rana. In questa prima semifinale c'è Arianna Castiglioni.

16.18 - BRONZO PER MARTINA RITA CARAMIGNOLI! Che cuore per l'azzurra, che artiglia un bronzo meraviglioso! Da dedicare sicuramente alla nonna recentemente scomparsa! Vittoria per Mireia Belmonte Garcia, secondo posto per Blogarka Kapas.

16.15 - 200 metri alla fine della gara, vola la Belmonte Garcia, ma che grandissima gara sta facendo la nostra Caramignoli! L'azzurra si è attaccata alle caviglie della Kapas e non la molla!

16.12 - Mireia Belmonte Garcia in testa ai 1000 metri. Orgogliosissima Martina Caramignoli, che respinge l'assalto della Kapas.

16.10 - A metà gara conduce ancora Martina Rita Caramignoli. Risalgno Mireia Belmonte Garcia e Blogarka Kapas, rispettivamente seconda e terza. Le favorite cominciano a dare i primi segnali.

16.08 - Dopo 500 passa in testa la nostra Martina Rita Caramignoli, davanti alla spagnola Vidas Vila e all'altra iberica, Mireia Belmonte Garcia.

16.00 - VIA ALLA FINALE DEI 1500 STILE DONNE! Grande favorita è la spagnola Mireia Belmonte Garcia. Attenzione alla magiara Blogarka Kapas. Per l'Italia in acqua Aurora Ponselè e Martina Rita Caramignoli.

15.58 - Ci siamo!! Lo speaker del Velodromo di Berlino comincia a scaldare l'ambiente mentre stanno mettendo fuori la testa le prime protagoniste di giornata! A breve si comincia con la finale dei 1500 stile al femminile.

15.55 - Il personaggio copertina di ieri è senza dubbio il britannico Adam Peaty, che nei 50 metri rana ha conquistato il nuovo primato del Mondo: 26"62 il nuovo crono. Oggi proverà a conquistare la medaglia d'oro.

15.48 - Si è intanto chiusa da poco la gara di tuffi dalla piattaforma di 10 metri maschile. Vittoria al russo Minibaev, sesto posto per il nostro Francesco Dell'Uomo.

15.35 - In campo maschile, occhi puntati in chiave Italia sulla staffetta 4x200 stile libero. Riuscirà Filippo Magnini ad emulare le gesta della sua amata Fede? Assieme a Re Magno, saranno in acqua Damiano Lestingi, Gabriele Detti e Andrea Mitchell d'Arrigo. Quarto tempo di qualificazione per l'Italia, dietro a Germania, Russia e Olanda.

15.30 - Stacanovista Ruta Meilutyte! La lituana vola direttamente da Nanjing (dove era impegnata nei giochi Olimpici della Gioventù e odve naturalmente ha fatto doppietta d'oro nei 50 e 100 rana) a Berlino. E subito è chiamata in causa per le semifinali dei 50 rana. Sarà di scena nella seconda delle due batterie. Nella prima, invece, sarà di scena la nostra Arianna Castiglioni.

15.05 - Le semifinali hanno raccontato che è la russa Aleksandra Popova l'avversaria più accreditata di Federica, in una gara orfana di numerosissime protagoniste. A partire da Camille Muffat, che di recente ha annunciato il suo ritiro dalla scena agonistica. Non ci sarà nemmeno Sara Sjoestroem. La sifda è, a questo punto, a distanza contro la marziana americana che risponde a nome di Katie Ledecky. Che, giusto per fugare ogni dubbio, ai Pan Pcifici si è già presa l'oro sulla distanza, sebbene con un tempo distante dal record di Federica.

15.00 - Nella staffetta 4x200 metri la nostra Federica Pellegrini ha dimostrato di essere molto ma molto rock: sarà così anche oggi? Intanto parte con il miglior tempo di qualificazione alla finale...

14.30 - Intanto dall'Australia arriva la notizia che ha per protagonista Katie Ledecky. La diciassettenne fuoricalsse americana ha infatti ulteriormente abbassato il suo stesso primato del Mondo sui 400 metri stile libero fatto registrare pochi giorni fa ai Campionati Statunitensi. Tenuto conto che, data l'età, Katie ha ancora enormi margini di miglioramento davanti a sè, ci chiedamo davvero fino a che punto possa spingersi questa meravigliosa atleta!

14.25 - Non solo nuoto però nella giornata odierna: in programma anche due finali dei tuffi, con la piattaforma maschile da 10 metri e il sincro femminile da trampolino di 3 metri. Nella gara maschile, impegnato il nostro Francesco Dell'Uomo. Tania Cagnotto e Francesca Dallapè invece daranno l'assalto all'ennesimo allora continentale nella prova di sincro. SArà ancora gloria per i oclori azzurri?

14.20 - La prima gara in programma nella sessione pomeridiano odierna è la finale dei 1500 stile libero femminili. L'Italia punta molto su Aurora Ponselè, già bronzo nella 5 km di fondo. Per l'azzurra secondo miglior tempo d'accesso alla finale, dietro alla spagnola Mireia Belmonte Garcia. Scatterà quindi dalla corsia 5 l'azzurra. In gara anche Martina Rita Caramignoli, qualificatasi alla finale con il quinto tempo. Assenza importante è quella della danese Lotte Friis, che non ha proprio preso parte alla gara.

14.00 - Buongiorno da Alessandro Gennari e benvenuti a questa diretta scritta della penultima giornata di gare di questi Campionati Europei di Nuoto di Berlino 2014. Tanta carne al fuoco e grandi premesse di spettacolo oggi nella vasca installata all'interno del Velodromo di Berlino!

Ben 7 le finali in programma oggi pomeriggio. Spicca su tutte quella dei 200 metri stile libero femminili, dove Federica Pellegrini andrà a caccia dell'oro. Tutti abbiamo ancora negli occhi la splendida performance della veneta nella staffetta 4x200, splendidamente supportata dalle compagne Alice Mizzau, Chiara Masini Luccetti e Stefania Pirozzi.

Le altri finali di giornata: 1500 stile femminili, 100 farfalla maschili, 50 dorso femminili, 200 dorso maschili, 50 rana maschile e la staffetta 4x200 stile libero maschile.

In mezzo anche diverse semifinali: 50 rana donne (dove si è già messa in luce Ruta Meylutyte, che sembra non aver sofferto el fatiche a Nanchino), 50 stile maschili, 200 farfalla donne e 50 stile femminili

Diretta scritta Europei di nuoto Berlino 2014

In attesa di scoprire quante e quali eventuali gioie potrà riservare all'Italia la vasca di Berlino, facciamo un salto a ieri, per rivivere le cinque medaglie conquistate dagli azzurri. Di cui due d'oro.

Ancora sugli scudi Gregorio Paltrinieri, che dopo l'oro con record Europeo fatto registrare nei 1500 metri stile libero, ieri si è preso anche il titolo degli 800 metri. Podio fotocopia rispetto alla gara sulla doppia distanza, con l'atlteta della Far Oer, Pal Joensen, a frapporsi fra i due azzurri Paltrinieri e Gabriele Detti.

A conquistare le altre medaglie sono state la staffetta azzurra della 4x100 mista (gara inedita, conquistata dagli azzurri che schiervano il quartetto composoto da Luca Dotto, Luca Leonardi, Erika Ferraioli e Giada Galizi), Luca Leonardi ed Ilaria Bianchi, che si aggiudicano il bronzo rispettivamente sugli 800 SL, 100 SL e 100 Farfalla.