Tour de France 2015, cronometro a squadre alla BMC. Froome guadagna sui principali rivali

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questa 9^ tappa del Tour de France 2015, vinta dalla squadra BMC. A risentirci con il meglio della Grande Boucle e del grande ciclismo, live qui su VAVEL Italia!

CLASSIFICA FINALE:



1) BMC - 32.15

2) Team Sky - 32.16 a 1'

3) Movistar - 32.19 a 4'

17.40 - Domani per i corridori ci sarà il giorno di riposo, dopo 9 tappe serratissime ed imprevedibili. Froome riparte dalla maglia gialla e da un buon vantaggio sui diretti avversari, ma da adesso il panorama cambierà completamente e la salite dei Pirenei diventeranno il palcoscenico principale della seocnda settimana di Tour. Tutto è ancora da decidere, tutto ancora da fare, il tour è lungo, e tutto può cambiare.

17.35 - Per quanto riguarda Contador e Nibali, la Tinkoff ha perso 28 secondi dalla BMC e 27 dalla maglia gialla di Froome. Vincenzo Nibali invece, paga 35 secondi da Van Garderen e 34' da Froome.

17.30 - Dunque parlando in termini di classifica generale, Van Garderen si porta in seconda posizione alle spalle di Froome, che ha perso solo 1 secondo sullo statunitense. Quintana invece ha perso solo 3 secondi da Froome e 4 da Van Garderen.

17.25 - L'unione della BMC invece ha fatto la differenza, e seppur per soli 6 decimi alla fine la squadra di Van Garderen è riuscita a vincere la 9^ tappa del Tour de France 2015, da Vannes a Plumelec.

17.22 - Nell'ultimo chilometro la Sky si è disunita, lasciando per qualche metro solo ed in difficoltà Nicolas Roche. Probabilmente è stato lì che la Sky non è riuscita a prendere la vittoria di tappa.

17.17 - TEAM SKY SECONDO! PER MENO DI UN SECONDO A VINCERE LA CRONOMETRO A SQUADRE DI PLUMELEC E' LA BMC!

17.15 - Ultimo chilometro per la Sky! Testa a testa con la BMC per la vittoria di tappa!

17.12 - Prima posizione per la BMC! Il team statunitense arriva sul traguardo di Plumelec con i tempo di 32.15.

17.08 - Arriva la Tinkoff-Saxo di Contador che chiude in seconda posizione con il tempo di 32.43. 7 secondi meglio dell'Astana di Nibali, 24 secondi peggio della Movistar di Quintana.

17.03 - Chiude in quarta posizione la Etixx Quick Step di Uran, che fa regisatrare il quarto tempo con 33 minuti netti.

16.59 - Non un buon tempo quello della Ag2r che paga oltre un minuto e mezzo sulla Movistar momentaneamente al comando.

16.56 - Al primo rilevamento cronometrico la Sky ha fatto registrare il miglior tempo a pari merito con la BMC. Duello entusiasmante per la vittoria di tappa tra Sky e BMC!

16.54 - Non una buona prestazione per la Giant - Alpecin di Barguil. 33.51 per i ragazzi della Alpecin. Posizione alta in classifica.

16.51 - Al primo rilevamento cronometrico la BMC ha fatto registrare il miglior tempo sin qui. 7' di vantaggio sulla Saxo - Tinkoff.

16.47 - Gran tempo della Movistar! Prima posizione con 32.19!! Quintana guadagna oltre 30 secondi su Vincenzo Nibali.

16.45 - Ultima partenza da Vannes. E' il team Sky della maglia gialla Froome ha prendere il via. Sono terminate dunque le partenze da Vannes.

16.44 - Molto alto il tempo della Katiusha che chiude con il 13^ tempo. Purito Rodriguez ha perso esattamente 1'30 da Nibali e l'Astana.

16.40 - Eccoci con la BMC, pronta alla partenza da Vannes. Il team statunitense è considerato come uno dei più accreditati per la vittoria di tappa.

16.40 - Tempo molto molto alto per la Cofidis che chiude con 34.57.

16.33 - Arrivano sul traguardo di Plumelec anche i ragazzi della Garmin-Cannondale, 33.44 per la squadra statunitense e quinto tempo assoluto.

