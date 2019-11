Sei Nazioni 2015: Il recap della prima giornata

La prima giornata del Sei Nazioni 2015 di Rugby è stata giocata questo weekend senza registrare sorprese, viste le vittorie di Irlanda, Inghilterra e Francia a discapito delle meno quotate Italia, Galles e Scozia.

Francia - Scozia (15 - 8)

La Francia ha debuttato nel Sei Nazioni 2015 conquistando una vittoria importantissima ai danni della Scozia, che, contro ogni aspettativa, è rimasta in corsa per tutto il match, dovendosi però inchinare di fronte alla super prestazione di Camille Lopez, mediano d'apertura dei transalpini, capace di realizzare tutti i 15 punti dei padroni di casa su calcio di punizione. Da segnalare per la Scozia la grande partita giocata da Dougie Fife, entrato dalla panchina e autore della prima meta dei suoi nel torneo.

Italia - Irlanda (3 - 26)

Debutto amaro nel torneo per gli azzurri, che dopo aver tenuto testa per circa un'ora ai campioni in carica dell'Irlanda si sono arresi e sono crollati, perdendo per 26 a 3. Brutta prestazione per Andrea Masi, una delle sicurezze delle passate edizioni, che con i suoi errori si è guadagnato il non ambitissimo titolo di peggiore in campo. Tra gli ospiti da segnalare le grandi prove di Ian Keatley, Conor Murray e Tommy O'Donnell. Nel finale giuste le recriminazioni degli azzurri, che si sono visti annullare dal direttore di gara Pascal Gauzere una meta realizzata da Kelly Haimona per un incerto tocco in avanti del capitano dell'Italia Sergio Parisse.

Galles - Inghilterra (16 - 21)

Anche l'Inghilterra ha cominciato il suo cammino nel migliore dei modi, andando a battere il Galles nella sua tana, il Millennium Stadium. Il Galles è stato, però, un osso duro per gli ospiti, che hanno dovuto prima rimontare il 10-0 iniziale dei gallesi firmato da Halfpenny e Webb e, poi, lo svantaggio di otto punti accumulato a fine primo tempo. Il secondo tempo è stato uno show vero e proprio degli inglesi, capaci di realizzare 13 punti senza subirne nemmeno uno. Migliore in campo il mediano d'apertura inglese George Ford, autore di 11 punti.