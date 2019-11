Foppapedretti Bergamo, sognare si può

Dopo tre anni senza particolari acuti, sembra che la Foppapedretti Bergamo sia pronta a tornare a far parlare di sé: una volta scongiurato il rischio di chiusura ventilato dal patron Bonetti la scorsa primavera, la Foppa è stata una delle società più attive sul mercato estivo. Questo grazie soprattutto all'interesse dell'imprenditore e già presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, che introducendo di fatto nuove sponsorizzazioni ha permesso di portare nuova linfa alle casse della pluripremiata società bergamasca.

Sono state parecchie le partenze tra le fila della Foppapedretti, su tutte quelle delle capitane Enrica Merlo e Jelena Blagojevic, ma la dirigenza rossoblu si è subito messa al lavoro con l'intenzione di costruire una squadra forte e competitiva in vista del prossimo campionato. Confermate le giovani Plak, Sylla, Mori e Mambelli e l'intramontabile Paola Paggi, la rosa a disposizione di mister Lavarini si è arricchita di diversi elementi più che interessanti.

Su tutti spicca il ritorno di Leo Lo Bianco, autentica regina del palleggio, che già aveva fatto sognare i tifosi bergamaschi dal 2005 al 2011. Dopo quattro anni trascorsi in Turchia, la palleggiatrice della Nazionale ritrova con entusiasmo la squadra con cui ha vinto praticamente tutto in Italia.

Con lei arriva un altro pezzo da novanta, il libero Paola Cardullo, compagna di Leo nella nazionale Italiana campione del mondo nel 2002, che, superato qualche incidente di percorso, vuole tornare a dimostrare tutto il proprio valore provando a vincere con la maglia della Foppa l'unico tassello che manca nel suo palmarès: il campionato Italiano.

A conferma del fatto che la Foppapedretti vuol tornare all'altezza del proprio blasone, vi sono il ritorno dell'opposta croata Katarina Barun, che giocò a Bergamo come riserva nella stagione 2006/2007 ed è reduce da un ottimo anno a Novara e l'ingaggio delle giovani Freya Aelbrecht ed Alessia Gennari.

La forte centrale belga Aelbrecht è chiamata a riscattarsi dopo un'annata difficile a Busto Arsizio, in cui ha potuto dimostrare il proprio valore solo nel finale di stagione a causa di un serio infortunio al ginocchio che l'ha tenuta ferma ai box per qualche mese. Al contrario Alessia Gennari, impegnata di recente nella fase a gironi del World Grand Prix con la Nazionale maggiore, ha vissuto da protagonista la conquista del titolo di Campione d'Italia con Casalmaggiore ed è chiamata ad indossare la maglia della Foppapedretti in un momento in cui si sogna di tornare ai vertici del campionato Italiano, cercando di spezzare un digiuno al quale il popolo rossoblu non è di certo abituato. Ultimo tassello del puzzle rossoblu è la giovane centrale Laura Frigo, nella scorsa stagione in forza al Volley Soverato in A2, che sarà utilizzata a sostegno della coppia titolare Aelbrecht Paggi.

Cambio di rotta sul mercato quindi da parte della dirigenza della società Bergamasca, che negli ultimi anni a causa della mancanza di investimenti e di continue riduzioni del budget, ha preferito puntare su giovani atlete da lanciare nel mondo della pallavolo, una tra tutte Valentina Diouf. Cambio più che necessario se la volontà è quella di tornare ad inseguire obiettivi importanti, anche alla luce del fatto che, così come la Foppa, anche le altre squadre si sono date parecchio da fare sul fronte mercato.

Il prossimo campionato vede infatti il rientro in Italia, dopo l'esperienza all'estero, di diverse giocatrici di un certo livello, Arrighetti a Conegliano, Caterina Bosetti a Novara, Bauer e Meijners a Piacenza, Lloyd a Casalmaggiore per citarne solo alcune e diversi movimenti interessanti come i passaggi di Piccinini a Casalmaggiore, Diouf a Modena e Fabris a Novara. La Foppapedretti quindi, per poter ambire a qualcosa di importante, si è dovuta attrezzare continuando a puntare sì sulle giovani, ma affiancandole a giocatrici di grande valore ed esperienza, con la speranza di riportare la compagine Bergamasca ai posti che è sempre stata abituata ad occupare nella pallavolo italiana ed internazionale. Almeno questo è quello che si augurano i tifosi rossoblu che nel frattempo hanno già ricominciato a sognare.