16.30 - Altra squadra interessante alla partenza! Si tratta della Etixx Quick Step di Rigoberto Uran Uran. Squadra che dovrà far a meno di Tony Martin, ma che può comunque contare sull'apporto di Cavendish e Kiatkowski

16.27 - Miglior tempo per l'Astana di Vincenzo Nibali. 32.50 il crono fatto registrare dalla squadra Kazaka.

16.25 - Pronta alla partenza anche la Ag2r la Mondiale, vincitrice, ieri con Vuillermoz.

16.24 - Quarto tempo sul traguardo di Plumelec per la Trek Factory Racing. Tempo di 33.40

16.20 - Partita anche la Giant-Alpecin di Warren Barguil, interessante ragazzo francese che sta ben figurando in questa prima parte di tour.

16.18 - Buona prova della Lotto NL -Jumbo che chiude con il terzo tempo: 33.29

16.15 - Ecco una delle favorite per la vittoria di questa 9^ frazione: la Movistar di Quintana ai blocchi di partenza.

16.14 - Molto alto il tempo della MTN che arriva al traguardo di Plumelec con il crono di 34.11

16.10 - Ora è il momento della Katiusha di Purito Rodriguez. Il team russo ha appena preso il via a Vannes.

16.08 - Prima posizione per la IAM! Il team svizzero passa in testa con il tempo di 32.53, ben 10' meglio della Lampre Merida.

16.07 - Prima posizione per l'Astasna al primo rilevamento cronometrico, dopo 10km. Nibali e compagni hanno 1 secondo di vantaggio sulla IAM.

16.05 - Scatta da Vannes anche la formazione di matrice francese della Cofidis.

16.04 - Quarta posizione per la Lotto Soudal con il tempo di 33.51! Resiste per il momento il primato della Lampre.

16.00 - Partiti anche i ragazzi della Garmin - Cannondale che ieri hanno colto la seconda posizione con Daniel Martin.

16.00 - Secondo tempo per la Bora Argon 18 che ferma il cronometro sul 33.47.

15.55 - Ed ecco l'Astana di Vincenzo Nibali pronta a prendere il via da Vannes. Cronometro di fondamentale importanza per lo squalo.

15.54 - Terzo tempo sul traguardo di Plumelec per la EuropeCar di Rolland con il tempo di 33.57

15.50 - E' il momento della Trek, che però dovrà fare a meno di Fabian Cancellara.

15.50 - La FDJ si piazza al secondo posto, con il tempo di 33.48. La Lampre resta in testa.

15.45 - Al via anche la Lotto NL - Jumbo di Robert Gesink.

15.43 - Miglior tempo per la Lampre Merida! 33.03! Buona la prova del team italiano.

15.40 - MTN - Qhubeka sui blocchi di partenza.

15.40 - Arriva anche la Bretagne con il tempo di 34.01. Oltre 3 minuti di vantaggio sulla Orica.

15.38 - E' arrivata al traguardo la Orica GreenEdge! Primo teama a transitare sul traguardo di Plumelec con il tempo di 37.13

15.35 - Pronta sulla pedana di Vannes anche la IAM di Sylvain Chavanel. La squadra svizzera è considerata, soprattutto dai Bookies una delle possibili sorprese di questa cronometro a squadre.

15.30 - E' partita anche la Lotto Soudal di Gallopin e Greipel. Sin qui la Lotto è stata una delle squadre migliori in questa edizione del tour, proprio grazie alle vittorie del "Gorilla di Berlino" e alle buone prestazioni del francese.

15.28 - La Orica, come previsto sta andando pianissimo. Il team australiano sta pagando oltre 3 minuti rispetto alla Bretagne dopo il secondo intermedio.

15.25 - Partita anche la Bora Argon 18.

15.21 - Sin qui appartiene alla Lampre il miglior intermedio al 10 km, con 18 secondi di vantaggio sulla Bretagne.

15.20 - Partita anche la EuropeCar di Pierre Rolland e di Thomas Voeckler.

15.15 - E' il turno della FDJ, che ha appena preso il via da Vannes. FDJ di T. Pinot, sfortunatissimo in questa prima settimana soprattutto nella tappa del pavé, quando perse oltre 2'30.

