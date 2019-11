Blengini crede che l'Italvolley maschile si qualificherà per Rio 2016

Il Corriere della Sera ha fornito una spietata stroncatura di quanto accaduto nel mondo della pallavolo azzurra maschile recentemente. L'autorevole quotidiano ha detto che: "Nel pollaio del volley si è starnazzato tanto nell'ultimo periodo". Il nuovo tecnico della nazionale maschile Gianlorenzo Blengini dovrà fare sostanzialmente 2 cose: riportare la calma e centrare i risultati.

Lo stesso Blengini ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport. E' giusto dimenticare il passato e concentrarsi sul gioco , preparare la Coppa del Mondo (8-23 settembre): "Di quello che è accaduto prima adesso non mi sembra il caso di parlare, come di tutto quello che ha vissuto l'Italia in queste ultime settimane. C'è poco tempo e tante cose da fare. Io ritengo che sia importante parlare di pallavolo e su questa concentrarsi, avendo come primo obiettivo quello di giocare bene e puntare ad essere al massimo alla prima partita".

E' giusto partire a fari spenti: "Io penso che questa squadra abbia grandissime potenzialità di qualificarsi, sono convinto che per farlo debba iniziare a concentrarsi sulla prima partita, quindi il Canada, poi l'Australia, l'Egitto fino alla Polonia che sarà l'ultima gara, di questo girone all'italiana. Non posso promettere ai tifosi la qualificazione, ma di certo prometto che faremo tutto il possibile per arrivare a quell'appuntamento nelle condizioni migliori possibili".

Dragan Travica è stato escluso, mentre Zaytsev invece reintegrato come opposto: "Ritengo che alcune motivazioni debbano restare confinate a una riservatezza che si chiude nello spogliatoio. Nessuna decisione è per sempre, adesso ho ritenuto che queste fossero le scelte giuste per la squadra. Quindi opposto e non più schiacciatore".

Blengini crede che la qualificazione olimpica a Rio de Janeiro si possa ottenere, grazie pure ad un rinforzo in più: "abbiamo grandissimi giocatori, come Osmany Juantorena dalla nostra parte".

Citando Gabriele D'Annunzio non è più tempo di discorsi ma di azioni. Scordiamoci il passato, lasciamo lavorare Blengini in pace e sosteniamo la squadra azzurra tutti assieme.