Liu Jo Modena-Pomì Casalmaggiore deciderà il secondo posto in Regular Season

Il campionato italiano femminile di pallavolo di serie A1, la Mastergroup Sport Volley Cup, sta per entrare nella sua fase decisiva. Manca una sola giornata alla fine della Regular Season, quella che si disputerà sabato. Quest'ultima sarà decisiva per definire gli accoppiamenti dei quarti di finale, validi per i Playoff Scudetto. Al momento sappiamo solo quali saranno le fantastiche 8, che hanno ottenuto il pass per la Post Season: Igor Gorgonzola Novara, Liu Jo Modena, Pomì Casalmaggiore, Imoco Conegliano, Unendo Yamamay Busto Arsizio, Reebecchi Nordmeccanica Piacenza, Foppapedretti Bergamo, Metalleghe Sanitars Montichiari.

In 3 delle 6 partite in programma, si sfideranno 6 squadre in lotta per migliorare la propria posizione di classifica, allo scopo di incontrare un avversario magari più abbordabile. Piacenza-Conegliano, Bergamo-Montichiari e Modena-Casalmaggiore sono piatti a dir poco succulenti per gli appassionati. In caso di arrivo a pari punti, il posizionamento in classifica verrà determinato da: maggior numero di vittorie e se non ciò non bastasse varranno i migliori quozienti set e punti. La più importante delle partite in programma, se non altro perchè assegna il secondo posto, andrà in scena al PalaPanini dove la Liu Jo Modena riceverà la Pomì Casalmaggiore.

Possiamo dire che il tecnico Alessandro Beltrami incontra il suo passato, in quanto l'anno scorso sedeva sulla panchina delle lombarde, ora invece guida le emiliane. Modena sembrava essere l'alternativa più valida al primato di Novara, ma ora rischia di perdere il secondo posto a favore delle pantere rosa. Le due formazioni sono separate in classifica da un solo punto, 45 per Modena, 44 per Casalmaggiore. La Liu Jo ha realizzato 1405 punti con una media di 18,01 per set, la Pomì invece 1400 con media di 17,72. L'opposta delle emiliane cioè la croata Samanta Fabris è la miglior realizzatrice con 429 punti e una media di 5,50 per set. Da delizia però può trasformarsi in croce quando comincia ad attaccare troppi palloni fuori, spesso è successo. Sarà compito della regista Giulia Rondon oppure Francesca Ferretti di servirla adeguatamente. Attacca meglio Modena con 1127 segnature ed una media di 14,45 per parziale, con la già citata Fabris miglior stoccatrice con 370 punti, media 4,74. Alessandro Beltrami dovrà sistemare la scricchiolante ricezione delle emiliane, in quanto Casalmaggiore ha nella battuta il suo punto di forza con 106 ace ed una media di 1,34 per set. Le lombarde in questo fondamentale possono contare sulla pericolosità di Valentina Tirozzi ma anche di Marika Bianchini, quest'ultima l'opposto più basso del campionato. Sicuramente andranno a cercare di colpire Helene Rousseaux. che spesso ha patito in ricezione. Per quanto riguarda quest'ultimo fondamentale le due formazioni si trovano in fondo alla classifica di rendimento delle squadre. La Pomì è ottava con 485 ricezioni perfette e una media di 6,14 per set. La Liu Jo è nona con 481 ricezioni perfette e una media di 6,17 per set. Siamo però ben lontani dalle 728 di Busto Arsizio con 8,77 di media per parziale. Modena dovrà appellarsi alla bravura di Francesca Piccinini, finora ci è riuscita 175 volte, con 2,27 di media per set. La già citata ricezione sarà determinante per le emiliane affinchè Ferretti o Rondon in regia possano distribuire in maniera rapida, fluida e varia i palloni in attacco. Se ciò non avverrà la lentezza ed ogni tipo di indecisione potrebbero risultare fatali, facilitando la lettura del muro avversario. Quest'ultimo finora è andato a segno 277 volte, con una media di 2,77 per set, trovando nella centrale Jovana Stevanovic la sua miglior interprete.

Sabato vincere per Modena potrebbe significare una maggiore iniezione di fiducia ed un avversario più abbordabile nei playoff. Invece un successo per la Pomì premierebbe il buon lavoro fin qui svolto da Davide Mazzanti in panchina e la bravura con cui i dirigenti hanno operato in sede di mercato. Inoltre terminare la Regular Season dietro Novara sarebbe un risultato di grande prestigio per Casalmaggiore al secondo anno in serie A1, rendendola una pericolosa mina vagante nei playoff, un cliente scomodo per chiunque. Sabato sera il campo giudice sovrano ci fornirà molte delle risposte che stiamo cercando.