15.10 - Terzo team a prendere il via, si tratta della Lampre Merida di Alberto Rui Costa, campione del mondo nel 2013 a Firenze.

15.07 - Il primo rilevamento cronometrico è posto dopo 10km. Il secondo ed ultimo intermedio invece si trova in prossimità del km 20.

15.05 - Partita anche la Bretagne. Iniziata la prova della squadra francese.

15.03 - Mancano Gerrans, Albasini e Daryl Impey, uomini importanti, anzi fondamentali per la Orica, che il una situazione di normalità poteva essere una delle favorite di questa cronometro a squadre.

15.00 - Partita la Orica! Iniziata la prova contro il tempo della Orica GreenEdge.

15.00 - Tutto pronto per la partenza della Orica. La squadra, formata da soli 6 componenti (causa ritiri) è sulla pedana di partenza!

14.55 - Ci siamo! Tra soli 5 minuti la Orica GreenEdge prenderà il via dal traguardo di Vannes. Sta per iniziare la 9^ tappa del tour de france 2015.

14.50 - Tutti i team questa mattina hanno effettuato la ricognizione sul tortuoso ed insidioso percorso che si concludera dopo una salita di 1700 metri ad una pendenza media del 6,2%.

14.45 - Ruolo da Underdogs invece, per la Tinkoff-Saxo di Contador e l'Astana di Nibali che non partono con i favori del pronostico, ma che potrebbero rappresentare una concreta alternativa a Sky, BMC e Movistar.

14.35 - Tra le squadre favorite ci sono sicuramente Sky, BMC e Movistar che presentano al loro interno alcuni dei big di questo tour come Froome (oggi in maglia gialla), Van Garderen e Quintana.

14.30 - La cronosquadre sarà importante non solo per attribuire la vittoria di tappa, ma soprattutto per gli uomini di classifica che dovranno cercare, con l'aiuto delle proprie squadre di raggiungere la miglior performance possibile.

14.25 - Le squadre sono tutte nella zona della partenza. Alcuni team come la Orica GreenEdge, che partirà per prima (ore 15.00) sono già sui rulli.

14.15 - C'è davvero una grande attesa per questa delicata e singolare prova contro il tempo che chiudera la prima parte dell'edizione 102° della Grande Boucle.

14.10 - Ormai ci siamo, tra meno di un ora prenderà il via la 9^ tappa del Tour de France 2015, l'attesa cronometro a squadre di 28km da Vannes a Plumelec.

14.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed della 9^ tappa del Tour de France 2015, da Vannes a Plumelec. La tappa di oggi è una cronometro a squadre di 28km che metterà a dura prova le squadre, e che potrebbe creare importanti distacchi tra i big della classifica generale già prima di arrivare sulle grandi montagne. Vavel Italia vi accompagnerà dallo start della tappa previsto per le 15.00, quando il primo team, prenderà il via da Vannes, fino all'arrivo dell'ultima squadra sul traguardo di Plumelec.

Domani c'è il giorno di riposo, che i corridori impiegheranno per arrivare ai piedi dei Pirenei, lì inizierà il Tour de France 2015, quello duro e reale. Oggi però, è necessario non perdere altro tempo prezioso, e per questo una cronometro a squadre atipica come quella da Vannes a Plumelec potrebbe causare anche distacchi importanti, difficilmente recuperabili in salita.

C'è chi non vede l'ora che questa cronometro passi in fretta per arrivare subito sui Pirenei, come Contador. Ci sono altri, come Van Garderen è Froome, che sanno di poter guadagnare ulteriormente in classifica, e poi c'è Vincenzo Nibali, soprattutto Vincnezo Nibali che ha bisogno di una cronometro a squadre esemplare, per dare un segnale di vitalità dopo la debacle della prima settimana. La cronometro a squadre è decisiva per il proseguio del tour, i principali candidati alla vittoria finale, ne conoscono insidie e trappole. Non sono ammessi errori, da oggi c'è spazio solo per i Campioni!

