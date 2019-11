La Marciagranparadiso Rossignol Race si prepara all'Euroloppet

Quindici giorni dall'apertura delle iscrizioni e per ora le adesioni sono per il 50% scandinave, con un buon numero di norvegesi che si sfideranno sul prato di S.Orso, meraviglia italiana, i prossimi 6-7-8 febbraio in occasione dell'edizione numero 35 della Marciagranparadiso Rossignol Race.

Il programma è molto fitto di appuntamenti con la Marcia in skating venerdì 6 febbraio, la Minimarcia sabato 7 e la Marcia in classico domenica 8. Sia a skating che in classico i concorrenti potranno decidere la distanza da percorrere durante la gara (25 km o 45 km) Numerosi gli eventi collaterali, basati sulla musica dal vivo seguita dal DJ SET nei giorni di gara.

L'edizione 2015, sarà un test importantissimo che anticiperà di un anno l'entrata della gara nel circuito Euroloppet, che raduna le più prestigiose granfondo europee.

Il comitato organizzatore è stato invitato ad un incontro organizzato dai vertici del Parco Nazionale del Gran Paradiso (la cui sede è a Torino) per essere coinvolto in un progetto ambizioso, che vorrebbe fare entrare la Marciagranparadiso Rossignol Race tra la schiera degli eventi che identificano Torino come Capitale Europea dello Sport per il 2015. L'edizione 2015 della Marcia sarà dunque l'occasione, la prima della sua storia, per legare il proprio nome a quello del Parco Nazionale. Un primo passo verso una sinergia che potrebbe portare grandi frutti in termini di presenze e interesse.

É invece notizia di poche ore fa la realizzazione di una lotteria dal montepremi incredibile di 30.000 euro, con premi interamente offerti dalla Rossignol, main sponsor della manifestazione. I biglietti costano 5 euro e possono essere acquistati presso alcune attività commerciali a Cogne e ad Aosta. Estrazione finale nei giorni di gara e premi del valore medio di quasi 600 euro.

Per le iscrizioni è sufficiente ciccare sul sito ufficiale all'indirizzo www.marciagranparadiso.it La quota per la singola gara (skating o classic) è di 40 euro sino al 24/12/2014. La quota sale a 50 euro (dal 25/12/2014 al 04/02/2015). Ultima possibilità i giorni 6 e 7 febbraio con la quota di 60 euro. Ovviamente è possibile partecipare ad entrambe le gare con quote molto vantaggiose (60 euro sino al 24/12/2014, 70 euro dal 25/12/2014 al 04/02/2015, 80 euro negli ultimi due giorni).

Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina facebook Marcia Gran Paradiso, sulla pagina twitter @MGranparadiso con due hashtag ufficiali : #marciagranparadiso e #MGP2015.

Hashtag Ufficiali » #marciagranparadiso , #MGP2015

Facebook » https://www.facebook.com/pages/Marcia-Gran-Paradiso/42885199217

Twitter » https://twitter.com/MGranParadiso

Web » http://www.marciagranparadiso.it

Email » [email protected]

