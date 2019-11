Gianlorenzo Blengini ha diramato le convocazioni per la Coppa del Mondo

Martedì 8 settembre scatterà in Giappone la Coppa del Mondo di volley maschile. L'Italia avrà il compito di piazzarsi tra le prime 2 nel torneo, staccando il pass olimpico per Rio de Janeiro senza passare attraverso ulteriori tornei di qualificazione. Gianlorenzo Blengini ha utilizzato il periodo di preparazione di Cavalese (TN) per valutare attentamente i giocatori a sua disposizione, scegliendo i 14 che rappresenteranno la nostra nazionale nel Sol Levante.

La speranza è che l'Italia possa ritrovare quella precisa identità di gioco e squadra che ha perso dal Mondiale dell'anno scorso in Polonia. Quanto peserà l'assenza del centrale Emanuele Birarelli causa il riacutizzarsi di una lombosciatalgia? Ci si augura che ciò non accada per nulla. Blengini lascerà a casa oltre a quest'ultimo pure il regista Davide Saitta e l'opposto Giulio Sabbi, 1 dei 4 epurati da Berruto a Rio de Janeiro.

I 14 che partiranno per il Giappone saranno i seguenti: palleggiatori Simone Giannelli e il debuttante Pasquale Daniele Sottile, centrali Simone Anzani, Simone Buti (nuovo capitano), Matteo Piano, Stefano Mengozzi, schiacciatori Oleg Antonov, Jacopo Massari, Filippo Lanza, Osmany Juantorena, opposti Luca Vettori e Ivan Zaytsev, liberi Massimo Colaci e Salvatore Rossini. Probabilmente il sestetto titolare sarà il seguente: Simone Giannelli in regia, Ivan Zaytsev posto 2, posti 3 Buti e Piano, posti 4 Filippo Lanza e Osmany Juantorena, libero Massimo Colaci.

Prima della partenza per il Giappone lunedì ci saranno 2 amichevoli contro l'Argentina di Julio Velasco. Questi 2 test magari non diranno molto causa la pesantezza derivante dai carichi di lavoro, ma saranno utili a Blengini per poter definire quale formazione mandare in campo all'esordio in World Cup contro il Canada. La qualificazione olimpica per Rio de Janeiro non è scontata ma va centrata al più presto. Riuscirà Blengini a ricompattare il gruppo facendo sì che ritorni vincente?