Arianna Fontana conquista due medaglie ai Mondiali di Short Track

Dalla Russia con due medaglie. No, non stiamo storpiando il titolo di un famoso film dell'agente 007, reso ancor prima celebre letterariamente da Ian Fleming. Parliamo invece dei Mondiali di pattinaggio, specialità Short Track. Ebbene un anno dopo le Olimpiadi invernali di Sochi, nella rassegna iridata che si concluderà oggi a Mosca, la valtellinese Arianna Fontana ha dimostrato ancora una volta di più come l'aria di questo paese le faccia bene. Infatti ha portato a casa due medaglie: d'oro nei 1500 metri e di bronzo nei 500.

Nel primo caso è riuscità a tenere dietro due pattinatrici della Corea del Sud, nazione che notoriamente fa la parte del leone in questa disciplina. Nel secondo caso si è piazzata alle spalle di una cinese e della britannica Elise Christie. Lo short track citando Raffaella Carrà è una roulette perchè le gare sono imprevidibili. Non sempre il favorito della vigilia vince. Anzi può accadere che sfortunatamente qualche pattinatore faccia strike come nel bowling, facendo cadere altri malcapitati e alla fine prevalga un outsider per un puro colpo di fortuna. Chiedete per esempio all'australiano Steven Bradbury, che ha conquistato in questo modo l'oro olimpico nei 1000 metri a Salt Lake City nel 2002.

Eppure in una giornata di gloria per l'Italia c'è una nota stonata rappresentata dall'assenza della televisione. Nessun canale del tubo catodico ha proposto in diretta nel nostro paese le gare di Arianna Fontana. Eurosport offrirà la differita. Non c'è sport maggiore o minore che tenga, quando c'è la possibilità che uno sportivo del nostro paese possa andare a medaglia, ciò deve essere trasmesso immediatamente. Peccato non ci sia più nessuno capace di mostrare l'audacità di Alfredo Pigna, che nel 1972 aprì la Domenica Sportiva, dedicando 16 minuti all'oro olimpico di Sapporo Gustavo Thoeni. Ebbene quella resta la puntata più vista della più longeva trasmissione della storia televisiva nostrana, con 16 milioni di telespettatori, con il picco di 24 milioni in coincidenza del servizio sullo sciatore altoatesino.