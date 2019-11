Novara cerca di sfatare il tabù Scudetto

Dopo aver conquistato una Coppa Italia ed aver visto sfumare in gara cinque il sogno scudetto contro la sorpresa Casalmaggiore, l'Igor Gorgonzola Volley Novara sta lavorando per poter competere ai massimi livelli anche nella prossima stagione. Nonostante alcune partenze pesanti, la dirigenza si è messa al lavoro per garantire a coach Luciano Pedullà una rosa di prim'ordine che quest'anno dovrà affrontare il doppio impegno Campionato-Champions League.

Novara dovrà fare a meno di Kim e Alberti che già da tre anni vestivano la maglia azzurra, Partenio e Zanette, alla ricerca di maggiori opportunità di crescita e soprattutto del forte trio Hill, Klineman e Barun. Le campionesse statunitensi Hill e Klineman hanno scelto di giocare rispettivamente in Turchia e Brasile mentre Barun vestirà di nuovo la maglia della Foppapedretti Bergamo.

La squadra piemontese ripartirà quindi da alcune conferme importanti, in primis la capitana Martina Guiggi, il libero Stefania Sansonna e la centrale Cristina Chirichella, attualmente impegnate con la Nazionale Maggiore nella final six del World Grand Prix. Riconfermata anche la giovane e talentuosa centrale Sara Bonifacio, che avrà l'occasione quest'anno di mostrare tutto il proprio potenziale. Per quanto riguarda invece la cabina di regia, piena fiducia a Noemi Signorile, che sarà affiancata dal nuovo acquisto Francesca Bosio, già palleggiatrice della Nazionale Italiana Juniores.

La dirigenza della squadra piemontese ha lavorato molto sul mercato per non far rimpiangere ai tifosi le atlete in partenza, mettendo a segno alcuni colpi interessanti con l'obiettivo di costruire un roster lungo e competitivo per affrontare al meglio i numerosi impegni della prossima stagione. Vestirà la maglia azzurra la schiacciatrice Caterina Bosetti, che rientra in Italia dopo le esperienze in Brasile e Turchia, pronta e determinata a vincere qualcosa di importante a Novara. Caterina sarà affiancata da un altro nuovo acquisto, la fuoriclasse portoricana Aurea Cruz che porterà al servizio della squadra ottime doti tecniche e grande esperienza internazionale, più che mai necessaria in Champions League.

In arrivo da Modena l'opposta Samanta Fabris e la schiacciatrice belga Helene Rousseaux, entrambe alla ricerca delle emozioni che solo i palcoscenici internazionali della Champions League sanno dare. Gli ultimi tasselli che vanno a completare il mosaico azzurro sono: l'opposto polacco Magdalena Wawrzyniak, che costituirà l'alternativa a Fabris, la schiacciatrice serba Tijana Malesevic, alla prima esperienza in Italia, la centrale triestina Noura Mabilo, proveniente dal Club Italia e per la prima volta in A1 ed infine il libero Eleonora Bruno cresciuta a Bergamo, ma nell'ultima stagione in forza ad Urbino, che ricoprirà il ruolo di vice Sansonna.

Luciano Pedullà avrà quindi a disposizione una squadra sulla carta molto competitiva, che dovrà essere in grado di ripetere le buone prestazioni dello scorso campionato, magari riuscendo a centrare quell'obiettivo più volte sfiorato ma mai ottenuto che da troppo tempo è nei sogni di tutto l'ambiente di Novara, il tanto agognato Scudetto.