Gli Orari di Partenza

La prima squadra a prendere il via sarà la Orica GreenEdge alle ore 15.00. Dopodiché ci saranno partenze ogni 5 minuti fino ad arrivare all'ultima squadra che prenderà il via alle 16.45. Da tenere d'occhio l'Astana Pro Team di Vincenzo Nibali che scatterà alle 15.55. Le squadre degli altri big partiranno tutte dopo l'Astana: la Movistar di Quintana alle 16.15, la Tinkoff-Saxo di Contador alle 16.35, la BMC di Van Garederen alle 16.40, mentre a chiudere sarà il team della maglia gialla, ovvero la Sky di Froome, alle 16.45.

Il Percorso

Dal punto di vista altimetrico si tratta di una cronometro particolare. A differenza della stragrande maggioranza delle crono a squadre, in questo caso i corridori, di pianura ne affronteranno pochissima. Il percorso si snoda su un continuo sali scendi, che in particolare nella seconda parte potrebbe cambiare le carte in tavola. A fare la differenza potrebbe essere la Cote de Cadoudal, posta proprio negli ultimi 2 chilometri. Non si tratta di una salita impossibile, ma i 1700 metri con pendenza media del 6,2% potrebbero mettere in grossa difficoltà alcune squadre, dato che il tempo verrà preso al passaggio sul traguardo del quinto membro e non del primo. Per questo sarà necessario tenere un ritmo controllato e regolare in modo da arrivare compatti al traguardo per evitare brutte sorprese.

Le Squadre Favorite

Quella di Plumelec è certamente una cronometro particolare ed insidiosa. Ciò, non solo per il disegno altimetrico, ma soprattutto poiché è stata collocata al termine della prima settimana di corsa. In genere, le cronometro a squadre vengono disputate nei primissimi giorni di corsa, quando i team sono ancora pressoché completi e i corridori nel pieno delle forze. A tal proposito una prima settimana come quella che ha accompagnato il tour 2015, funestato da cadute e ritiri, va sicuramente a modificare le previsioni che alla partenza di Utrecht erano state fatte dai vari direttori sportivi.

L’abbandono di campioni come Tony Martin e Fabian Cancellara peseranno moltissimo per team come la Etixx Quick Step e la Trek. Non vanno dimenticati nemmeno Simon Gerrans della Orica, costretto al ritiro proprio come un altro specialista delle prove contro il tempo, ovvero Tom Dumulain della Alpecin Shimano.

Tra i team favoriti, sicuramente la Sky di Chris Froome apparso come in gran forma come tutti i suoi compagni in questa prima settimana di giro.

Gode di molti favori anche la BMC, team statunitense, che fin qui sta facendo benissimo con l’attenzione di Van Garederen e la freschezza di Dennis, prima maglia gialla del tour.

Un gradino più giù ci sono squadre come la Movistar di Quintana e Valverde, che fa del campione italiano a cronometro, Adriano Malori, la punta di diamante in percorsi di questo tipo.

Anche la Etixx potrebbe fare una buona crono, ma l’assenza del fuoriclasse Tony Martin in questo caso peserà in maniera irrimediabile.

Tra le sorprese potremmo trovare sicuramente l’Astana di Vincenzo Nibali chiamata al risacatto dopo una settimana deludente, o anche la Tinkoff Saxo di Contador, in cui ci sono uomini importanti come Rodgers e Kreuziger.

La Storia del Tour in Bretagna e a Plumelec

La cronosquadre di 28 chilometri, da Vannes a Plumelec ha fatto parlare di se sin dal giorno in cui fu svelato il percorso di questo Tour de France. La cronometro si svolgerà interamente in terra bretone, terra che spesso il Tour ha incontrato sulla strada verso i campi elisi. In particolare proprio Plumelec, sede dell’arrivo della 9^ tappa, non è nuova ad ospitare la Grande Boucle. In passato la cittadina bretone ha ospitato il plotone per quattro occasioni, di cui la prima nel 1982. Proprio 33 anni fa, il battesimo di Plumelec al tour avvenne con una cronometro a squadre, mentre 3 anni più tardi, fu sede di partenza del Tour, con un prologo vinto dal campionissimo Bernard Hinault. Dopo oltre 10 anni di assenza, nel 1997 il tour è tornato sulle strade bretoni, ed in particolare a Plumelec, dove ad imporsi fu Erik Zabel. L’ultima firma sul traguardo di Plumelec risale al 2008, quando nel giorno di apertura della Grande Boucle, Alejandro Valverde conquisto tappa e maglia gialla.

