Accadde Oggi: Tyson VS Holyfield

Evander Holyfield vs. Mike Tyson è stato un celebre incontro di pugilato tra i pesi massimi Evander Holyfield e Mike Tyson, disputato il 28 giugno 1997 presso la MGM Grand Arena di Las Vegas, valevole per l'assegnazione del titolo dei pesi massimi WBA.

La vittoria è andata al campione in carica Holyfield, che si è aggiudicato l'incontro per via della squalifica di Mike Tyson al 3º round, in seguito ai ripetuti tentativi dello stesso Tyson di mordere l'orecchio dell'avversario.

L'INCONTRO

Tyson iniziò il terzo round senza paradenti: Holyfield se ne accorse e invitò l'arbitro a fare indossare il dispositivo di protezione all'avversario. Tyson disputò un buon round, riuscendo a colpire in più occasioni Holyfield con ottime combinazioni di colpi. A trenta secondi dal termine l'incontro cambiò: mentre i due pugili erano a stretto contatto corpo a corpo, Tyson abbracciò l'avversario e all'improvviso gli morse l'orecchio destro; poco prima aveva infatti sputato via il proprio paradenti. Holyfield iniziò allora a perdere sangue e a saltare per il dolore, ma l'arbitro non riuscì a vedere l'azione irregolare di Tyson

Come conseguenza della squalifica, nel luglio 1997 la Nevada Athletic Commission revocò a Mike Tyson la licenza per combattere negli Stati Uniti, e lo sanzionò con una multa di 3 milioni di dollari[6]. Il 18 ottobre 1998, la revoca della licenza venne però annullata, su decisione della stessa Nevada Athletic Commission.