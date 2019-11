La Trentino Volley corsara si impone a Modena conquistando il primato in classifica

Nell'anticipo valido per il campionato di pallavolo maschile Superlega Unipol Sai, la Trentino Volley si è imposta in trasferta per 3-1 al PalaPanini (la Scala del volley), sulla Parmareggio Modena, con parziali di: 24-26, 18-25, 25-17, 24-26. Con questo risultato la squadra di Stotytchev ha messo la freccia, conquistando il primato solitario in classifica, superando di 2 lunghezze proprio gli emiliani, 56 a 54, garantensosi il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti, quando alla conclusione della Regular Season mancano 2 sole giornate. Concludere quest'ultima in testa consentirebbe di: qualificarsi per la prossima Champions League, avere il vantaggio del fattore campo nei Playoff scudetto, giocando il maggior numero delle gare nel palazzetto amico. Il calendario è più facile per i trentini, mentre Modena dovrà affrontare i campioni d'Italia di Treia nel turno conclusivo.

La Trentino Volley ha potuto contare in attacco su un Matey Kaziyski devastante per larghi tratti dell'incontro, ad esempio nel finale del primo set e nella seconda metà del quarto dove ha permesso alla sua squadra di trovare la rimonta decisiva per stoppare il tentativo di andare al tie-break, da parte dei padroni di casa. In questo fondamentale ha fornito il suo importante contributo pure Filippo Lanza. Il tecnico dei dolomitici Radostin Stoytchev ha dato alla sua squadra razionalità, ordine e carattere, quest'ultimo inteso come capacità di mantenere i nervi saldi quando c'è stato un caldo di rendimento. Infatti dopo il vantaggio di 2-0 la Trentino Volley ha subito il prepotente ritorno dei padroni di casa, che si sono imposti d'autorità nel terzo set e iniziavano ad intravedere la concreta possibilità di andare al tie-break. A quel punto il tecnico bulgaro per restituire ai suoi ragazzi sicurezza e fluidità nel gioco offensivo, ha cambiato la diagonale palleggiatore opposto, inserendo i giovani diciottenni italiani Simone Giannelli e Gabriele Nelli al posto di Lukas Zygadlo e Martin Nemec. Modena ha subito la prima sconfitta stagionale casalinga in campionato, la seconda nel torneo dalla Trentino Volley, la seconda di fila dopo quella con Latina della settimana scorsa e la terza totale.

Il tecnico Angelo Lorenzetti probabilmente sta facendo svolgere un certo tipo di lavoro ai suoi ragazzi, i cui effetti saranno visibili forse nei Playoff, per cui molti giocatori sono stati sottotono. Modena ha sbagliato l'approccio iniziale alla partita, poi è stata disastrosa nel secondo set dove si è visto che: se la ricezione scricchiola neppure un palleggiatore come Bruninho può fare miracoli nella distribuzione offensiva, se il muro non è chiuso gli attaccanti avversari vanno a nozze, se non c'è ordine e comunicazione tra giocatori in difesa pure palloni non impossibili cadono a terra, se Earvin Ngapeth in attacco non gira la squadra si spegne perdendo le sue certezze.

Chi l'avrebbe mai detto ad inizio stagione che la Trentino Volley sarebbe stata in testa in campionato a 2 giornate dalla fine della Regular Season? Non sappiamo cosa ci riserveranno i Playoff, ma di sicuro la squadra di Stoytchev proverà a dire la sua per il Tricolore e sarà un brutto cliente per chiunque.