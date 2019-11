Aperte le iscrizioni per la 35ª Marciagranparadiso

Mai così forte è stata l’attesa. La 35ª Marciagranparadiso Rossignol Race è in rampa di lancio. Per la prima volta la classicissima della tecnica classica apre alla tecnica libera inglobando tre gare in un unico contesto: Marcia in skating venerdì 6 febbraio, Minimarcia sabato 7 e Marcia in classico domenica 8. Il comitato organizzatore, al lavoro da mesi, ha aperto le iscrizioni per l’edizione 2015. La Marcia ha già vinto un premio. La promozione nel prestigioso circuito Euroloppet a partire dall’edizione 2016.

E così nel 2015 a Cogne ci faranno le prove. Saranno tre le gare in programma, con la grossa novità dello skating. Dopo un tentativo isolato nella seconda metà degli anni ’80 il passo pattinato ritorna, non più in sostituzione del classico ma in abbinamento.

Prima gara venerdì con una 45 km a skating per la quale è previsto anche un percorso Light di 25 km. Sabato 8 febbraio spazio al consueto appuntamento con i baby fondisti e la Minimarcia. Il clou sarà domenica 8 febbraio con la 35° Marciagranparadiso Rossignol Race su distanze di 45 e 25 km (light). In più ci sarà anche la Marciagranparadiso Day, gara non competitiva.

Condizione necessaria per partecipare alla gara di 45 km è aver compiuto il diciottesimo anno di età, mentre per la gara di 25 km sarà sufficiente avere compiuto sedici anni. Ogni concorrente potrà optare per il percorso Light durante la gara nel passaggio a Valnontey.

A proposito di percorso, confermata la partenza mass-start dalla parte bassa dei prati di Sant Orso. Da qui il serpentone si dirigerà verso Epinel dopo uno spettacolare lancio. Da Epinel salita continua, o quasi, sino a Valnontey, dove sarà possibile optare per la light. A seguire, discesa verso Cogne, rampe del Silvenoire, Lillaz e infine l’ultima impegnativa salita della Valleille. Da qui la fatica sarà quasi terminata e mancherà soltanto il rientro a Cogne con relativo transito nel centro del paese e conclusione nello stadio del fondo che ha ospitato World Cup e Continental Cup.

A più di due mesi dalla gara sono già oltre 150 i norvegesi iscritti alla gara e che soggiorneranno a Cogne a testimonianza di un grande interesse suscitato tra gli scandinavi nell’edizione 2013.

Numerosi gli eventi collaterali in programma, molti dei quali di carattere musicale e a questo scopo il comitato sta lavorando per creare un contorno degno del nome della manifestazione valdostana.

Per le iscrizioni è sufficiente ciccare sul sito ufficiale all’indirizzo www.marciagranparadiso.it. La quota per la singola gara (skating o classic) è di 40 euro sino al 24.12.2014. La quota sale a 50 euro (dal 25.12.2014 al 04.02.2015). Ultima possibilità i giorni 6 e 7 febbraio con la quota di 60 euro. Ovviamente è possibile partecipare ad entrambe le gare con quote molto vantaggiose (60 euro sino al 24.12.2014, 70 euro dal 25.12.2014 al 04.02.2015, 80 euro negli ultimi due giorni).

Hashtag Ufficiali » #marciagranparadiso , #MGP2015

Facebook » https://www.facebook.com/pages/Marcia-Gran-Paradiso/42885199217

Twitter » https://twitter.com/MGranParadiso

Web » http://www.marciagranparadiso.it

Email » [email protected]

Una clip dell'edizione 2014!