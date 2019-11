Modena-Trentino Volley mette in palio il primato nella Regular Season in Superlega

Sabato alle ore 17.30 nella Scala della pallavolo italiana (purtroppo non per le istituzioni cittadine), al PalaPanini andrà in scena Modena-Trentino Volley, incontro di cartello dell'undicesima giornata di Superlega maschile Unipol Sai. Possiamo definire l'incontro pure il derby gialloblu, visti i colori sociali delle due squadre oppure il derby dell'Autostrada A22 del Brennero. Le due formazioni sono separate in classifica da un solo punto, con gli emiliani in vantaggio 54 contro 53.

Dopo questa partita mancheranno solo due giornate alla fine della Regular Season, con i campioni d'Italia di Treia fastidioso terzo incomodo nella lotta per il primato, impegnati in questo turno a Latina giustiziera dei canarini la scorsa settimana. Sia Modena che la Trentino Volley finora hanno un bilancio di 18 vittorie e 3 sconfitte. I dolomitici però sono arrivati 5 volte al tie-break contro le 2 degli avversari, uscendo vincitori in 3 occasioni rispetto al solo successo degli emiliani. Il risultato più frequente per entrambe le formazioni è stato la vittoria per 3-0, arrivata in 12 occasioni per i modenesi e in 13 per i trentini. I gialloblu emiliani hanno disputato 73 set, prevalendo in 57, i dolomitici su 75 parziali hanno avuto la meglio in 57 di questi.

Sarà la terza volta che le due formazioni si affronteranno in questa stagione, il cinquantesimo confronto in assoluto. Per quanto riguarda il 2014/2015 si è registrato un successo per parte: la Trentino Volley ha prevalso per 3-0 in campionato in casa; nella finale di Coppa Italia disputatasi a Bologna invece ha trionfato per 3-1 Modena. Finora nei 49 precedenti giocati è in vantaggio la formazione dolomitica per numero di successi 29 a 20. Nei 23 incontri disputatisi al PalaPanini Modena ha vinto 13 volte e perso 10, conquistando 51 set e cedendone 42, ha realizzato 2072 punti subendone 2031. Il grande ex della partita sarà il centrale Andrea Sala, arrivato in Emilia dopo essersi tolto grandi soddisfazioni in riva all'Adige.

Il giocatore più illustre ad aver indossato entrambe le casacche è stato Mister Secolo Lorenzo Bernardi. Per quanto riguarda i punti totali realizzati in 21 partite giocate è in vantaggio Modena con 1334 contro 1292. Come realizzatore finora ha fatto la parte del leone lo schiacciatore bulgaro dei dolomitici Matey Kaziyski con 297 punti.

Gli emiliani sono in testa alla classifica che considera la media dei punti realizzati per set, la Trentino Volley invece si trova al quarto posto. In ogni singolo parziale a livello di media realizzativa con 4,41 e uno score di 247 il più pericoloso è lo schiacciatore serbo di Modena Nemanja Petric. Negli attacchi vincenti totali prevalgono gli emiliani con 1003 contro 948, a livello individuale il migliore risulta lo schiacciatore dei dolomitici Filippo Lanza con 257. Modena ha la miglior media offensiva nei singoli parziali con 13,74 contro 12,64, con lo stesso Nemanja Petric leader a livello di singoli con 3,50. Nel fondamentale della battuta gli emiliani hanno realizzato finora 144 servizi vincenti contro 119. I più pericolosi al servizio con 32 punti sono i dolomitici Nemec e lo stesso Kaziyski. Modena prevale nella media di ace per singolo parziale con una media di 1,97 contro 1,59; tra i giocatori il più concreto è il già citato Nemec con una media di 0,44. La Trentino Volley prevale nelle ricezioni perfette 451 a 424; tra i giocatori il migliore è lo schiacciatore dei canarini Earvin Ngapeth con 151. I dolomitici sono efficaci in questo fondamentale pure a livello di media per singolo parziale, 6,01 a 5,81; sempre lo stesso Ngapeth risulta il miglior giocatore. Nel muro prevale la Trentino Volley 225 a 187; il centrale dei dolomitici Sebastian Solè ne ha realizzati 58. Nella media realizzativa per set di questo fondamentale la Trentino Volley ha la meglio 3,00 a 2,56; lo stesso Solè risulta il più concreto con 0,81. L'appuntamento con la partita sarà sabato alle ore 17.30. Chi non potrà essere presente al PalaPanini potrà sintonizzarsi sui teleschermi di Raisport. Sicuramente le emozioni non mancheranno poichè la posta in gioco è molto alta. Buona pallavolo a tutti.